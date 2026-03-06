巨乳人妻と秘密の水泳教室「ブラン」がフィギュアで新登場！本日 3月6日(金)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、巨乳人妻と秘密の水泳教室 ブラン 1/6スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日3月6日(金)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：https://shop.fots.jp/）にて予約受付開始。


公式オンラインショップ：https://shop.fots.jp/?pid=190785016


Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRDFC1GJ


予約受付期間：2026年3月6日(金)16：00～2026年5月19日(火)23：59


商品説明


オリジナルフィギュア・巨乳人妻と秘密の水泳教室「ブラン」が1/6スケールで新登場です！


まっすぐに伸びた美脚が眩しいI字バランスのポーズで立体化！


競泳水着に包まれた豊満なボディをボリュームたっぷりに造形しました。


濡れ感をまとった髪の流れや、しっとりとした艶肌など、みずみずしさを繊細に表現しています。


魅惑的で包容力あふれる「ブラン」をあなたのお手元にお迎えしませんか？






※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。


※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。


商品情報


商品名 ：巨乳人妻と秘密の水泳教室 ブラン 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア


スケール ：1/6スケール　全高サイズ 約300mm


小売価格 ：\21,800(税込\23,980)


仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品


予約開始 ：2026年3月6日(金)16：00解禁


予約締切 ：2026年5月19日(火)23：59締切


発売月 ：2026年9月末発売予定


