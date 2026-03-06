「悪役令嬢の中の人展」サイン会開催決定&公式Webサイトオープン!!
「小説家になろう」にてまきぶろ氏による小説が発表、のちに書籍化され、白梅ナズナ氏がコミカライズを手掛けた作品『悪役令嬢の中の人』
とあるRPG系乙女ゲームの悪役令嬢レミリアに転生した「エミ」は、ゲームのヒロイン「星の乙女」により努力虚しく断罪されてしまった。エミの冤罪を晴らすため、そこに現れたのは中から見守っていた本来のレミリアで――。
本物の悪役による復讐劇が始まる！
2020年より「小説家になろう」にて『悪役令嬢の中の人』の短編を発表、のちに連載版が掲載され、 「一迅社ノベルス」より2021年に書籍化。
「comic LAKE」にて白梅ナズナによるコミカライズが『悪役令嬢の中の人～断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします～』のタイトルで2021年11月より連載されると、次にくるマンガ大賞2023Webマンガ部門第9位、WEBマンガ総選挙2023年第3位を受賞。コミカライズ版の最終回を迎えた2025年5月30日には、アニメ化に向けた企画が進行中であることが発表され、完結後も注目が集まり続けている作品です。
本展は、『悪役令嬢の中の人』初の展覧会です。
まきぶろ氏が紡ぐ世界観をもとに、イラスト担当の紫真依氏、コミカライズ担当の白梅ナズナ氏が本展のために新たに描き下ろしたイラストをはじめ、名シーンの数々や、作中の再現展示や衣装などを通して作品の世界観を全身で感じて頂ける展覧会です。
描き下ろしイラストを使用した本展オリジナルグッズも多数販売予定です。
2026年6月3日（水）より松屋銀座・イベントスクエアにて開催。
本日は、会期中に開催するサイン会情報、公式Webサイトオープン情報、来場者特典を公開いたします
■開催概要（東京会場）
展覧会名 悪役令嬢の中の人展
会 期 2026年6月3日（水）～6月15日（月）
会 場 松屋銀座 8F イベントスクエア
主 催 悪役令嬢の中の人展実行委員会
企 画 悪役令嬢の中の人展実行委員会
協 力 一迅社
後 援 TOKYO MX
問い合わせ 松屋銀座 03-3567-1211（大代表）
展覧会公式X ＠nakanohito_ex
※注意事項：本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。
最新情報、詳細、注意事項等を展覧会公式サイトにて必ずご確認ください。
【券売スケジュール】
先行抽選：申込受付期間 4月10日（金）12：00～4月19日（日）23：59
抽選結果発表 4月24日（金） 15：00～
一般前売り販売：5月2日（土）12：00～6月2日（水）23：59
一般 1,300円（1,100円）、高校生1,100円（900円）、小中学生800円（600円）
※税込※（ ）内は前売金額。
ローソンチケットURL→https://l-tike.com/event/mevent/?mid=773736
■サイン会情報公開 NEW!!
展覧会会期中、コミカライズ担当・白梅ナズナ先生のサイン会の開催が決定いたしました。
【開催日】6月13日（土）
チケット情報や詳細は後日公開予定になります。
■展覧会Webサイト公開 NEW!!
３月６日17：00に展覧会公式Webサイトをオープンいたします。
展覧会の最新情報を今後随時公開予定！
URL→https://nakanohito-ten.com
■来場者特典情報公開 NEW!!
本展に来場していただきましたお客様に特典として、本展覧会描き下ろしイラストを使用した
「展覧会限定ホログラムカード」をプレゼントいたします！
商品名：展覧会限定ホログラムカード
※入場チケットをお持ちのお客様が対象となります
※ご入場時に１枚のチケットにつき1枚配布いたします
■悪役令嬢の中の人 概要・あらすじ
作品公式Webサイト：
ノベル
https://www.ichijinsha.co.jp/novels/akuyakureizyou-no-nakanohito/
コミカライズ
https://comic.pixiv.net/works/7926
あらすじ
乙女ゲームの悪役令嬢に転生したエミは、ヒロインの《星の乙女》に陥れられ、婚約破棄と同時に《星の乙女》の命を狙ったと断罪された。
婚約者とも幼馴染みとも義弟とも信頼関係を築けたと思っていたのに……。
ショックでエミは意識を失い、代わりに中からずっとエミを見守っていた本来の悪役令嬢レミリアが目覚める。
わたくしはお前達を許さない。レミリアはエミを貶めた者達への復讐を誓い――!?
苛烈で華麗な悪役令嬢の復讐劇開幕!!
■プロフィール／まきぶろ
小説家。WEB投稿サイト「小説家になろう」「ムーンライトノベルズ」に作品を掲載している。2017年にBL作品『光の神子は自由に生きる』でデビューし、2021年に『悪役令嬢の中の人』を刊行。
『悪役令嬢の中の人』短編版は「小説家になろう」にて短編総合１位を記録。
■プロフィール／紫真依
イラストレーター。コンシューマーゲーム会社勤務を経てフリーとなり、女性向けコンテンツで広く活躍している。『悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました』（KADOKAWA）、『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』（双葉社）など数々の人気シリーズを手掛ける。
■プロフィール／白梅ナズナ
漫画家。著書はオリジナル作品『オパパゴト』や、コミカライズを担当した『月見月理解の探偵殺人』『クロハと虹介』(講談社)など。本作の連載では最終回までにpixivコミック月間ランキングで4か月連続首位を獲得した。
書籍情報
『悪役令嬢の中の人』シリーズ累計発行部数300万部突破！（※電子書籍含む）
『悪役令嬢の中の人』（一迅社ノベルス／一迅社刊）
著：まきぶろ イラスト：紫 真依
第1～2巻 好評発売中
『悪役令嬢の中の人～断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします～』（comic LAKE／一迅社刊）
漫画：白梅ナズナ 原作：まきぶろ キャラクター原案:紫 真依
全6巻 好評発売中