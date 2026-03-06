第4回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUPを開催します！～横須賀にかかわる高校生向けオフライン大会、OBも運営参加！～

横須賀市

このたび、「Yokosuka e-Sports Project」の一環として、「第4回 YOKOSUKA e-sports TOWN CLUB CUP」を開催します。

今回は市内在住・在学の高校生を対象に加え、市外の「横須賀市高校eスポーツ交流Discordサーバー」参加者にも対象を拡大。学校や学年の枠を超えて、高校生たちが全力で勝負を繰り広げます。大会の様子は後日アーカイブ公開予定です。

本大会は、高校生がオフライン大会・配信試合の経験を積み、OBが大会運営を担うなど、eスポーツにかかわる学生が活躍できるイベントを目指してまいります。

1. 大会概要

(1) ゲームタイトル

VALORANT

(2) 対象

横須賀市内在住・在学の高校生および横須賀市高校eスポーツ交流Discordサーバーの参加者

※参加者募集はすでに終了しています。

(3)開催日

- 令和8年（2026年）3月8日（日曜日）

・オフライン開催（一般の方の入場はできません。）

・会場：i-CROSS ARENA(岩崎学園 情報科学専門学校)

・住所：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17相鉄岩崎学園ビル

LED制御や迫力あるサウンド、専用の制御システムを駆使してオリジナルの会場演出が可能となっており、eスポーツの会場のみならず、ゲーム開発に挑戦できる充実した環境が揃っています。自分の「好き」をありのまま表現できる施設です。

(4) アーカイブ動画詳細

当日の様子は、横須賀市公式YouTubeチャンネルにて、後日アーカイブ動画を公開します。

詳しくは、大会公式Xでお知らせします。（大会当日の生配信はありませんので、ご注意ください。）

(5) 大会公式X

@yokosukaesports https://twitter.com/yokosukaesports

(6) 主催

横須賀集客促進・魅力発信実行委員会（事務局：横須賀市文化スポーツ観光部観光課）

(7) 運営

meteor

(8) 協力

学校法人岩崎学園（会場提供・運営協力）

(9) 協賛

久里浜中央自動車学校、アストロデザイン株式会社、森永製菓株式会社、アサヒ飲料株式会社、株式会社法塔ベーカリー、味の素株式会社 ※敬称略

(10) これまでの大会の様子

- 第1回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUP（学校対抗）

開催日：令和5年（2023年）3月21日（火曜日）

タイトル：VALORANT

優勝チーム：山崎土田帝国（県立津久井浜高校）

アーカイブ動画：https://www.youtube.com/live/L03d5__M3Lc?si=MjDrp9EIhzJzexxN

- 第2回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUP（各チームエントリー）

開催日：令和6年（2024年）3月24日（日曜日）

タイトル：VALORANT

優勝チーム：横須賀のoptic

アーカイブ動画：https://www.youtube.com/live/Wm6uZwjoif8?si=mphOFKFRbviUqY1L

- 第3回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUP（ドラフト会議によるチーム決め）

開催日：令和6年（2025年）1月19日（日曜日）

タイトル：VALORANT

優勝チーム：1対4で僕のせい？

アーカイブ動画：https://www.youtube.com/live/K-TrMwiAWlQ?si=tTGqOpaMh52w3mH3

2.出演者

(1)実況：谷藤博美さん

＜谷藤博美さんのプロフィール＞

富山テレビとHBC北海道放送アナウンサーとして、バラエティ・ニュース・ラジオ・スポーツ中継など幅広いジャンルを経験。

その後、ゲーム好きが高じて、令和4年（2022年）10月にeスポーツキャスターに転身した。

女性初となるVALORANT公式実況キャスターも務める。最近はディズニーロルカナトレーディングカードゲームの公式実況も勤めるなど、担当ゲームのジャンルを広げながら活動している。

(2)解説：TORANECOさん

＜TORANECOさんのプロフィール＞

令和3年（2021年）からVALORANTのプロ選手として活動、令和5年（2023年）にプロゲーミングチームSCARZでVALORANT Challengers Japan優勝、VCT Pacific Ascension準優勝。

令和6年（2024年）からキャスターに転向、VALORANT公式大会でキャスターを務めている。

3. 市内高校OB向け企画

OBが「支える側」として大会に関われる企画を、新しく実施します。

(1)事前コーチングの実施

「Yokosuka e-Sports Scholarship」第1期生のぽよさんが、大会出場者への事前コーチングを実施しました。

＜ぽよさんのプロフィール＞

県立津久井浜高校OB。「Yokosuka e-Sports Scholarship」第1期生。VALORANT最高ランクはイモータル3。

持ち前の高いフィジカルとリーダーシップでチームを牽引し、市内高校eスポーツシーンを代表する存在として活躍しました。

現在もOBとして、第6回YOKOSUKA e-Sports CUPの運営ボランティアや、市内高校生向けイベントの企画・運営に携わるなど、継続的に本市のeスポーツ振興に貢献しています。

(2)大会運営・配信出演

希望者に対して、スタッフとして、大会運営を経験する場を提供します。

さらに配信の一部に出演し、選手紹介やキャスター体験ができる企画も予定しています。

4. 横須賀市のeスポーツの取り組みについて

横須賀市は令和元年（2019年）からeスポーツの普及と促進のための「Yokosuka e-Sports Project」を開始しました。

さらに、令和5年（2023年）には「Yokosuka e-Sports Partners 制度」を導入し、市内外の関係企業・団体やプロチームとの連携を強化しました。現在、52団体（学校11校と41団体）が参画しています。

これらの産学民官連携の施策によって、eスポーツの普及・振興や新しい価値の創造を、スピーディーかつフレキシブルに展開しています。

- 横須賀市内におけるその他のeスポーツ関連の取り組み

・eスポーツ部設立支援：横須賀市内高校の14校中10校に高性能PCを無料貸し出し中

・eスポーツ部環境の整備支援：教育・ネットワーク敷設補助など

・プロeスポーツチームの誘致：遊休施設を活用した移住の取り組み

・国際交流イベントの実施：市内高校と米海軍基地内高校のeスポーツ交流

・ひきこもり者を対象としたeスポーツ大会の実施：市内高校生との交流

・高校生自作PC組立教室開催：デジタル人材育成

5.「VALORANT」とは

『VALORANT（ヴァロラント）』は、5対5で対戦する競技性の高いタクティカルシューターで、PC、PlayStation(R)5、Xbox Series X｜Sに対応しています。高い精度が要求される銃撃戦と、「エージェント」（キャラクター）固有の特殊能力を組み合わせた、本格派の銃撃戦が特徴で、プレイヤーの戦略的選択や柔軟なアイデア、そして一瞬のひらめきから生まれるチャンスがチームを勝利に導きます。マップは競技シーンを見据えて設計されており、何千時間プレイしても常に新鮮な戦いを体験できるような工夫が凝らしてあります。

『VALORANT』は基本プレイ無料で、世界中のより多くのプレイヤーが楽しめるよう幅広いスペックのPCとコンソールに対応しています。ライアットゲームズでは、世界各地における最高クラスの専用ゲームサーバーとインフラの整備、独自開発のチート対策システムなど、タクティカルシューターの競技性を確保し、利用可能なすべてのプラットフォームで、FPSジャンルにふさわしいゲーム体験を実現する体制の構築に全力で取り組んでいます。

VALORANT公式サイト：https://playvalorant.com/ja-jp/

VALORANT公式X：https://twitter.com/VALORANTjp

VALORANT公式TikTok：https://www.tiktok.com/@playvalorantjp

(C)2026 Riot Games, Inc. Used With Permission.

6.取材について

以下のとおり、市内の高校や市職員への取材もお受けします。普段の活動や熱い想いを語らせていただきます。

また、横須賀市長のコメントをご希望の場合は事務担当までお問合せください。

（１）横須賀市内の高校ｅスポーツ導入校（順不同）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/554_1_eecb894bd5f1db88be2f5ac7a9908de5.jpg?v=202603060951 ]

市内14校のうち、10校がｅスポーツを導入しています！

※横須賀市では、eスポーツ部設立支援として、横須賀市内の高等学校等で、希望のあった高等学校にハイスペックPCを無償貸出しています。

今後も部活動の活動内容をバックアップしていく予定です。

（２）横須賀市ｅスポーツ担当職員（横須賀市文化スポーツ観光部観光課）

左から、文化スポーツ観光部 観光課 関山 篤／笹島 彩未／坂巻 紀子

文化スポーツ観光部観光課 主査 関山 篤

平成23 年度（2011年度）入庁。土木総務課・スポーツ振興課を経て、現在は観光課でeスポーツやメタバース、サブカルコラボの統括を担当。

趣味はスポーツ観戦（サッカー・大相撲）と旅行（最近は韓国にハマる）。

eスポーツのオフライン大会での盛り上がりや、メタバースのコミュニティの盛り上がり・観光PRの力など、初心者ながらに肌で感じてきたことを胸に業務に邁進中。フットワークが武器なので、どこにでも行きます！

座右の銘：「やらぬ後悔よりやる後悔」 好きなタイトル：VALORANT/原神

好きなキャラクター：レイズ・キルジョイ（VALORANT）/九条沙羅（原神）

文化スポーツ観光部観光課 担当 笹島 彩未

平成30年度（2018年度）入庁。前所属では、花火大会をはじめとした地区観光協会のイベント運営を経験。その際に鍛えられたタフさを武器に、日々成長中。

ゲーム好きの父とマンガ好きの母からの英才教育により、サブカルチャーへの興味関心は抜群！ 異動を機に、『ストリートファイター６』を特訓中。最近はホラーゲームにもハマっている。

座右の銘：「清廉恪勤」 好きなタイトル：ファイアーエムブレムif/Poppy Playtime/Fit Boxing

好きなゲーム実況者：ドコムス

文化スポーツ観光部観光課 担当 坂巻 紀子

令和７年度（2025年度）入庁。eスポーツについてはまだまだ初心者だが、青春時代は初代プレイステーションと共に過ごし、『バイオハザード』や『ファイナルファンタジー7』を寝る間も惜しんで夢中になってプレイしていた根っからのゲーム好き。

民間企業で培った経験も活かしつつ、現在は３人の子どもの母として、保護者ならではの視点を大切にしながら、eスポーツの楽しく健全な発展への貢献を目指している。

座右の銘：「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」

好きなタイトル：バイオハザードシリーズ/ファイナルファンタジー7