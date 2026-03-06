【ドコモ超十代2026】ワン・ダイレクションの生みの親、サイモン・コーウェルが見出した、世界的次世代アーティスト「December 10」が日本初上陸！

株式会社超十代

超十代製作委員会は、 2026年3月31日（火）に国立代々木競技場第一体育館で開催する体験型ティーンズフェス「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」の最新情報を発表いたします。

本公演のスペシャルステージには、伝説的な音楽業界の重鎮であるサイモン・コーウェルが認めた注目の新星「December 10」が日本初上陸を果たすほか、圧倒的な存在感を放つ「STARGLOW」の出演が決定しました。 さらに、ゲストとして2025年M-1王者の「たくろう」の参戦も決定。国内外のトップトレンドが代々木の地に集結します。

また、世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（TIF）とタッグを組んだ特別企画「超アイドルアワード2026」SPECIAL STAGEの実施も決定しました。

今回も影響力のある十代が集結し、日本の若者の中心である、東京・渋谷から「超十代」を発信します。今後も続々と新情報が発表される「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」に引き続きご注目ください

国内外から注目の次世代アーティストによるライブステージが決定！

サイモン・コーウェルが発掘した「December 10」December 10（ディセンバー・テン）

ワン・ダイレクションやリトル・ミックスなど、数々の世界的スターを輩出してきた伝説的な音楽業界の重鎮であるサイモン・コーウェル。彼が次なるグローバルスターとして発掘した注目のアーティスト「December 10」が、超十代のステージに登場します。圧倒的なパフォーマンスと、ティーンの心を掴む等身大のメッセージを、日本の大舞台で初パフォーマンスいたします。

BMSG発の超新星！次世代を担う5人組「STARGLOW」STARGLOW（スターグロウ）

SKY-HIが率いる「BMSG」から誕生した、いま最も熱い視線を浴びるボーイズグループ。RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMの5人からなる彼らは、圧倒的なパフォーマンススキルと個性を武器に、デビュー直後から音楽シーンを席巻。メンバーそれぞれの実力に裏打ちされた唯一無二のステージを披露いたします。

超十代×TIF「超アイドルアワード2026」を開催！

「超十代」と世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（TIF）が初めてタッグを組んだ特別企画、超十代×TIF「超アイドルアワード2026」のSPECIAL STAGEを実施します。本企画は、現役十代アイドルがナンバーワンを目指し、アイドル新時代を担うスターを発掘するプロジェクトです。

本プロジェクトは、書類審査を通過した総勢70名の現役アイドルの候補者によるTikTok審査が大きな話題を呼びました。ファンの熱い支持を得て面接審査に進んだ19名から、見事ファイナリストに選ばれた5名がステージに登壇します。特別審査員には、『わたしの一番かわいいところ』、『NEW KAWAII』など数々のヒットソングを生み出したヤマモトショウ氏、そして2010年にSUPER☆GiRLSの結成メンバーとしてデビューし、第1回のTIFのステージも経験している宮崎理奈氏を迎えます。次世代アイドルシーンを担う“初代グランプリ”の誕生に、ぜひご注目ください。

ファイナリスト特別審査員ヤマモトショウ宮崎理奈

【超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo 開催概要】

公演名：超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo

読み方：チョウジュウダイ ウルトラティーンズフェス ニセンニジュウロク プレゼンティッド バイ ドコモ

公式HP：https://event.chojudai.com/

公演日時：2026年3月31日（火） 【開場】11:00 【開演】12:30 【終演】20:30（予定）

会場：国立代々木競技場第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1－1）

主催：超十代製作委員会（株式会社超十代）

企画・制作：株式会社超十代

特別協賛：株式会社NTTドコモ

後援：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（JFWO）

メディアパートナー：モデルプレス（modelpress）

チケット料金：先行チケット／プレミアムアリーナ席13,200円、アリーナ席8,800円、スタンド席4,400円：一般チケット／プレミアムアリーナ席14,300円、アリーナ席9,900円、スタンド席5,500円、車椅子席5,500円

SNS： Instagram： https://www.instagram.com/chojudai_japan/ X： https://twitter.com/CHOJUDAI_JAPAN YouTube： https://www.youtube.com/@ultrateenschannel

SPECIAL STAGE：ATMARK、Avail、LARME、Popteen

BRAND：Casper John、dazzlin、EGOIST、GYDA、KANKO Harajuku Select、OLUN、over print、RODEO CROWNS WIDEBOWL、tk.TAKEO KIKUCHI、WEGO

＜出演者＞※3/6時点 50音順

スペシャルゲストアーティスト：December 10

アーティスト：aoen、NMB48、OWV、君と見るそら、STARGLOW、高嶺のなでしこ、ねぎ塩豚丼、MORE STAR、moxymill、MON7A、『ユイカ』

オープニングアクト：AmbiO、超IDOLオーディション2026

超十代実行委員会：

あいさ、相塲星音、愛太郎、安済桜右、唯愛、稲葉あずさ、伊藤彩華、今井暖大、入江日奈子、上村佳里奈、内田金吾、 海乃夕陽、榎田一王、遠藤まりん（MORE STAR）、桜我、小國舞羽、おさき、川野明愛、久保田海羽、ここね、ここみん、古園井寧々、後藤海那、小林ゆあ、紗絵麗、榊原樹里、紗和、白石乙華、鈴木美咲、瀬川陽菜乃、関谷瑠紀、瀬乃真帆子、代田萌花、多田梨音、田仲埜愛、田中陽菜、谷田ラナ、たまちゃん、土屋惺来、寺島季咲、時田音々、中山こはく（MORE STAR）、長浜広奈、夏川メガン、西野日菜乃、早坂あい、早坂ゆう、林京介、樋口こなつ、ひまひま、ひより、平松想乃、藤井恋、藤田みあ、堀口壱吹、本田紗来、松尾そのま、宮迫翠月、宮下瑚彩、向井怜衣、もえ、森口優花、森斗咲羽、 百田汐里、MON7A、山本光、山本るしあ（MORE STAR）、山本雪菜、幸成、リン（tripleS）、礼央（aoen）

ゲスト：

あみか、アリアナさくら、植村颯太、大久保琉唯、雅久（aoen）、こたみのチャンネル、さくら、沢田京海（トメィトゥ）、鈴々木響、せきぐちりさ、たくろう、たけめいストーリー、田中碧空、鶴嶋乃愛、なえなの、中川紅葉、輝（aoen）、藤原暖、ほくりくアイドル部、本望あやか、実熊瑠琉、光島叶倭、水瀬紗彩耶、Mumei、百瀬拓実、森脇梨々夏、山本望叶、ゆい小池、りゅうと（ちょこ）、

れおいちゃんねる、 りんか、@onefive

MC：石川翔鈴、大倉士門、ひかりんちょ、山之内すず