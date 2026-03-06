2026年3月14日(土)～3月15日(日)「テレ東 ウェルビーイングってなんだ？パーク」ビビる大木・矢作兼（おぎやはぎ）/亀田誠治/水谷隼/ＬＤＨメンバーなど豪華ゲストが続々登場！

株式会社テレビ東京ホールディングス

テレビ東京では3月9日（月）～3月15日（日）の1週間、「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK～こころとカラダになんかいい～」を実施します。「心身ともに満たされ、幸せだと実感できる状態」を指す“ウェルビーイング”。テレ東のコンテンツには、グルメ、推し活、旅…など、実はウェルビーイングな内容がたっぷり詰まっているかもしれません。「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」は、あなたの「好き」や「心地いい」を大切にする時間を、放送を通じて発信し、自分をごきげんにする“ちょっと幸せな瞬間”をたくさんの人に届ける1週間です。この一環として、WEEKの週末にあたる3月14日（土）～3月15日（日）には、テレ東×ウェルビーイングのイベント「テレ東ウェルビーイングってなんだ？パーク」を東京ドームシティ・セントラルパークにて開催します！ステージやブースのコンテンツを通してウェルビーイングが体験できる、特別な2日間です。ぜひ奮ってお越しください！

「テレ東 ウェルビーイングってなんだ？パーク」概要

期間：2026年3月14日（土）～3月15日（日）10:00～18:00

場所：東京ドームシティ・セントラルパーク

【内容】テレ東系で放送する人気コンテンツを通して、“ウェルビーイング”をわかりやすく理解・体験してもらえるブースや、各界でウェルビーイングを体現・発信するゲストをお招きしてのステージイベントを行います。

≪ブース情報≫

１．『孤独のグルメ』：「美味しい」を想像するって、なんかいい。

「腹が、減った…！」でおなじみの、孤独のグルメ主人公・五郎さんのように「誰にも邪魔されず、自由に食べる」こともウェルビーイングのひとつ！本ブースでは、五郎さんの至極の名言が記された「名場面おみくじ」を引く体験と、あの「腹が、減った…。」のシーンを再現できる撮影体験という2つのユニークなコンテンツを用意。今一番食べたいものに思いを馳せ、五郎さんの境地に没入することで、食への感謝と多幸感を再確認できます。

【体験コンテンツ】

・「名場面おみくじ」

ドラマに登場した数々の名メニューと、五郎さんの至極の名言が記された特製高速おみくじ。あなたはどんな名言に出会えるでしょうか？ぜひ運試ししてみてください。

・「腹減ったーシャッター」

五郎さんになりきってあの名シーン「腹減った」の写真を撮ることができます。

番組情報：『孤独のグルメ Season11』4月3日（金）深夜24時12分スタート

２．『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』：知らないことを知るって、なんかいい。

一見くだらない「誰も調べたことがない疑問」を全力で調べる「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」。そんな本番組の知的好奇心を満たす喜びをそのまま体験できるようなブースです。過去の放送から厳選された検証結果を解き明かす「3択クイズ体験」と、自分の体内時計のズレをゲーム感覚で楽しむ「10秒ピッタリ・ハカってみた体験」2つのコンテンツを用意。知る楽しみをぜひご体感ください。

【体験コンテンツ】

・「ハカってみた！3択クイズ」

過去の放送から厳選した、誰も調べたことがない「驚きのハカってみた結果」をクイズ形式で出題。あなたは何問正解することができるでしょうか？

・「10秒バカりハカってみた」

ストップウォッチを見ずに10秒ジャストを狙う、体内時計への挑戦。ぜひ皆様でチャレンジして、コミュニケーションもお楽しみください。

番組情報：『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』毎週水曜夜8時54分から放送中

３． 『世界卓球2026』 ：体を動かすって、なんかいい。

2026年5月の開幕に向け、卓球のスピード感を通じた健康的な爽快感を味わえます！本ブースでは、「代表選手のサーブが体験できる「代表選手に挑戦！ ～サーブチャレンジ～」のアクティビティを用意。全力でボールを追い、集中して体を動かす爽快感が、心と体を健やかに整えます。

【体験コンテンツ】

・「代表選手に挑戦！ ～サーブチャレンジ～」

日本代表選手のサーブを、実際にラケットを持って打ち返せるかに挑戦する体験型アクティビティです。目にも止まらぬ速さに立ち向かう「ゾーン」の感覚と、打ち返した際の達成感を味わえます。

番組情報：『世界卓球2026』5月2日（土）から連日放送

４． 『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』：人と繋がり、心が充電。なんかいい。

電動バイクで全国を巡り、その土地で出会った人々の優しさに触れる本番組は、まさに人との「つながり」がもたらすウェルビーイングの象徴ともいえます。本ブースでは、実際にスマホが充電できる「充電スポット」を提供するとともに、日常に潜む小さな幸せを可視化した「あるあるボード」を展示。番組の「助け合い」の精神を感じながら、自分自身のウェルビーイング（幸福感）に改めて気づくきっかけを提供します。

【体験コンテンツ】

・「あるあるボード」

「地元がテレビに映ったとき」「テレビの時刻表示がゾロ目だったとき」など、日々の生活に溢れている「小さな幸せ（ウェルビーイングあるある）」をボードで紹介。展示を通じて、特別な出来事だけでなく、当たり前の日常こそが「心の充電」につながっていることに気づく体験を提案します。

・「リアル充電」スポット

「ヤバイよヤバイよ」と困った時に誰かに助けてもらう、番組さながらの温かさを形にしました。実際にスマートフォンの充電を行えるスペースを用意。デバイスのバッテリーを回復させながら、展示された「あるあるボード」を読みながら幸せのヒントに触れることで、心身ともにエネルギーを充填できる空間となっています。

番組情報：『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』毎週土曜夜7時54分から放送中

≪ステージイベント紹介≫

【3月14日（土）】

・13時～ 「家、ついて」って、なんかいい。番組10周年目前トークショー

出演：ビビる大木、矢作兼（おぎやはぎ）、狩野恵里（テレビ東京アナウンサー）

毎週日曜よる8時50分放送中の「家、ついて行ってイイですか？」でMCを務めるビビる大木と矢作兼（おぎやはぎ）がステージに登場！

ウェルビーイングWEEK公式アンバサダーに就任したお二人から繰り広げられる、番組１０周年のマル秘こぼれ話や、お二人が最近体感した小さな幸せなどここでしか聞けないトークが盛りだくさん。

・14時30分～ 「ゲーム」って、なんかいい。シニアeスポーツプレイヤーと対戦

出演：Come on NIigata!（新潟県老人クラブ連合会）、けーしん、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）

いくつになってもゲームでなら盛り上がれる！老若男女、誰でも楽しめるゲーム「GEROGUE」を使って総年齢211歳、平均70.3歳の強豪シニアチームとバトル！観客のみなさんにも挑戦していただけます。

・16時～ 「スポーツ」って、なんかいい。メダリストトークショー

出演：水谷隼、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）

体を動かす爽快さやスポーツの楽しさも、ウェルビーイングにつながります。今回は2020東京五輪卓球混合ダブルス金メダリストの水谷隼をお迎えし、スポーツの魅力やメンタルの保ち方などここでしか聞けないスペシャルトークをお届けします。

【3月15日（日）】

・11時～ 「子どもの笑顔」って、なんかいい。シナぷしゅキャラクターグリーティング

民放初の乳幼児向け番組「シナぷしゅ」のメインキャラクター・ぷしゅぷしゅがステージに登場！高橋大悟（テレビ東京アナウンサー）も加わり、番組の人気曲を一緒に踊るミニダンスショーを開催！

・13時～ 「一緒にダンス」って、なんかいい。KIDS B HAPPYステージ

出演：EXILE B HAPPY 中務裕太・木村慧人、高橋大悟（テレビ東京アナウンサー）

ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する「EXILE B HAPPY」から中務裕太と木村慧人が登場！見ている人が一緒に参加できるダンスステージを通して、大人も子どももこころとカラダが踊り出すようなウェルビーイングな体験をお届けします！ぜひKIDSも一緒にご参加ください。

・16時～ 「音楽」って、なんかいい。音楽×ウェルビーイング

出演：亀田誠治、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）

音楽プロデューサーとして数々の名曲を生み出し続けてきたJ-POP界のヒットメーカーである亀田誠治が、このたび「ウェルビーイング」を表現するテーマソングの制作を手がけることが決まりました。

ステージでは、音楽というアートで届けられるウェルビーイングについて佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）とトークをしてもらいます。

【テレビ東京グループの「ウェルビーイング」のフィロソフィー】

～まずは自分を「ごきげん」にしてみよう。～

最近よく聞く「ウェルビーイング」。

なんだか難しそうな言葉だけど、本当は、もっと身近で、もっと自分勝手でいいはず。

推し活でときめいたり、背徳感たっぷりのご飯をほおばったり、あてもなく知らない街を歩いてみたり、運動や睡眠の習慣を見直してみたり。

テレ東が届けたいのは、あなたの「好き」や「心地いい」を大切にする時間です。

そのごきげんな空気を隣の人へ、そして社会・地球全体へと広げていきます。

【「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」参加番組】

＜目玉特番＞

◆3月14日（土）12:15～14:15 「こんナンSDGsどうですか？」

アオハル×SDGｓ未来を担う若者が主役の第６弾！

不要楽器リメイク＆ダンス衣装アップサイクルで涙と笑顔の青春全開パフォーマンス

◆3月14日（土）16:00～16:45 「なんで会社辞めないんですか？」

企業に実際に働いている人に辞めない理由を聞くことで

会社の本当の魅力を噛み砕いて教えてくれる人生応援バラエティ！

◆3月14日（土）・15日（日）16:45～17:15 「モヤモヤさまぁ～ずウェルビーイング」

モヤさま思い出の地・熱海でさまぁ～ずが”小さな幸せ”を再発見！

ウェルビーイングを求めてブラブラしていると思わぬハプニングが！？

◆3月15日（日）16:00～16:45 「メルクリウスの扉」

企業が自治体などと協働する「共創力」をテーマに 、

誰もが豊かで幸せに暮らせる「ウェルビーイング」なまちづくりを特集！

神戸や三島、多賀城での実例を通し 、未来へ繋がる社会の形に迫ります。

◆3月15日（日）18:30～21:54 「家、ついて行ってイイですか？」

好きなものへの愛がとことんあふれる個性豊かな家主たちに密着3時間半スペシャル！

小学校から半世紀仲良しな同級生おじさんトリオ、寝ても覚めても肉のことを考えている社長、46浪中東大受験おじさんの今年の受験模様もお届け！

＜レギュラー番組＞

3月9日（月）～3月13日（金）

◆5:45～7:05 「Newsモーニングサテライト」

◆15:40～16:54 「よじごじDays」

◆22:00～23:04 「WBS（ワールドビジネスサテライト）」

（※13日（金）は23:00～24:04の放送となります。）

＜日付別レギュラー番組＞

◆3月9日（月）18:25～20:00 「YOUは何しに日本へ？」

◆3月9日（月）20:00～21:54 「世界！ニッポン行きたい人応援団」

◆3月10日（火）18:25～20:54 「ありえへん∞世界」

◆3月10日（火）20:54～21:55 「開運！なんでも鑑定団」

◆3月10日（火）23:12～24:01 「LIFE IS MONEY」

◆3月11日（水）18:25～20:45 「世界を救う！ワンにゃフル物語」

◆3月11日（水）20:45～21:54 「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」

◆3月12日（木）18:25～20:58 「タクうま」

◆3月12日（木）20:58～21:54 「ナゼそこ？＋」

◆3月13日（金）20:00～21:00 「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」

◆3月13日（金）22:00～22:54 「ガイアの夜明け」

◆3月14日（土）10:30～11:00 「ブレイクスルー」

◆3月14日（土）18:30～20:55 「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」

◆3月14日（土）21:00～21:54 「出没！アド街ック天国」

◆3月14日（土）23:00～23:25 「スポーツ リアライブ」

≪概要≫

【タイトル】「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」

【実施期間】2026年3月9日（月）～2026年3月15日（日）

【配信】広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

※一部の番組では、配信が無い可能性があります。あらかじめご了承ください。

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/well-beingweek2603/

【公式X（Twitter）】@TVTOKYO_SWGs https://x.com/TVTOKYO_SWGs

【コピーライト】(C)テレビ東京