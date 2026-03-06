SHISEIDOアルティミューンの新グローバルアンバサダーLISAとアルティミューンの世界観を体験できる期間限定POP UPイベント

株式会社資生堂

ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT -素肌美の舞台裏-に豪華ゲストが来場

世界90の国と地域で展開する「SHISEIDO」は、象徴的な美容液「アルティミューン」シリーズの新グローバルアンバサダーに就任したポップミュージック界のスターであるLISAと、発売以来「肌本来の美しさを引き出す」という独自価値を提供し、多くのお客さまに支持されているSHISEIDOの象徴的な存在である製品アルティミューンが融合した世界観を五感で体験いただけるポップアップイベントを3月6日（金）よりヨドバシJ6ビルにて開催します。このイベントは常に成長し進化し続けようとするLISAの揺るぎない姿勢が表れた、彼女の輝くような美しい肌の美の秘訣を探り、自分自身も体験できる場所。美を発展し続ける彼女の美を支える秘密を知って体験することで、皆さまを更なる新しいステージへと導きます。

外面も内面も自分らしく輝き、唯一無二の美しさのレベルを高め続けているLISAと、素肌そのものの美しさを輝かせ、そのレベルを高めるアルティミューン。いつでもワクワクできる方に進化を続けて、自分自身をアップデートしてきたLISAと、自由に美しき人生を謳歌する、彼女の生き方にインスパイアされたアルティミューン。

人種・年齢・性別問わず支持される両者が共通して体現する価値をテーマに、会場は7つの部屋に分かれており、自分の時間を思いのままにすごし究極の自由を体験できる様々なコンテンツをご用意しています。自分自身を更新し輝き続けるLISAの美しさを支える舞台裏に皆さまをご招待し、LISAの美の秘訣を体験しながら、輝く素肌へ導く美の新しいステージへお連れします。

一般公開に先立ち3月5日にはULTIMUNE with LISA POP UP EVENTの開催を記念してオープニングイベントが行われました。会場にはアルティミューンの新グローバルアンバサダーのLISAが来場。さらに、俳優の佐野勇斗、岩瀬洋志、堀田茜ら豪華ゲストも来場し、アルティミューンの魅力や自身の美肌の秘訣について語りました。

以下登壇者によるコメント全文となります。

▼LISA

Q：ULTIMUNEのグローバルブランドアンバサダーは大きな話題ですが、いかがでしょうか。

「全てはSHISEIDOファミリーと私たちを支えてくださるファンの皆様のおかげです。本当に感謝しています。」

Q：日本でお気に入りの場所と、何度も訪れたいと思う理由を教えてください。

「本当に日本が大好きです。食事も美味しいし、ショッピングするのがすごく好きです。スキンケアの商品も大好きですし、特にSHISEIDOの商品が大好きです。」

Q：グローバルブランドアンバサダーになった経緯と感想を教えてください。

「ずっとSHISEIDOのファンだったんです。そして、アルティミューンはいつもスキンケアに取り入れています。毎日のお手入れに取り入れていますし、グローバルアンバサダーになる前からずっと愛用していたんです。ですので、お声をかけていただいた時に、「ぜひ！」と思いました。光栄に思っていますし、SHISEIDOファミリーの一員になれて嬉しいです。このような機会をいただいてありがとうございます。」

Q：このポップアップなのですが、ファンの皆様向けの限定企画がたくさんあるそうですね。

「そうなんです。素敵な体験がたくさんできますし、特別なギフトもあります。また、フォトブースもあるので、3月6日～3月15日までに是非遊びに来てください！」

▼佐野勇斗

Q：今回のポップアップストアをご覧になった感想を教えて下さい。

「LISAさんとコラボされた商品や、実際にLISAさんが撮影されていた場所の再現を見ました。あまりこのようなポップアップを体験したことがなかったので、すごく新鮮で面白かったです。」

Q：佐野さんが考える、アルティミューンの魅力を教えて下さい。また、どんな人に使ってほしいと思いますか？

「今日実際に朝メイクをする前に使わせていただいたのですが、本当にお世辞抜きで驚きました。最初はサラサラとした印象だなと思ったのですが、サラサラしているのにすごく肌に浸透している感じがあり、普段日によってメイクのノリが気になることが多いのですが、今日はメイクさんもすごく良かったっておっしゃっていました。色々な肌に合うとのことでしたので、肌に悩んでいる方は一度使ってみて欲しいなと思います。」

Q：自身の生活や仕事において ”基礎力”が大事だと感じる瞬間はありますか？

「体力を高めるために睡眠や食事などの生活習慣を大切にしたいなと思っています。」

Q：365日続けていることや心がけていることを教えて下さい。

「365日考えないことが無いことはM!LKのこと。グループのことに関しては考えない日が一日たりとも無い。何をしていてもメンバーに教えたいなとか、次こういうことをしたらみ！るきーずの皆さんが楽しんでくれるかな、とかは本当に365日考えています。」

Q：自分を大切にしていると感じる瞬間を教えて下さい。

「自分のことは痛めつけてなんぼだと思っているので、今のところは無いかもしれないが、将来の自分を喜ばせたくて今を頑張っている部分もあるので、今の時点では体を痛めつけています。」

Q：年齢を重ねていく中で、スキンケアの考え方は変わりましたか？

「スキンケアをしてない方ではなく、美容にはある程度気を遣っていたのですが、歳を重ねるにつれて将来のことを考えて、こういう商品を使いたいな、と思うようになりました。」

▼岩瀬洋志

Q：今回のポップアップストアをご覧になった感想を教えて下さい。

「会場はとてもシックな印象でした。7つのアクティビティが楽しめる場所が設けられていて、とても貴重で楽しかったです。」

Q：岩瀬さんが考える、アルティミューンの魅力を教えて下さい。また、どんな人に使ってほしいと思いますか？

「日頃のスキンケアに新たなパワーアップを求めたい人に合うのではないかなと思います。使ってみて肌にハリと潤いを感じたので、僕にとって特別な商品だなという印象です。」

Q：自身の生活や仕事において ”基礎力”が大事だと感じる瞬間はありますか？

「僕は自分の体を一番大切にしていて、この体をよりパワーアップさせるためにある一つのルーティーンをしています。それは、必ず仕事前に朝コールドシャワーを浴びるということです。それによって血行が良くなり、すごく目が覚めてやる気が出ます。なので、今後はコールドシャワーに加えてアルティミューンを使って、更にパワーアップしようかなと思っています。」

Q：365日続けていることや心がけていることを教えて下さい。

「コールドシャワーは3年間ずっと続けているのですが、最近新しく続けていることはストレッチです。寝る前のストレッチをしているかしていないかで、朝起きたときの疲れが全然違います。毎日仕事が続いているときはストレッチをすることで翌日の仕事につながると思い、大切さを痛感しています。」

Q：自分を大切にしていると感じる瞬間を教えて下さい。

「湯舟に浸かっているときですかね。僕は普段シャワー派で仕事から帰ってきてもさっと終わらせてしまうタイプなのですが、作品が終わったときや、2週間立て続けに仕事が続いたときはお風呂に浸かって、バスエッセンスだとか、香りを付けてみることでストレスが一時的に緩和する気がして、それをしているときは自分を大切にしているなと感じます。」

Q：年齢を重ねていく中で、スキンケアの考え方は変わりましたか？

「あまり肌が乾燥しないタイプだったのですが、最近とても乾燥するようになったので、保湿するようにしています。花粉も飛んでいますし、乾燥する方も多いと思うのですが、今年は保湿を一番にしていきたいなと思っています。実際にアルティミューンを使ってみたのですが、保湿力がすごくて、塗ったときにすっと肌になじんでいく感じが虜になってしましました。」

▼堀田茜

Q：今回のポップアップストアをご覧になった感想を教えて下さい。

「ここでしか見られないイベントだなと思いました。CMの撮影の舞台裏やセットが再現されていて、面白かったです。また、アルティミューンの誰にでも適応する素晴らしい力が体感できるイベントになっており、LISAさんとアルティミューンの世界観をバシバシ感じることができましたし、ファンの方にはたまらないイベントになっているなと思います。アルティミューンの商品の力強さがすごく伝わってきました。」

Q：堀田さんが考える、アルティミューンの魅力を教えて下さい。また、どんな人に使ってほしいと思いますか？

「365日どんな肌質の人にも、どんな年齢の人にも使えるということを聞き、今花粉で肌が敏感な時期でもありますし、今は紫外線などでどんなシーズンも肌の敵だと感じるので、そのような時にアルティミューンのようなお守りの1本を持っておくと1年中使えて頼もしい存在だなと思いました。また、私のような30代の働く女性はやはり年々肌の変化を感じてくる時期かと思うので、30代の働く女性にもいいのかなと思います。」

Q：自身の生活や仕事において ”基礎力”が大事だと感じる瞬間はありますか？

「基礎力が大事だなと感じることしかないお仕事かなと思っています。基礎力の中にも、体力や気力、コミュニケーション能力など、色々な基礎力があり、そういったものを日々養わなければいけないと、色々な現場に行って思います。また、海外ロケも年々辛くなってくる時期ではありますが、そんな自分に負けたくないという想いで気力を保ってやっております。」

Q：365日続けていることや心がけていることを教えて下さい。

「いろいろありますが、最近大事にしているのは寝る前に一日のうちにあったいいことを3つ頭の中で考えながら眠りにつくというものです。今日何もできなかったな、とか平凡な日々だったなという一日が、考えてみると悪くなかったとポジティブな思考のまま眠りに落ちることができるので、次の日も調子がいい気がしていて、これからも続けたいなと思っています。」

Q：自分を大切にしていると感じる瞬間を教えて下さい。

「トレーニングや美容のメンテナンスをするときはもちろんですが、食事を自分のために時間をかけて作ったときは一番自分にやさしくしているなと感じます。年々お味噌汁が染みてくるというか、和食のおいしさを感じています。ご飯、お味噌汁と副菜という特別な料理ではないのですが、そういうものを自分で作って食べたときは充足感を感じます。」

Q：年齢を重ねていく中で、スキンケアの考え方は変わりましたか？

「20代はなるべくシンプルなケアを継続的に、と心がけていたのですが、30代に入って肌の変化も感じると同時に、もっと科学の力に頼っていこうと思っています。色々なものが出ていますし、意気地にならずに、新しいものにトライして、どんどんいいものを取り入れていきたいと思うようになりました。」

さらに会場には安斉星来、GYUTAE、鈴木えみ、鈴木ゆうか、美香、ヨンアも来場し、アルティミューンの世界観を体験しました。

《ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT ― 素肌美の舞台裏 ―》

住所：東京都渋谷区神宮前6-35-6（ヨドバシJ6ビル）

期間：2026年3月6日（金）～3月15日（日）

時間：10:00～20:00（最終入場19:45）

※ 初日：3月6日(金)13:00～20:00（最終入場19:45）

最終日：3月15日(日)10:00～15:00 （最終入場14:45）

※入場無料・事前予約不要

※本イベント会場での販売はございません。

【商品概要】

SHISEIDO アルティミューン(TM) パワライジング セラム

＜美容液＞

30mL 9,000円（税込9,900円）

50mL 13,8000円（税込15,180円）

50mL(レフィル) 13,300円（税込14,630円）

※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）。

2014年に誕生したSHISEIDOアルティミューンは、誕生以降も着実に進化をし続けてきた、SHISEIDOを象徴する美容液です。2025年3月1日に、スキンケアの新時代を切り拓く次世代美容液「アルティミューン(TM) パワライジング セラム」として、リニューアルしました。発売以来「肌本来の美しさを引き出す」独自価値が、人種、年齢、肌質、性別を問わず支持され、世界で 331のビューティーアワードを受賞しています。*1

◆先進の美肌知見から。365日、エイジングケア＊2する美容液です

◆発酵カメリアエキス＋＊3と厳選された美容成分を3000万個の角層細胞へすみずみまで届けます。

◆朝、夜、毎日のお手入れで、ハリ、なめらかさ、透明感あふれる輝きに満ち、うるおいが沸き上がる肌へ。

＊1 2014年に発売の初代商品からの全世界における累計受賞数（2025年12月時点、資生堂調べ）

＊2 年齢に応じたうるおいによるお手入れのこと

＊3 ツバキ種子エキス、アスペルギルス培養物、グリセリン：保湿

【SHISEIDOについて】

SHISEIDOは、1872年東京銀座に創業した資生堂の遺伝子を継承し、その名を冠するグローバルフラッグシップブランドです。日本発、世界90の国と地域で展開。先端のアートとサイエンスを融合させたユニークな商品性は一人ひとりの内面から美しさを引き出し、想像以上の可能性とワクワクする高揚感をもたらします。

美しさとは目に見えるものだけでなく、目に見えないものでもある。だからこそ限りなく自由で、人それぞれが感じとる豊かさなのだと私たちは考えます。

肌に触れる瞬間の感覚。醸し出す雰囲気。香りの余韻。光と影の揺らぎ。あらゆることが新たな感動になり、日常に高鳴りをもたらすのです。

今までにない驚きや、人生が変わり世界が動き出すような刺激によって、なにげない日々に心躍らせ、喜びが満ちあふれるように。美の限界を軽やかに超えていく、SHISEIDOの「最先端」を目指し続けていきます。

【期間限定POPUPイベント＆数量限定キット】

全国百貨店・SHISEIDO取扱店で 期間限定POPUPイベント＆数量限定キットを発売

新アンバサダー ”LISA” の就任を記念し、全国の百貨店およびSHISEIDO取扱店にて、期間限定POPUPイベント「ULTIMUNE with LISA Beauty Secret」を開催いたします。

LISAとSHISEIDOがコラボレーションした特別なオリジナルグッズ付き数量限定キットを発売します。店舗では全4種、オンラインストアでは全1種を展開し、ショップごとに異なるデザインで登場します。

イベント会場では、LISAと一緒に撮影できるフォトブース*での撮影やSHISEIDO独自開発の肌測定機器「Beauty Alive Circulation Check」でお肌の状態を測定などここだけのコンテンツを体験いただけます。

* アルティミューン パワライジング セラムをお買いあげの方のみ撮影いただけます。（対象店：銀座三越、横浜高島屋、ジェイアール名古屋タカシマヤ、渋谷スクランブルスクエア、大阪高島屋、心斎橋大丸、新宿高島屋、東京大丸）

また期間中、「アルティミューン パワライジング セラム」をお買いあげの方には、先着でLISAコラボ限定ポスターを進呈します。

※コンテンツの実施につきましては、店舗へお問い合わせください。

