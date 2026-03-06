～「松屋銀座」で福島を応援～ 厳選された福島の水産加工品が集まる「ふくしま常磐大漁市」を3月11日より開催！
福島県浜通り地域等15市町村（※）の事業者の販路拡大等の支援を行う「ふくしまみらいチャレンジプロジェクト（https://fukushima-challenge.jp/）」（福島相双復興推進機構委託事業）では、福島県浜通りの水産加工品を集めたフェア「ふくしま常磐大漁市」を展開しております。
このたび、国内外から多くのお客様が訪れる松屋銀座にて、「ふくしま常磐大漁市」を開催する運びとなりました。これまでの開催で大変ご好評をいただいていることを受け、今回は40品を超える逸品を取り揃えます。
期間中は、福島県浜通りが誇る「常磐もの」を中心に、地元の事業者がこだわって作り上げた高品質な商品の数々をご用意いたします。ぜひ足をお運びいただき、震災を乗り越え今なお豊かな海の恵みを届け続ける福島県浜通りの魅力をご堪能ください。
また、一部日程では、「ふくしま常磐大漁市」横の「常磐もの日替わり提供コーナー」にて、地元事業者が店頭に立ち、商品のこだわりを直接お伝えしながら、試食提供および対面販売を行います。商品の味わいや特長など、作り手の言葉とともに常磐ものの魅力を感じていただけますと幸いです。
多くの方のご来場を心よりお待ちしております。
(※田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の12市町村といわき市、相馬市及び新地町の3市町の水産関係）
実施概要
実施期間： 2026年3月11日（水）～17日（火）
場 所： 松屋銀座店地下1階食品催場（東京都中央区銀座3-6-1）
時 間： 11:00～19:00
※予告なく実施内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。
主な出品事業者（主な販売予定商品）※順不同- 岩下商店（ちぎり揚げ（あおさ海苔）、ちぎり揚げ（いかにんじん））
（https://www.iwashitasyouten.com/）
- おのづか食品（うに味噌）
（https://www.fukushima.iwaki-onozuka.co.jp/）
- 海幸（めひかり唐揚げ、あんこう唐揚げ、あんこう鍋セット）
（https://www.f-kaikou.com/）
- かねいし商店（酢だこスタンドパック（リンゴ酢入、醤油ベース）等）
（https://kaneishi.jp/）
- カネセン水産（味付きつまみたこ各種、タコとあおさ海苔の海鮮ぶっかけ丼）
（https://kanesen-suisan.hp.peraichi.com/）
- かねまん本舗（ズワイ蟹、焼たらこ、焼さしチーズ、やわらか⾙柱、ささかま、くんかま各種）
（https://kaneman.net/）
- 貴千（ご褒美BAR各種）
（https://www.komatsuya3rd.com/）
- 黒潮海苔店（相馬プレミアムのりせんべい、海鮮おこげ、寿司はね、おにぎりのり等）
（https://kuroshionoriten.jp/）
- センシン食品（常磐モノ4種ゴロゴロ海鮮ユッケ丼）
（https://senshin-food.com/）
- トーシン（タコシウマイ）（https://www.hamafuku.jp/）
- 中澤水産（平目と生海苔の海鮮ぶっかけ丼）
（http://www.nakazawa-suisan.com）
- マルリフーズ（あおさの佃煮、かけるあおさ、ピリ辛かけるあおさ、あおさとしらす）
（https://maruri-foods.jp/）
- マル六佐藤水産（海苔の佃煮）
（https://www.satou-suisan.jp/）
- 山菱水産（マグロ切り落とし、ネギトロ）
（https://yamabishi-f.co.jp/）
※売り切れや、予告なく事業者または販売商品を変更する場合がございます。 予めご了承ください。
常磐もの日替わり提供コーナー（スケジュール予定）
11日（水） かねいし商店（いわき）：味付けたこ・酢たこ
12日（木） 岩下商店（いわき）：お手軽ちぎり揚げ（松川浦産あおさ入り）
13・14日（金・土） トーシン（相馬）：タコシウマイ
15日（日） おのづか食品（いわき）：うに味噌
※売り切れや、予告なく事業者または販売商品、販売日程を変更する場合がございます。 予めご了承ください。
ふくしま常磐大漁市 イベント情報
詳細はこちらもご覧ください。（https://fukushima-challenge.jp/event/）
ふくしまみらいチャレンジプロジェクトについて- ふくしまみらいチャレンジプロジェクトでは、福島への想いを持ち、こだわりをもって果敢に挑戦する、浜通り地域等15市町村の事業者を支援しています。
- それらの事業者が生み出す逸品を多くの皆様に発信し、福島の良さを知っていただく取り組みの一環として、福島の水産系事業者の商品を販売するイベント「ふくしま常磐大漁市」を展開しております。
- 令和6年度は計8回開催し、たくさんの方に福島の水産物を味わっていただきました。
- 今回は新たな商品も加えたラインナップで、「松屋銀座」にて「ふくしま常磐大漁市」を初出店いたします。
本年度のふくしま常磐大漁市について
＜開催実績＞
第一弾：うすい百貨店10階催事場「第23回ふくしま県の物産展」内への出店
2025年5月14日(水)～20日(火) ※開催終了
第二弾：イトーヨーカドー川崎店・グランツリー武蔵小杉店
2025年6月28日(土)・29日(日) ※開催終了
第三弾：ぐっと山形
2025年9月26日(金)～28日(日) ※開催終了
第四弾：藤崎百貨店前アーケード
2025年10月4日(木)・5日(金) ※開催終了
第五弾：イトーヨーカドー川崎店・グランツリー武蔵小杉店
2025年10月18日(土)・19日(日) ※開催終了
第六弾：大起水産 まぐろパーク
2026年1月23日(金)～1月25日(日) ※開催終了
第七弾：Pasar蓮田
2026年2月20日（金）～3月1日（日） ※開催終了
第八弾：松屋銀座
2026年3月11日（水）～17日（火） （本開催）