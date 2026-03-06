美と健康のイベント「WELL BE POP!!」を読売テレビ本社で開催！

パーソナルカラー診断や、テレビ局メイクスタッフによる化粧など、美と健康をテーマにした体験が無料！


3月20日(金)・21日(土)の2日間、読売テレビ本社で開催！




▼イベントHPはこちら


https://www.ytv.co.jp/wbp/




会場では、思わず試したくなる体験が盛りだくさん！



★16パーソナルカラー診断体験


★テレビ局メイクスタッフによる化粧体験


★AR技術を使った最新フィットネスゲーム


★全世代チャレンジ！みんなの「握力」一斉調査！


★反射神経＆判断力チェック！シノビーけしけし


★5秒でジャッジ！AI笑顔診断　など


自分の”今”を知って、楽しくアップデートできるコンテンツをご用意！


美や健康に興味のある方から、家族で楽しみたい方まで、幅広くお楽しみいただけます。





ステージでは、大人気美容師YouTuberや読売テレビ人気番組との特別企画を実施！



★YouTube登録者数130万人超え！「AYAMAR美ヘアチャンネル」


　AYAMARさんによるヘアアレンジ講座


★読売テレビ制作番組の特別ステージ


〇大阪ほんわかテレビ・・・「あたしはコーデねーと！」大変身LIVE


　番組でお馴染みのBeautyサロンがカット・カラー・メイクまで！


　会場で「大変身ショー」を繰り広げます！


〇上沼・高田のクギズケ！・・・WELL BE POP!!でしか聞けない＜美容＆健康＞最前線！


　番組パネラーの吉田たかよし先生と岡本宗史先生が最新の美容＆健康についてトーク！


〇グッと！地球便・・・サステナブルな生き方・私らしい生き方


　過去番組出演者の水中ゴミ拾いダイバー・東真七水さんと、


　廃材画家・田村綾海さんが登壇。お二人の魅力的な生き方に迫ります！


その他楽しいステージを多数をご用意しています！




※注意事項


無料体験コンテンツは、体験いただける人数に上限がございます。


出演者・スケジュールについては変更となる場合がございます。


会場内に撮影が入り、お客様が映り込む可能性がございます。予めご了承ください。


【名称】


「WELL BE POP!!　～POPに楽しむBeauty＆Wellness～」


【日時】


2026年3月20日(金)・3月21日(土)10：00～18：00


【料金】


入場無料


【アクセス】


〒540-8510 大阪府大阪市中央区城見１丁目３－５０読売テレビ本社