じわじわっと愛着がわいてくる猫　エイコーオリジナルキャラクター「じわ猫」のマスコットが新登場！

株式会社エイコー

株式会社エイコー(本社:東京都墨田区)は、オリジナルキャラクター「じわじわっと愛着がわいてくる猫」よりマスコットを全国のファンシー・ホビーショップにて販売することをお知らせいたします。






● 商品情報 ●

じわ猫マスコット(全4種)


・発売日　2026年3月発売予定


・価格　各990円(税込)


・本体サイズ　約H10cｍ


・種類展開　はっち、みっけ、くろ、もしゃ




■「じわ猫」とは？





時に冷たい目線と無視...かと思うと甘えて来る時は半端なく可愛い(ハート)


「目つきが悪いと言われても愛されたいんだ」という猫をコンセプトとしたエイコーオリジナルキャラクターです。


■著作権表記

(C)eikoh2025



■注意事項

※画像はイメージです。


※商品画像と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。


※発売日、商品入荷時期、販売時期は予告なく変更となる可能性がございますのでご了承ください。



