CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”コライティングキャンプから生まれた楽曲第五弾！由薫「OUT」がTOYOTA『クラウン』スタイルムービーのテーマソングに！

一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会

音楽業界の主要5団体で設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（略称：CEIPA）とTOYOTA GROUPが、本質的な日本音楽産業のグローバル化と持続的な成長を支援・推進する共創プロジェクトとして立ち上げた「MUSIC WAY PROJECT」。その一環として、2025年12月東京都内で開催された2回目となる音楽制作コライティングキャンプ「SONG BRIDGE Adventures 2025 winter」にて制作された作品、由薫の「OUT」が、競泳選手・池江璃花子さんが出演するTOYOTAクラウン（エステート）のスタイルムービーに起用されました。

【由薫「OUT」について】

沖縄で生まれ、幼少期はアメリカとスイスで過ごし、多様な文化の中で培った感性が魅力のシンガーソングライター・由薫。2022年にメジャーデビューし、翌年リリースの「星月夜」はデジタル累計再生数４億回を突破するなど、洋楽と邦楽、両方の魅力を取り入れた音楽性により活動の場を広げています。

そんな由薫が、2025年12月に東京都内で開催されたCEIPA x TOYOTA GROUP "MUSIC WAY PROJECT"の一環として行われた2回目のコライティングキャンプ「SONG BRIDGE Adventures 2025 winter」に参加。このキャンプでは、TOYOTA GROUPより提案のあった“16代目クラウンの4車種（クロスオーバー、スポーツ、エステート、セダン）それぞれのイメージソングの制作”というテーマの下、DATSのヴォーカリスト／ソングライターとして活動し、楽曲提供したNumber_i「GOAT」が各種チャート1位を獲得した他、BE:FIRST、SKY-HI、Superflyなどへの楽曲提供などで数々の実績を挙げているプロデューサー・MONJOEを中心に、手越祐也ソロデビュー作「シナモン」の作曲・サウンドプロデュースなどの楽曲提供に加えて、自身のインストゥルメンタル作品でも多くの実績を持つプロデューサー・松本京介、YouTubeで100万回再生を突破したTade Dust「Life Goes On」の楽曲提供やABEMA TV「ラップスタア2024」では自身がファイナリストに選出されるなどの実績を持つアーティストでありトップライナーのD3adStockらとコライティングセッションを行い、楽曲「OUT」を書下ろしました。心地よいドライブの疾走感を感じさせる曲調で、過去の自分の弱さから脱却したいと歌い上げる、凛々しさと希望溢れる作品に仕上がりました。

【CROWN】“ESTATE” Style Movie（池江璃花子）テーマソング

さらに本楽曲は、競泳選手・池江璃花子さんが出演するTOYOTAブランドのフラッグシップであるクラウン（エステート）のスタイルムービーに起用されました。ムービー内の池江さんのトークやドライブ映像と本楽曲のマッチングもお楽しみください。

▼ムービー情報

TOYOTA クラウン（エステート）スタイルムービー【池江璃花子】

視聴用リンク：https://youtu.be/XOA2Pfnwxcw

▼特設サイト

CROWN STYLES：

https://toyota.jp/info/crown_brand/styles/article022

▼楽曲作品情報

アーティスト：由薫（Polydor Records / UNIVERSAL MUSIC）

楽曲タイトル：OUT

※TOYOTA クラウン（エステート）スタイルムービー【池江璃花子】テーマソング

作詞：由薫

作曲：由薫、MONJOE、松本京介、D3adStock

Produced by MONJOE

▼オフィシャルリンク

公式サイト：https://yu-ka.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yukayu_ka79

X：https://twitter.com/yukayu_ka79

TikTok：https://www.tiktok.com/@yuuka_0709

LINE：https://lin.ee/7vVeebA

YouTube：https://www.youtube.com/c/yukaYTchannel

▼「由薫」プロフィール

沖縄生まれのシンガーソングライター。2歳からアメリカ、8歳までをスイスで過ごし、多様な文化の中で培った感性が音楽の原点となり、15歳でアコースティックギターと出会い、17歳でオリジナル楽曲の制作を開始。2022年に「lullaby」でメジャーデビュー。翌年リリースの「星月夜」はデジタル累計再生数４億回を突破するヒットとなる。洋楽と邦楽、両方の魅力を取り入れた音楽性により活動の場を広げている。

【コライティングキャンプ SONG BRIDGE Adventures 2025 winterについて】

コライティングとは、複数クリエイターが共同で楽曲を制作、多様な視点からアイデアを出し合うことで新しい音楽の可能性を生み出す手法のことで、欧米の音楽シーンから始まり近年では日本やアジアでも積極的に取り入れられている制作方法です。

MUSIC WAY PROJECT の記念すべき第一回目となるコライティングキャンプ「SONG BRIDGE 2025」は、 2025年5月に、初開催の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」に合わせて、国内外から才能溢れる音楽クリエイター やアーティスト達が終結し、日本を象徴する街・京都で行われました。今後のヒットの可能性を感じさせる数多くの楽曲を生み出すことができ、参加したアーティスト達の作品として、すでにリリースも始まっています。

第二弾となる「SONG BRIDGE Adventures 2025 winter」は、2025年12月に東京都内スタジオで開催され、MUSIC WAY PROJECT の目指す“クリエイターやアーティストの育成”を主軸に置き、セッションの中心的存在となる4名の一流クリエイターに加えて、今後の活躍が大きく期待されるニューカマーのアーティストやクリエイターを国内から招聘し“ワークショップ”的な場としても機能させました。このキャンプを通じて、世界へ挑戦する作品を生み出し、彼ら彼女らのグローバルな活動を支援しています。

今後とも「日本の音楽が世界をドライブする」を合言葉に、音楽で世界に挑戦する人たちのための「人づくり」と「場づくり」にフォーカスしているMUSIC WAY PROJECTのコライティングキャンプで生まれた作品の動向にご期待ください。

【SONG BRIDGE Adventures 2025 winter 開催概要】

正式名称：CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”

Co-writing Camp -SONG BRIDGE Adventures- 2025 winter

開催日程：2025年12月1日(月)～12月3日(水) 計3日間

開催会場：東京都内のスタジオ

主催：CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”

協力：FUJIPACIFIC MUSIC、Sony Music Publishing (Japan)、U'S MUSIC、DENTSU MUSIC AND ENTERTAINMENT

協賛：YAMAHA、オーディオテクニカ、高峰楽器製作所、BEAMS

参加クリエイター:

her0ism / ESME MORI / MONJOE / ALYSA / Pieru / 松本京介 / D3adStock / BBY NABE / Kaito Mori / Gimgigam / Masayoshi Iimori / Kavi（米国） 以上12名（順不同）

参加アーティスト:

Aile The Shota / 冨岡 愛 / 乃紫 / 山本大斗 / 由薫 / Rol3ert / ONE OR EIGHT 以上7組（あいうえお順）

【公式SNS】

公式X https://x.com/songbridgecamp?s=21&t=MXjyAdeUaTrpnQuipSpijg(https://x.com/songbridgecamp?s=21&t=MXjyAdeUaTrpnQuipSpijg)

公式Instagram https://www.instagram.com/songbridgecamp?igsh=d2drb3ZpdHYyd2dt

公式Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61575881736078

【CEIPA×TOYOTA GROUP "MUSIC WAY PROJECT"とは】

コロナ禍によるライフスタイルの変化や、ストリーミングビジネスの伸長により、エンタテインメントコンテンツの市場規模は拡大しています。また、日本文化の存在感も国際的に注目されつつあります。

これらが世界中の人々を熱狂させ始めている今、日本のコンテンツをもっと世界に発信すべく、日本音楽の未来を切り開いていく若者たちが進む「道」を共創し、本質的な日本音楽のグローバル化・持続的な成長を推進する。それが「MUSIC WAY PROJECT」です。

「日本の音楽が世界をドライブする」を合言葉に、若き才能がさらに活躍する場を提供してまいります。