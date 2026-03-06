巨乳人妻と秘密の水泳教室「ブラン」がフィギュアで新登場！本日 3月6日(金)よりBfullオンラインショップにて予約開始！
フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、巨乳人妻と秘密の水泳教室 ブラン 1/6スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日3月6日(金)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：https://shop.fots.jp/）にて予約受付開始。
公式オンラインショップ：https://shop.fots.jp/?pid=190785016
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRDFC1GJ
予約受付期間：2026年3月6日(金)16：00～2026年5月19日(火)23：59
商品説明
オリジナルフィギュア・巨乳人妻と秘密の水泳教室「ブラン」が1/6スケールで新登場です！
まっすぐに伸びた美脚が眩しいI字バランスのポーズで立体化！
競泳水着に包まれた豊満なボディをボリュームたっぷりに造形しました。
濡れ感をまとった髪の流れや、しっとりとした艶肌など、みずみずしさを繊細に表現しています。
魅惑的で包容力あふれる「ブラン」をあなたのお手元にお迎えしませんか？
※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。
商品情報
商品名 ：巨乳人妻と秘密の水泳教室 ブラン 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア
スケール ：1/6スケール 全高サイズ 約300mm
小売価格 ：\21,800(税込\23,980)
仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品
予約開始 ：2026年3月6日(金)16：00解禁
予約締切 ：2026年5月19日(火)23：59締切
発売月 ：2026年9月末発売予定
↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.
ZenMarket
1/6scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461412
