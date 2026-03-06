すとぷりなどが所属するSTPR、横浜市とコラボイベント『STPR Family×Yokohama』を実施！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、横浜市(市長：山中 竹春、以下「横浜市」)および公益財団法人横浜市観光協会などと連携し、2026年3月13日(金)から3月29日(日)までの期間、横浜の街全体を舞台としたコラボイベント『STPR Family×Yokohama』を実施いたします。

本コラボイベントは、Kアリーナ横浜でSTPR Familyによって開催されるライブイベントや握手＆ハイタッチ会にあわせて展開するもので、横浜市内各所にフォトスポットを設置するほか、特別コラボバス「あかいくつ」の運行、デジタルスタンプラリー、みなとみらい駅のコラボ改札など、横浜の街を巡りながら楽しめる多彩な企画を予定しています。

さらに当社ではこのコラボイベント開催に合わせ、2026年3月9日(月)から横浜市内でのOOH掲示を行い、街全体でSTPR Familyの世界観を楽しめるまさに“横浜ジャック”ともいえる取り組みを展開してまいります。

■『STPR Family×Yokohama』について

本イベントは、2026年3月20日(金・祝)～3月29日(日)の期間中、Kアリーナ横浜で開催されるSTPR Family※による大型ライブイベント『STPR Family Festival!!』、ならびにAMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -によるワンマンライブ、握手＆ハイタッチ会の開催にあわせ、横浜市および公益財団法人横浜市観光協会などと連携して実施するコラボイベントです。横浜市内各所にフォトスポットを設置するほか、特別コラボバス「あかいくつ」の運行やデジタルスタンプラリー、オリジナル「チケット風カード」プレゼントなど、横浜の街を舞台にさまざまな企画を展開いたします。ライブイベントなどとあわせて横浜の街を巡りながら楽しめる取り組みとして、リスナー(ファンの呼称)の皆さまをはじめ、来街者の皆さまにも横浜の魅力を体感していただけるコラボイベントとなっています。

※STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイターを指します。2026年3月1日現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属しています。

１．オリジナル「チケット風カード」プレゼントキャンペーン

対象店舗で指定メニューの注文やサービスをご利用いただいた方に、「STPR Family×Yokohama」コラボキャンペーン限定のオリジナル「チケット風カード」をプレゼント！STPR Family各グループでデザインが異なる全５種類のチケット風カードからお好きなデザインをお渡しします。さらに、条件クリアで追加特典もご用意しています。

【参加方法】

１.対象店舗の利用で「引換券」をもらう

２. 引換会場で「チケット風カード」と交換！

３色以上の引換券を集めると、「チケット風カード」に加えて、追加特典「全員集合カード」をプレゼント！（引換券の色については引換券の説明をご覧ください）

【実施期間】3月13日(金)～3月25日(水)（対象店舗での引換券配布期間）

【引換券配布】2026年3月13日(金)～3月25日(水)

【チケット風カード引換期間】3月13日(金)～3月26日(木)

【チケット風カード】全５種（お好きなデザインを選ぶことができます）

【追加特典】全員集合カード

【対象施設及び引換券の色】

赤 ・・・MM テラス、みなとみらい東急スクエア、クイーンズスクエア横浜

スカイビル

黄色・・・横浜ハンマーヘッド、横浜ワールドポーターズ

青 ・・・横浜赤レンガ倉庫、ラクシスフロント

ピンク・・横浜港大さん橋国際客船ターミナル、横浜元町ショッピングストリート

白 ・・・横浜中華街

※上記はチケット風カードの引換券の配布対象施設となります。

※対象施設でお渡しした引換券は引換会場にお持ちいただく必要がございます。

【引換会場】

＜2026年3月13日(金)～3月19日(木)＞

・クイーンズスクエア横浜クイーンモール2F STPR大懸垂幕前特設カウンター（11:00～20:00）

＜2026年3月20日(金・祝)～3月26日(木)＞

・横浜ワールドポーターズ6F イベントホールB（11:00～20:00）

・クイーンズスクエア横浜クイーンモール2F STPR大懸垂幕前特設カウンター（11:00～20:00）

※チケット風カードと引き換えますと、引換券はご返却できません。

※チケット風カードは各種なくなり次第終了となります。対象店舗、指定メニューや最新情報等は WEB サイト「横浜観光情報」（後述）でご確認ください。

※チケット風カードの在庫は引換券の引換会場によって異なります。

２．全６種類のフォトスポットを設置！！（５グループ＋全員集合パネル）

STPR Familyの全5グループ（すとぷり、騎士X - Knight X -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -、すにすて - SneakerStep）のフォトスポットパネルをグループごとで展示します！

また、フォトスポットパネルのほかに、「STPR Family×Yokohama」オリジナル描き起こしのデフォルメイラスト29名が全集合した特大パネルの展示も行います！

【設置期間】2026年3月13日(金)～3月29日(日) ※設置時間は各施設の営業時間内

【設置場所】

・すとぷり：横浜ワールドポーターズ6F イベントホールB

・騎士X - Knight X -：横浜港大さん橋国際客船ターミナル内

・AMPTAKxCOLORS：MMテラス2F エスカレーター付近

・めておら - Meteorites -：横浜港大さん橋国際客船ターミナル内

・すにすて - SneakerStep：MMテラス2Fエスカレーター付近

・デフォルメイラスト29名全集合パネル：クイーンズスクエア2F、横浜ワールドポーターズ6F イベントホールB

※各施設の営業時間をご確認の上、営業時間内でお楽しみください。

３．隠れミニキャラを探そう！

横浜の街に隠れている「STPR×Yokohama」オリジナル描き起こしのミニキャラを探してみよう！全29名のミニキャラを見つけられるかな？？

４．デジタルスタンプラリーに参加してオリジナル壁紙をダウンロードしよう！

隠れミニキャラ（オリジナル描き起こしミニキャラ全29名）がスタンプスポットになっており、GPSでスタンプを取得できます！10個のスタンプ獲得でオリジナル壁紙がダウンロードできます！

【実施期間】2026年3月13日(金)00:00～3月29 日(日) 18:00

【実施場所】オリジナル描き起こしミニキャラの計29か所

【特典】スタンプ10個集めると、オリジナル壁紙がダウンロードできます。

デジタルスタンプラリー参加はこちら

https://stamprally.digital/yokohama/sr1651

５．横浜赤レンガ倉庫 光の階段特別装飾！

横浜赤レンガ倉庫2号館1・2階「光の階段」エリアにて、全5グループが集結した装飾を実施いたします。

スタンプラリーと一緒に是非チェックしてみてください！

【展示期間】2026年3月13日(金)～3月29日(日)

【営業時間】11:00～20:00

【展示場所】横浜赤レンガ倉庫2号館 インフォメーション前「光の階段」

６．「あかいくつ」バスとのコラボ！各グループの特別コラボバスが周遊！

桜木町駅を起点に、横浜赤レンガ倉庫や横浜中華街など、横浜人気観光スポットを巡る周遊バス「あかいくつ」バスがSTPR Family各グループとコラボします。

コラボバスは全5台、それぞれでSTPR Familyグループ別の特別コラボカーが周遊します。ラッピングのほか、「次、とまります」のボイスも各グループのメンバーが吹き替えいたしますので、ぜひ期間内にバスを見つけてご乗車ください！

【コラボ期間】2026年3月13日(金)～3月29日(日)

【コラボバス】1.すとぷり、2.騎士X - Knight X -、3.AMPTAKxCOLORS

4.めておら - Meteorites -、5.すにすて - SneakerStep（計5種）

【運行開始日】

1.2. 2026年3月13日(金)～、3.4.2026年3月16日(月)～、5.2026年3月17日(火)～

※開始日は前後する可能性がございます。

※各コラボバスの周遊は不定期になりますので、周遊時間をお知らせすることが出来かねます。ご了承ください。

７．みなとみらい線とのコラボ！みなとみらい駅改札機がSTPR Family仕様に！

期間中、みなとみらい線 みなとみらい駅の一部改札機がSTPR Family仕様に！

ラッピング装飾のほか、改札出場時にオリジナルボイスが流れます！ぜひ横浜めぐりの際は、みなとみらい駅をご利用ください。

【コラボ期間】2026年3月9日(月)～3月29日(日)

【コラボ改札設置駅】みなとみらい駅（中央改札側改札機のうち３機）

【オリジナルボイス期間】

2026年3月9日(月)～3月19日(木)10:00頃：すとぷり、騎士X - Knight X -、すにすて - SneakerStep

2026年3月19日(木) 10:00頃～3月29日(日)：すとぷり、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -

※3月19日(木)のオリジナルボイスの更新時間は多少前後する可能性がございますので、予めご了承ください。

８．「STPR Family×Yokohama」オリジナル描き起こしグッズを販売！

「STPR Family×Yokohama」のためにオリジナルで描き起こしをした、全29メンバーのデフォルメキャラグッズを販売するポップアップショップが設置されます！

【販売期間１.】2026年3月13日(金・祝)～3月29日(日)

【販売場所１.】みなとみらい東急スクエア２. 2F ザ・キューブ（11:00～20:00）

【販売期間２.】2026年3月20日(金・祝)～3月29日(日) ※設置時間は各施設の営業時間内

【販売場所２.】・横浜ワールドポーターズ6F イベントホールB（11:00～20:00）

※1回でお買い上げいただくことのできる個数には制限がございます。

９．横浜を遊び尽くそう！横浜市観光協会によるおすすめ周遊プランのご紹介！

「STPR Family×Yokohama」コラボイベントを目的別に楽しめるおすすめの周遊プランを、横浜市観光協会が紹介！

詳細は、横浜市観光協会HPの特設ページでチェック！

URL：https://www.welcome.city.yokohama.jp/blog/detail.php?blog_id=389

１０．コラボイベント情報の詳細をチェック！特設サイト開設！

「STPR Family×Yokohama」コラボイベントで実施するオリジナル「チケット風カード」プレゼントキャンペーンの詳細情報をはじめ各コンテンツをWEBサイト「横浜観光情報」でご案内しています！

その他、横浜の観光地やグルメ情報も満載ですので、ぜひお役立てください！

【特設サイト】

https://www.welcome.city.yokohama.jp/blog/detail.php?blog_id=389

１１．連携協定について

株式会社STPR、横浜市、公益財団法人横浜市観光協会は、「STPR Family×Yokohama」キャンペーンを契機とした横浜都心臨海部への来街者に向けた回遊促進等について、連携協定を締結し、ともに取り組みます。

１２．STPR Familyから横浜市コラボ開催の喜びコメントが到着 ― 第1弾 ―

●さとみ（すとぷり）

地元が神奈川県で、もちろん横浜にもよく遊びに行ってたから夢みたいっす！うれしいー！

中華街やみなとみらいも大好きですが、大人になった今は、野毛って町でしっぽり飲むのが好きです！！！

横浜サイコー！楽しんでね！！！"

●まぜ太（AMPTAKxCOLORS）

神奈川県出身として、学生時代たくさん遊んだり思い出のある横浜市とのコラボとっても嬉しいです！

横浜市中色々な所にコラボ企画があるらしいから俺の青春を過ごした地を存分に楽しんで欲しいな！

しかも僕のミニキャラもどこかにいるらしい、、、？ぜひ探してね！

俺のおすすめコラボは""あかいくつバス""です！

限定で俺様の声も聞けるとか！？絶対聞いてね～！

●心音（めておら - Meteorites -）

めておらの心音です！

横浜市とのコラボまじで嬉しすぎる！

街並みもご飯も最高だし今からワクワク止まらない。

しかもKアリーナでライブまでできるなんて夢みたい！

どこかに隠れてる俺のミニキャラもぜひ探してみてな！

◆STPR OOH情報

掲示期間：2026年3月9日(月)～3月29日(日)

※横浜中華街・-S-VISION サイネージ・アドトラックをのぞく

― みらいみらい線 みなとみらい駅 周辺 ―

-改札機本体ラッピング

-改札付近サイネージ

-推しROAD

― クイーンズスクエア横浜 ―

-ゲートピラー

-キングバナー

-クイーンズバナー

-シースルーエレベーター

-キューブ

― 横浜ランドマークタワー ―

-1階ランドマークプラザ サイネージ

-3階外構部 サイネージ

― 横浜中華街 ―-

掲示期間：2026年3月13日(金)～3月29日(日)

― 横浜駅東口 ―

-S-VISION サイネージ 掲示期間：2026年3月16日(月)～3月29日(日)

― アドトラック ―

走行場所：横浜駅・桜木町・元町中華街 エリア

走行スケジュール：2026年3月16日(月)～3月29日(日)

≪ご注意事項≫

※施設やビル、店舗へのお問い合わせはご遠慮ください

※ご覧になる際は、ご通行の妨げにならないようにご注意ください

※広告の掲出期間は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

（参考）ライブ情報一覧

●AMPTAKxCOLORS ワンマンライブ『AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％』

-2026年3月20日(金‣祝) 開場 12:00/開演 13:30

-2026年3月21日(土) 開場 12:00/開演 13:30

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000610.000059399.html

公式サイト：https://amptak-colors-k-arena2026.stpr.com/

●めておら - Meteorites -ワンマンライブ『Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-』

-2026年3月22日(日) 開場14:30／開演16:00

-2026年3月23日(月) 開場16:30／開演18:00

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000612.000059399.html

公式サイト：https://meteorites-k-arena2026.stpr.com/

●STPR Family Thanks Party ハイタッチ会＆握手会 in Kアリーナ横浜

-2026年3月25日(水)

-2026年3月26日(木)

※詳細は3月7日以降公開予定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000645.000059399.html

公式サイト：2026年3月7日(土)オープン予定

●STPR Family Festival!! Kアリーナ横浜公演

- 2026年3月28日(土) 開場 16:00/開演 17:30

- 2026年3月29日(日) 開場 11:30/開演 13:00

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000627.000059399.html

公式サイト：https://festival.stpr.com/2026

■出演者 Profile

― STPR Family ―

株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイター。

2026年3月現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属し、YouTubeチャンネル登録者数の累計は3,088万800名を超える。

動画配信サイトでの生配信をはじめ、企画動画、歌ってみた、ゲーム実況、ASMRなど多彩なコンテンツでリスナー（ファンの呼称）を魅了。音楽やアニメ、ライブ、イベント、映画、グッズなど幅広いエンターテインメントを通じて、世代や性別を越えて“楽しい”を届け続けている。

2025年4月に東京ドーム・ベルーナドームで5日間連続ライブイベントを開催。2026年2月には再び東京ドーム公演を開催。

すとぷり

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

騎士X - Knight X -

“声”とビジュアルを武器に独自の世界観で魅せる、ビジュアル系2.5次元歌い手グループ。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info

AMPTAKxCOLORS

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

めておら - Meteorites -

数々の「歌い手史上最速」記録を更新し続ける新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mtor_info

すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC

テレビ番組と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画から誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式X：https://x.com/Sneaker_Step

株式会社STPR企業情報

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。





所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

代表者：柏原 真人

公式サイト：https://stprcorp.com/