次世代を担う子供たちが“ホンモノ”を体験！「時育(R)セイコーわくわくスポーツ教室 柔道編in皇后盃」を開催

公益財団法人全日本柔道連盟全日本柔道連盟は、セイコーグループ株式会社と共に、次世代を担う子供たちが、世界で活躍するアスリートの技術に触れながら、スポーツを支える「時」の大切さや体を動かす楽しさを体験し、「時を学び未来をつくる」体験プログラムを2026年4月18日(土)に実施いたします。

全日本柔道連盟では、近年課題となっている柔道人口の減少、とりわけ小学生から中学生への進学時における競技継続率の低下を踏まえ、次世代育成および競技継続のモチベーション向上を目的としたイベントを実施します。

本イベントでは、各地区のトップ選手が集い、体重無差別で争われる女子柔道日本一決定戦「皇后盃」の舞台となる横浜武道館において、講師との交流や体験の機会を提供することで、将来を担う子どもたちがトップレベルの柔道に触れ、競技への憧れや意欲を高める機会を創出します。

実施概要

主 催：公益財団法人全日本柔道連盟

共 催：セイコーグループ株式会社

日 時：2026年4月18日(土) 13:00集合 13:30開始 ／ 16:00解散(予定)

※「第41回皇后盃全日本女子柔道選手権大会」開催日の前日となります。

会 場：横浜武道館(神奈川県横浜市中区翁町2-9-10)

講 師：全日本柔道連盟アスリート委員会

山部 佳苗 副委員長（2012・2014・2016皇后盃優勝、2015世界選手権3位）

角田 夏実 委員（2025皇后盃出場、2021・2022・2023世界選手権優勝）

対 象 者：小学5年生・小学6年生の男女最大20名

※詳細は、「時育(R)セイコーわくわくスポーツ教室 柔道編in皇后盃」実施概要(https://www.judo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2026/03/%E3%80%8C%E6%99%82%E8%82%B2%C2%AE%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%8F%E3%81%8F%E3%82%8F%E3%81%8F%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E6%95%99%E5%AE%A4-%E6%9F%94%E9%81%93%E7%B7%A8in%E7%9A%87%E5%90%8E%E7%9B%83%E3%80%8D%E5%AE%9F%E6%96%BD%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf)をご参照ください。

申込方法

募集期間：2026年3月7日(土)10:00～3月11日(水)23:59

申込方法：チケットぴあ専用申込ページ(https://pia.jp/v/judo26inv/)よりご応募ください。

※申込にはチケットぴあ会員登録（無料）が必須となります。

当選案内：2026年3月18日(水)18:00頃予定

補足事項

※当日の様子は公式YouTubeチャンネル「全柔連TV」(https://www.youtube.com/@JAPAN-JUDO)・アスリート委員会のInstagramアカウント（@ajjf_athlete_official(https://www.instagram.com/ajjf_athlete_official/)）、及びセイコーグループ株式会社のオウンドメディアにて公開予定です。

※一般見学は不可となります。

「時育(R)セイコーわくわくスポーツ教室」とは、世界で活躍するアスリートから実技を交えて体を動かす楽しさを学ぶ機会や、世界大会で使用する計測機材を使った体験など、本物の選手と技術に触れながら、スポーツと時について考える小学生向けのプログラムです。

時育(R)サイト：https://www.seiko.co.jp/csr/toki-iku/