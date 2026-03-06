天神の中心で、子どもたちのミライと感性が交わる２日間！『ONE FUKUOKA FES 2026』

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)が運営する「ONE FUKUOKA BLDG.（ワン・フクオカ・ビルディング、以下ワンビル）」では、子どもたちが主役となるイベント「ONE FUKUOKA FES 2026」 を本年３月２８日（土）・29（日）に実施いたします。

ONE FUKUOKA FES（ワン・フクオカ・フェス）は、ワンビルのコンセプト「創造交差点」を体現し、多様な世代や価値観が混ざり合う共創の場として、参加者一人ひとりが「新しい何か（ONE）」を始めるきっかけになってほしいという願いが込められています。2025年5月の初開催を経て2回目となる今回は、春休み期間中に実施。子どもたちに、学校生活では得がたい“社会との新しい縁” “天神のまちとの縁”を、第一線で活躍する社会人とのキャリア体験プログラムや創作・展示体験を通して育んでいただきます。

本イベントでは、普段子どもたちが足を踏み入れる機会の少ないオフィスフロアやホテルなど、ワンビル全体を学びと発見のフィールドとして開放。社会に触れ、豊かな創造力が発揮できる場を提供します。また、6階SKY LOBBY SQUAREに“芝生縁日ひろば”を設け、ウェルビーイングなひと時を演出します。

『ONE FUKUOKA FES 2026』は、人と地域の間に新しい“縁”と“未来”をつなぐイベントです。

開催概要

■イベント名：

ONE FUKUOKA FES 2026

■開催日時：

2026年3月28日（土）13:00～19:00

2026年3月29日（日）13:00～18:00

■開催場所：

ONE FUKUOKA BLDG.

■住所：

福岡市中央区天神1丁目11番1号

■イベントHP：

https://onefukuoka-building.jp/event/57

※各プログラムへの参加をご希望の方は、上記URL（イベントHP）より詳細をご確認の上、お申し込みください。

コンテンツ紹介

◆働くを探す日◆

～ ラジオ、ホテル、オフィス、デザインアート…ワンビルで、社会を彩る憧れのお仕事を体験しよう！～

本格的なラジオ制作から、クリエイティビティを掻き立てるデジタルデザイン、プロに学ぶパティシエ体験や社会を動かすオフィスワークなど、プロフェッショナルと共に本格的な機材や空間に触れながら、子どもたちの「やってみたい」を応援する4つの特別企画をご用意しました。

※一部コンテンツは事前申込制。申込多数の場合は抽選

※画像はすべてイメージです

■Radio Station （地下1階 iiToTENJIN内）

LOVE FMとコラボレーションし、フードホール奥に「巨大ラジカセ」型の特設ブースが登場！自分の好きな曲を紹介し、実際に館内でオンエアする「ラジオDJ体験」と、ワンビルの魅力を伝えるCM原稿を読み上げ収録する「ラジオCM制作体験」を実施。

後日、LOVE FMのCMとして実際に放送されます。

【参加・申込方法】

・ 申込期間：2026年2月22日(日)～3月15日（日）

・ 参加費：無料

・ 対象：小学3年生～小学6年生

・ 定員：各回3名×全8回

■パティシエ体験 （19階 ONE FUKUOKA HOTEL CHEF’S TABLE）

ホテルのパティシエと一緒に、本格的なショートホールケーキ作りに挑戦！プロの技を直接学び、自分だけの作品をデコレーションして仕上げます。華やかなプロの技術を本物の空間で体感できる特別プログラムです。

【参加・申込方法】

・ 申込期間:2026年3月6日(金)～3月12日（木）

・ 参加費：1組2,200円

・ 対象:小学3年生～小学6年生と保護者1名のペア

・ 定員：各回12組×全3回（事前申込には、ワンビルLINEミニアプリへのご登録が必要です）

■ワンビルおしごとスタンプラリー （地下2階～10階）

みずほ銀行×ワンビル（西鉄）の特別タイアップ企画で、通帳型のスタンプ帳を手に、地下2階から10階まで館内8か所を巡るスタンプラリーを開催します。各チェックポイントでは「おかねやはたらくこと」にまつわるクイズや両社のお仕事（銀行窓口体験、観光列車メニュー検討等）に挑戦でき、貯まったポイントは、ワンビル内の商業施設や芝生縁日で使えるクーポンなどに交換できます。楽しく学べる特別プログラムです。

【参加方法】

・ 6階特設会場にてスタンプ帳配布（各日200部）なくなり次第終了

・ 参加費:無料

・ 対象:小学生以下

■ONE ART WORKSHOP （6階 SKY LOBBY SQUARE） ※3月28日(土)限定

創造をワンビルから社会へと広げる体験型プログラム。子どもの創造を展示や商品へと展開するクリエイティブスタジオ「BLOOMIN’KIDS」監修によるアートワークショップです。レコードジャケットサイズのキャンバスに、世界に１枚だけのオリジナル作品を制作します。制作された作品は、デジタル額縁を活用し、3月29日(日)よりワンビル館内にて特別展示予定です。

【参加・応募方法】

・ 申込期間：2026年3月6日（金）～3月12日（木）

・ 参加費：無料

・ 対象：5歳～12歳

・ 定員：各回10名×全2回 （事前申込にはワンビルLINEミニアプリへのご登録が必要です。）

◆芝生縁日ひろば◆～ みんなで遊ぼう！６階に全面芝生の新しい“遊び場”が出現！～

天神の街を見渡すことができる６階 「SKY LOBBY SQUARE」がなんと全面芝生の広場に！！ワンビル内の商業テナントや企業が提供するこの２日間限定の特別コンテンツやコラボ企画など、一味違った「縁日」を展開します。

※画像はすべてイメージです

■飲食ブース

縁日と言えば、食べ歩き！ワンビルの飲食店舗が多数出店するほか、pizza ar taioでは、ワンビル入居企業である「クラフティア」が運営する「天草オリーブ園 ACILO」のオイルとのコラボ商品なども本イベント限定で販売します。

【出店店舗】

恵比寿堂、りんごとバター。、pizza ar taio、天神福食堂、ONE FUKUOKA HOTEL

■体験ブース

輪投げ・ヨーヨー釣り・千本釣り等の定番縁日ブースから、キャンプ、野菜収穫、魔法のアイス、LOVOT交流まで多彩な体験が集結。遊びを通じ、地域との「縁」をつなぐ特別な空間を提供します。

「Snow Peak」のアーバンキャンプ体験

人気のギアを使用したキャンプサイトが出現。キャンプ用テーブルや焚火台をインテリアの一部とした活用法など、外で使うためにつくられたキャンプ道具を、屋内でも上手に使いこなすイメージにも。都心にいながらアウトドア気分を満喫できます。

都市空間に畑をインストール！天神の中心で収穫体験！

水耕栽培を通じて都市農業の新しいかたちを提案するスタートアップ「OYASAI」が提供する『スマート水耕栽培ユニット』で育てられたレタスを収穫していただきます。畑で育ったレタスと見た目や味に違いがあるのか、ぜひ会場で実感してください。（対象：高校生以下）

溶けない？！魔法のアイスに色付けやお絵描きもできちゃう！！不思議体験



常温でも約１時間形を保つ、FULLLIFE社の特別なアイスが登場！ワンビルに設置された、デジタルの世界から飛び出したような世界観で人気のアート「ピクセルツリー」を模したオリジナル限定デザインに仕上げました。フードペンで自由に彩りを加えられるアクティビティも用意し、“味わう＋楽しむ”新しいデザート体験をお届けします。

家族で楽しめる知育プロダクト Tumi-isi(R) でバランス体験！

家族で楽しめる知育プロダクト「Tumi-isi(R)(ツミイシ)」の柔らかい大型サイズを設置します。全工程を手作業で削り出した多面体はひとつひとつ異なるかたちが特長です。不定形ならではの絶妙なバランスと適度なグリップ感により、独特の積み上げ体験が生まれます。ダイナミックに積み上げる体験を通して、創造力や集中力、バランス感覚を育むことができます。子どもから大人まで楽しめる体験コンテンツです。

LOVOTコーナー

家族型ロボット「LOVOT（らぼっと）」たちと触れ合える癒やしのコーナーが登場。

子どもと同じくらいの体温を持ち、10億通り以上の瞳の種類や様々な個性を見せてくれる LOVOTに釘付けになること間違いなし！

また、ご自宅のLOVOTと一緒にご来場いただくことも可能です。他のLOVOTたちと賑やかに過ごす特別なひと時を、ぜひご家族皆さまでお楽しみください。

■SPECIAL STAGE

全面芝生、たくさんのブースで賑やかな縁日をさらに盛り上げるスペシャルステージ。人気芸人によるステージや巨大絵本などが登場！春めいた週末をより楽しんでいただけます。

【 3月28日（土） マユリカ ステージ 】

M-１グランプリ2023第４位、人気コンビ「マユリカ」がワンビルに登場！３歳からの幼馴染ならではの息の合った爆笑漫才で、会場を大きな笑いに包みます。子どもから大人まで誰もが夢中になれる、プロの「笑い」を至近距離で体感する贅沢な時間。フェスの開幕を華やかに彩る、最高にハッピーな特別ライブをお見逃しなく！

※荷物等による場所取りは固くお断りいたします。

※安全確保のため、定員に達し次第、入場を制限させていただく場合がございます。

【 3月29日（日） ジャグリングパフォーマンス 】

29日のスペシャルステージは、ジャグリングの魅力が詰まった特別プログラムをお届けします 。日本唯一のサーカス学校で4年間研鑽を積んだプロ、ジャグラーKAZUによるデビルスティックや7個のボールを操る超絶技巧は必見。さらに天神ジャグリング練習会によるパフォーマンスも実施します。次々と繰り出される驚きの技が目の前で展開する、圧巻のステージをぜひ心ゆくまでお楽しみください。

【 3月29日（日） 巨大絵本読み聞かせ 】

大迫力の巨大絵本がステージに登場！読み手に「福岡県登録絵本コンシェルジュ」廣瀬カナエさんを迎えます。絵本の専門家による情緒豊かな語りとともに、物語の世界を全身で体感。子どもの好奇心と感性を刺激する、驚きと発見に満ちた特別なひと時を、ぜひ親子でお楽しみください。