市内外の企業・研究機関が活発に交流！令和７年度第２回ビジネスミーティングを開催しました！

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）は、市内企業の新事業展開やオープンイノベーションを促進し、併せて本市の取組を発信するため、市内外の企業・研究機関等が参加する、ビジネスミーティング（交流会）を開催しました。

1.概要

・日時：3月3日（火曜日）15時00分～18時00分

・会場：ヴェルクよこすか6階 ホール、ホワイエ・第１会議室

・参加者：51団体・77人

・当日の流れ：

第1部

企業等による取組紹介（６社）

株式会社Rバンク、株式会社シテコベ、HANABI株式会社、株式会社Reanimate、株式会社YOU＆ YOU、神奈川県産業振興課

第2部

名刺交換会（参加者懇親会）

横須賀市の取組発表（R8年度予算概要）

企業等によるブース出展（９社）

株式会社WOOC、コーチング科学研究所（RICS）、株式会社SPAXIE、株式会社聖地会議、タイムカプセル株式会社、株式会社横須賀リサーチパーク、株式会社横浜エクセレンス、株式会社 Marsdy、MaNiYa

本ミーティングを通じて、参加者からは「各企業様の特徴的な取組や、様々な情報を得ることができ、勉強になった」「幅広い方と交流することができた」「『イベントの場の提供』や『プロダクトの受注』などさまざまな方と繋がることができた」などといったご意見を頂戴しました。

2.今後について

いただいたご意見を踏まえながら、引き続き市内外の企業等に対し、交流する機会の提供および、本市の取組の発信を通じて、市内企業の新事業展開や、オープンイノベーションの促進による、地域経済の活性化に取り組んでまいります。

（参考）当日の様子

第１部 ピッチ発表

第２部 名刺交換会（ブース出展）