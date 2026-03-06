じわじわっと愛着がわいてくる猫　エイコーオリジナルキャラクター「じわ猫」のマスコットが新登場！

株式会社エイコー

株式会社エイコー(本社:東京都墨田区)は、オリジナルキャラクター「じわじわっと愛着がわいてくる猫」よりマスコットを全国のファンシー・ホビーショップにて販売することをお知らせいたします。

● 商品情報 ●

じわ猫マスコット(全4種)

・発売日 2026年3月発売予定

・価格 各990円(税込)

・本体サイズ 約H10cｍ

・種類展開 はっち、みっけ、くろ、もしゃ

■「じわ猫」とは？

時に冷たい目線と無視...かと思うと甘えて来る時は半端なく可愛い(ハート)

「目つきが悪いと言われても愛されたいんだ」という猫をコンセプトとしたエイコーオリジナルキャラクターです。

