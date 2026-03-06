STマイクロエレクトロニクス、エントリレベル・マイコンの性能と価値の新たな基準を打ち立てる新製品を発表

STマイクロエレクトロニクス- Cortex(R)-M33と40nmプロセスを採用し、高速化と大容量Flashメモリの両立したSTM32C5- 性能とコスト効率を向上- 最終製品の機能強化と、市場投入までの期間短縮を可能にする包括的な開発エコシステム

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、工場、家庭、スマート・シティ、インフラなどで使用される数十億台もの小型スマート機器の性能向上を実現し、厳しいコストやサイズ・電力の制約に対応する次世代のエントリレベル・マイクロコントローラ（マイコン）「STM32C5」を発表しました。

この新しいSTM32C5シリーズは、スマート・サーモスタットや電子式ドアロック、産業用スマート・センサ、ロボットのアクチュエータ、ウェアラブル機器、コンピュータ周辺機器などのコンスーマ機器および業務用機器に最適です。

STのグループ・バイスプレジデント 兼 汎用・車載用マイクロコントローラ事業部ジェネラル・マネージャーであるPatrick Aidouneは、次のようにコメントしています。「新製品であるSTM32C5は、価格競争力に優れたマイコンの精度・速度・信頼性を高め、新たな可能性を切り開きます。同製品は、これまで20年間培われたSTM32の技術をベースに開発されました。エントリレベルから先進的なマイコンまでを網羅し、拡張性とセキュリティに優れた幅広い製品ポートフォリオを提供するというSTの目標の一翼を担い、組み込みシステムのアプリケーション領域を刷新します。」

STM32C5は、ST独自の40nm製造プロセスに基づく優れた設計により、現在使用されている多くのエントリレベルのチップに比べて、より高速に処理を実行できます。そのため、動作時消費電力を低く抑えながら、優れたセンシング技術や、スムーズな制御、ユーザ体験の向上などの最新機能を製品に搭載できます。

また、STM32C5(https://www.st.com/ja/microcontrollers-microprocessors/stm32c5-series.html?icmp=tt48411_gl_pron_feb2026)は、改ざんやサイバー・リスクから製品を保護するセキュリティ機能を内蔵しており、これらの機能は、コンスーマおよび産業機器市場において重要性が高まるコネクテッド機器の安全性向上に貢献します。

新しいSTM32C5シリーズは、アップグレードされた開発環境「STM32Cube」に対応しています。STM32Cubeには、サイズが最適化された、量産グレードにも適応可能なソフトウェア・ドライバが含まれており、多数のハードウェア機能を活用することができます。また、優れたコード生成機能と開発ツールも有しており、量産向けに使用可能な幅広いソフトウェア・サンプル・ライブラリも用意されています。STM32Cubeは継続的に更新されており、より迅速かつ効率的なコード生成をサポートするとともに、最終製品の機能強化に貢献します。

SITグループの暖房・換気部門 エレクトロニクス・ビジネスライン ディレクターであるDennis Agnello氏は、次のようにコメントしています。「SITでは、安全性が極めて重要なガスおよびHVAC環境で業務を行っており、信頼性が不可欠な要素です。次世代のバーナー統合制御プラットフォームにおいて、STM32C5を選択することはごく自然な判断でした。STM32C5は、強力で予測可能なリアルタイム性能を備えており、コンパクトなフットプリントでありながら、燃焼制御、炎検知、安全インターロックを高精度で扱うことができるからです。さらに、既に検証済みのファームウェアの大部分を再利用できたことで、開発のスピードアップと認証プロセスの簡略化を実現できました。その結果、長期的な信頼性と各種規制への適合を前提に設計された、堅牢で拡張性の高い制御プラットフォームが完成しました。」

Circontrol社（Circutorグループ）の研究開発ディレクターであるEnrique Osorio氏は、次のようにコメントしています。「STM32C5の優れた性能と機能セットを活用して、公共部門と民間部門で利用される低コストの次世代ACチャージャを開発できました。この製品は、スマートメータやEV充電ソリューションに求められる最新のセキュリティ、暗号化、インタフェースの要件を完全に満たしています。この開発プロジェクト全体を通じて、STから柔軟かつ包括的な開発エコシステムのサポートが提供されたため、開発期間を短縮できたとともに、機能面とコスト面の主要な課題を解決し、製品の市場投入を前倒しすることができました。」

STM32C5は量産が開始されており、UFQFPN20パッケージ（3 x 3mm）やLQFP144パッケージ（20 x 20mm）などで提供されます。システム開発をサポートするSTM32 Nucleo評価ボードと、Riverdi社のディスプレイ拡張ボードも用意されています。拡張ボードにはTouchGFX開発ソフトウェアが付属しており、エントリレベルのグラフィック・ユーザ・インタフェース（GUI）を作成できます。

1万個購入時の参考価格は約0.64ドルです。

技術情報

新製品のSTM32C5マイコンは、先進的なArm(R) Cortex(R)-M33組み込みプロセッサの革新的な機能を活用しています。Armコアは優れた性能と効率化を実現し、ST独自の40nm製造プロセスはコスト効率に優れており、高速の動作周波数に対応します。また512KB超のメモリにも対応しており、低密度プロセスでは実現が難しい領域をカバーします。最小でも128KBのFlashメモリを内蔵するSTM32C5マイコンは、従来Cortex-M0やCortex-M23などの比較的低性能の製品に限られていたエントリレベルのアプリケーションにも、Cortex-M33の性能を競争力のある価格で提供します。最大1MBの製品が用意されており、製品設計において大容量のコードおよびデータ用ストレージを利用できるため、製品設計者は高度な新機能を実装できます。

40nmノードでArm Cortex-M33コアを設計することにより、コストと消費電力を抑えつつ、エントリレベル製品の演算性能を高められます。これにより、センサの信号処理や、ノイズ抑制、デバウンス処理など組み込みデジタル・フィルタ演算を高速化できます。また、電源方式は単一の低ドロップアウト（LDO）レギュレータで構成されているため、ユーザが使えるI/Oピンが増えています。DMA（ダイレクト・メモリ・アクセス）も内蔵しているため、消費電力の削減、システムの応答性向上、ソフトウェアの簡略化が可能です。さらに、STM32C5のDMAは2インスタンスを備え、各インスタンスが少なくとも4チャネルを使用して2フェッチを並列に実行できるため、アプリケーションの性能を高めることができます。

STM32C5は、SESIP3とPSAレベル3のセキュリティ認証をターゲットとしており、メモリ保護や改ざん保護、暗号化エンジン（AESによる対称暗号化およびハッシュ・アルゴリズム）に加え、セキュア・ブートやファームウェア更新などの処理を保護するHDP（時間的分離）などセキュリティも備えています。さらに、「STM32C59x」および「STM32C5A3」(https://www.st.com/ja/microcontrollers-microprocessors/stm32c59x-5a3.html?icmp=tt48411_gl_pron_feb2026)にはセキュリティ機能が追加されており、HUK（ハードウェア・ユニーク・キー）対応や、セキュアなキー・ストレージがあります。またサイド・チャネル攻撃に対する保護機能を備えた対称 / 非対称動作のハードウェア暗号化アクセラレータも備えています。

要求の厳しい産業機器の環境に合わせて設計されたSTM32C5は、過酷なネットワーク条件下でも優れた堅牢性を発揮します。-40°C ~ +125°Cの幅広い周囲温度範囲と、最大140°Cの接合部温度に対応しています。最大動作温度においても最大定格の周波数で動作し、全温度範囲にわたり一貫した性能を維持できます。STM32C5は、IEC 61508 SIL-2やIEC 60335-1/60730-1クラスBなどの産業用安全性規格に準拠していますが、これは必須のハードウェア機能とソフトウェア機能を統合することで実現しています。

開発エコシステム強化の一環として、STM32CubeMXの新バージョンである「STM32CubeMX2」がリリースされました。STM32CubeMX2に搭載されたプレビュー機能により、リファレンス・コードへ迅速にアクセスできるため、開発期間が短縮できるとともに、コード再利用も簡略化されます。また、「STM32CubeC5」組み込みソフトウェアに、コードサイズが最適化された最新のハードウェア抽象化レイヤ（HAL2）が新たに適用されました。この機能により、全てのマイコンの機能にアクセスし、より多くのマイコンのメモリをアプリケーションのコードに使用できます。

STの認定パートナー企業RTONE社の組み込みソフトウェア・エキスパートであるAlex Fabre氏は、この新しいツールを体験し、次のようにコメントしています。「STM32 HAL2は、STM32C5などのファミリ製品で開発すると期間短縮と効率化に貢献します。非常に軽量でハードウェア機能に近く、他のSTM32マイコンへのコード移植が非常に簡単です。」

この包括的な開発エコシステムでは、以下のようなツールも利用できます。

- 試作開発の期間を短縮し、リファレンス・ハードウェア設計のガイドラインを提供するSTM32C5ハードウェア評価ツール- 量産に使用可能な多数のSTM32C5用サンプル・コードに素早くアクセスでき、STM32C5の機能の活用を簡略化し、開発を加速する新しいサンプル・ライブラリ- 開発とデバッグの期間を短縮する2つの無償の統合開発環境（STM32CubeIDE(https://www.st.com/ja/development-tools/stm32cubeide.html?icmp=tt48411_gl_pron_feb2026)およびSTM32CubeIDE for VSCODE(https://www.st.com/ja/development-tools/stm32vscode.html?icmp=tt48411_gl_pron_feb2026)）を選択可能- 一般的なミドルウェア（FreeRTOS、LwIP、USBX、FileXなど）の移植に最適化されたSTM32Cube開発エコシステム

STM32C5の詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/content/st_com/ja/campaigns/stm32c5-best-cost-performance-cortex-m33-mcu-z11.html)をご覧ください。

