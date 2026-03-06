200社以上掲載！コスプレ産業の全体構造を可視化した「コスプレ産業カオスマップ2026」公開

Chevalier合同会社

コスプレ体験サービス「Cosplay9（コスプレナイン）」を展開するChevalier合同会社（代表社員：静野宗貢）は、同サービスのメディアプロジェクト「Cosplay Terrace（コスプレテラス）」より、コスプレ産業の構造を体系的に整理した「コスプレ産業カオスマップ2026」を公開しました。

「コスプレ産業カオスマップ2026」の高画質データはこちらからダウンロードできます

https://drive.google.com/file/d/1XKOs8mmpwEM-6GEwQmR77RqlYCMrlQ1c/view?usp=sharing

本マップは、コスプレを取り巻く制作・流通・イベント・テクノロジー・ルール形成・企業活用などの機能領域を横断的に整理・可視化し、IPと表現者のポジティブな関係性構築・産業全体の理解促進・新規参入の活性化を目的としています。

本マップの説明

本マップは、以下の視点で整理しています。

1. 主目的によるイベント分類

- 各事業者・サービスは、複数の機能や事業を展開している場合であっても、最も主要な提供価値を持つ領域に基づき、1つの大項目のみに分類しています。- イベント運営、メディア運営、EC機能などの副次的な活動については原則として考慮せず、分類の簡潔さと視認性を優先しております。- なお、本マップでは企業規模・売上規模・影響力の大小は評価対象とせず、あくまで機能的な役割と立ち位置の整理に主眼を置いています。

2. 9つの分類

大きく以下の9つのグループに分類をしています。

1. 衣装・コスプレ用品制作／流通事業者

コスプレ衣装および関連用品（ウィッグ・小物等）の制作・調達・販売・レンタル・流通を主たる提供価値とする事業者・サービス。

オーダーメイド制作、既製品販売、レンタル、海外輸入、マーケットプレイス運営など、形態や提供方法の違いは問わず、コスプレ用品をコスプレイヤーに届ける機能そのものを担う主体を分類しています。

2. 撮影・ビジュアル制作支援

コスプレイヤーの撮影行為およびビジュアル表現の制作工程を支援する事業者・サービス。

撮影スタジオ、ロケ地提供、写真加工・レタッチなど、撮影前後の制作プロセスの支援を主機能とするものを含みます。

3. イベント（フェス・即売会等）

コスプレという表現・文化への参加体験が発生する「イベント」を設計・提供する事業者・団体。

コスプレイベント、即売会、展示、参加型企画など、参加体験の設計・運営を主たる役割とするものを分類しています。

4. 発信プラットフォーム

コスプレイヤーや関連プレイヤーが、継続的に情報・作品・活動を発信するための基盤を提供するサービス。

SNS、ライブ配信、ブログ等、発信行為を成立させるインフラを主価値とするものを分類しています。

5. コスプレ情報メディア

コスプレに関する情報・文化・価値観を、編集・選択・個人性を伴って発信する主体。

Webメディア、雑誌、発信内容そのものが価値となる存在を分類しています。

6. コスプレ支援・育成・教育

コスプレイヤーのスキル向上・知識習得・活動支援を目的とした事業者・団体。

メイクスクール、講座、育成プログラムなど、成長や学習の支援を主機能とするものを分類しています。

7. 制作・表現支援テック

コスプレにおける制作・表現・発信を技術的に支援するプロダクトやサービス。

自撮りアプリ、編集ツール、AI、3D、ARなど、技術そのものが表現を拡張する役割を持つものを分類しています。

8. ルール・ガイドライン

コスプレ表現に関わるルールやガイドラインの策定・提示・調整を行う主体。

ガイドライン公開企業、管理団体、作品など、表現の可否や範囲を定める役割を持つものを分類しています。

9. コスプレイヤー活用企業

コスプレイヤーを広告・PR・プロモーション・事業活動において活用する企業・団体。

コスプレイヤーの表現力や影響力を、外部価値として用いることを主たる目的とする主体を分類しています。

3. 進化型マップとしての設計

本資料は網羅的データベースではなく、構造理解を目的とした整理資料です。今後、定期的な更新を予定しています。

【掲載ポリシー・免責事項】

・本資料は、コスプレ産業に関連する事業者・活動領域の構造を可視化し、産業全体の理解促進を目的として作成したものです。特定の企業、団体、プロジェクト、個人等の合法性、健全性、信用性、将来性その他の評価、保証、推奨を行うものではありません。

・本資料は、公開情報および調査時点で確認可能な情報を基に整理したものであり、網羅的なデータベースではありません。産業構造の把握を目的とするため、代表的事例を中心に掲載しており、すべての関連事業者・団体を網羅するものではありません。

・掲載している名称およびロゴは、調査時点において各権利者が公開している情報を参考として使用しています。商標権その他の知的財産権は各権利者に帰属します。本資料への掲載は、各権利者との提携・協賛・承認関係を意味するものではありません。

・本資料の内容については正確性および完全性の確保に努めておりますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。掲載内容に関する修正、削除、追加のご要望がある場合は、恐れ入りますが後述のお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。

・本資料は継続的な更新を前提とした資料であり、掲載基準、分類方法、構造定義等は今後の調査および産業動向を踏まえ変更される可能性があります。

会社概要

会社名：Chevalier合同会社

所在地：東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

代表者：静野 宗貢

設立：2020年11月

事業内容：インバウンド向けコスプレ体験サービス「Cosplay9」の運営、および同ブランドのメディアプロジェクト「コスプレテラス」の企画・運営

・公式サイト（コスプレ体験サービス）：https://cosplay9.jp

・公式メディア（コスプレ産業メディア）：https://note.com/cosplayterrace

・お問い合わせフォーム：https://forms.gle/egUaYayoU6JTPgQd6

Cosplay9（Chevalier合同会社）は、『インバウンド向けコスプレ体験事業』および『コスプレ産業メディア』などを運営しております。

それぞれの事業のミッションは以下の通りです。

・インバウンド向けコスプレ体験事業

『未知の文化/価値観へふれる機会の創出する』

・コスプレ産業メディア

『IPと表現者のよりよい共創関係を模索する』

これまで多くのコスプレ活動は、作品への貢献という観点などで、曖昧な立ち位置に置かれてきました。

しかし、法律や制度が技術・文化の進歩よりも周回おくれになるのは当然のこと、そこで求められるのがファンを含む消費者の意識づくりが鍵になってくると私どもは考えています。

コスプレが作品を応援する、「正式な表現」となる未来をつくるため、私どもは、IPの価値を拡張し、ファンとの健全な関係性を再設計するパートナーとして精進してまいります。

