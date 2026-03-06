GKが真の主役となる90分間。GK専門トレーニングクラブ『MTM GK FOOTBALL CLUB』が2026年4月、東京・墨田区にて始動。23区内でも屈指の環境で、GK特化のトレーニングを仲間と共に

株式会社Beist

この度、CF VILANOVA JAPAN/NOVA FOOTBALL GROUPでは、新たにMTM GK METHODをグループ内に迎え、MTMがこれまで行ってきたMTM GKアカデミーや大人のGK研究所のモデルを共にアップデート。

GKにとっての新しいコミュニティであり、トレーニングクラブとして、この4月より『MTM GK FOOTBALL CLUB』として、毎月日曜に月３回、GKによる、GKのための、GKだけの活動を開始します。

■ 日本のGKが置かれている「環境の空白」を埋める

GKコーチが様々なカテゴリーの中で浸透しはじめている現在の日本の環境においても、依然としてゴールキーパー（GK）というポジションは、チーム練習の中で「シュートを受ける対象」として扱われることが多く、GKだけの技術やフィジカル、戦術に特化したトレーニングに割ける時間は極めて限定的です。

これまでMTMはスクール形式でその課題に応えてきましたが、この度NOVA FOOTBALL GROUPに合流し、MTM GK FOOTBALL CLUBとして、単なる習い事としてのスクールではなく、GKとしての個を極める「トレーニングクラブ」へとモデルチェンジ致します。

■ 『MTM GK FOOTBALL CLUB』3つの進化

1. 23区屈指の環境：11人制コートを贅沢に使用

23区内では希少なフルサイズのゴールが設置可能な「フクシ・エンタープライズ墨田フィールド」を拠点とし、ハーフコートを贅沢に使用。ダイナミックかつ実戦的なトレーニングを実現します。

2. GK専門のフィジカルトレーニングセッション導入

畠山キャプテン/コーチによる技術指導に加え、今後は田中五大パフォーマンスコーチがフィジカル面でも強力にサポート。月に一度を目安に、GK特有の可動域や瞬発力などフォーカスした「GK専門フィジカルトレーニング」の時間を作り、GKとしてのフィジカルの底上げを図ります。

3. カテゴリーの壁を撤廃した「切磋琢磨」の場

GKという共通言語を持つ選手たちが、お互いのプレーから学び、刺激し合える「GKコミュニティ」としてのカラーを強めます。

■体験参加受付開始

MTM GK FOOTBALL CLUBは、4月から活動スタート。自分も是非一緒にトレーニングに励みたい、参加したいという方は、是非ともまずは一度体験で参加して、GKだけのトレーニングの時間を楽しみましょう。

コースの内容や料金の詳細や体験参加の申し込みは以下のページから

MTM GK FOOTBALL CLUB

GKによる、GKのための、GKだけのトレーニングクラブ

