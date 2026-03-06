デルモンテより、手軽にフルーツを楽しむ体験の新提案『デルモンテ ピュレフルーツ　大都会のピュルーツ狩り』を開催！『ピュルーツの木』からピュレフルーツをもぎ取る試食体験を楽しめる

キッコーマン株式会社

キッコーマン食品株式会社は、“くだものそのもの100％”（生果実換算比）（＊1）でパウチ入りのすりおろし果実「デルモンテ ピュレフルーツ（略称「ピュルーツ」）」のおいしさを体験できるイベント『デルモンテ ピュレフルーツ 大都会のピュルーツ狩り』を開催します。2026年3月19日（木）から3月21日（土）までの3日間、六本木ヒルズ大屋根プラザにて開催し、予約不要でどなたでも無料でご参加いただけます。

会場にはカラフルな「ピュレフルーツ」が実った『ピュルーツの木』が立ち並び、来場者は木から「ピュレフルーツ」をもぎ取る『ピュルーツ狩り』を体験できます。もぎ取った商品はその場で試食でき、“くだものそのもの100％”（生果実換算比）（＊1）の味わいを楽しめます。

さらに、パッケージに仕掛けられたくじや、オリジナルのフルーツスタンドカーを模したフォトスポットなども設置し、会場全体で「ピュレフルーツ」の世界観を体験できる内容となっています。

近年、日本人の果物摂取量は減少傾向にあり、厚生労働省が掲げる1日200gの摂取目標に対して、実際の摂取量は大きく下回っています。「ピュレフルーツ」は、果実100％（生果実換算比）（＊1）で、1袋で果物摂取目標量（1日200g）（＊2）の1/2以上の果実を手軽にとることができるパウチ入りのすりおろし果実です。

本イベントは、「ピュレフルーツ」を通して、フルーツをより身近に感じていただき、フルーツを毎日の食生活に手軽に取り入れていただくきっかけづくりを目指して開催します。春の訪れを感じる3日間、六本木ヒルズでの特別なフルーツの体験をぜひお楽しみください。皆さまのご来場をお待ちしています。

また、3月から5月にかけて渋谷ヒカリエを皮切りに関東地方の3箇所で、『デルモンテ ピュレフルーツ ピュルーツ狩りキャラバン』を実施します。六本木ヒルズに出展するキャラバンカーと『ピュルーツの木』による『ピュルーツ狩り』体験が可能です

■イベント概要

タイトル：『デルモンテ ピュレフルーツ 大都会のピュルーツ狩り』

日程：2026年3月19日(木)～21日（土）11:00～18:00

※3月19日（木）は15:00～18:00

会場：六本木ヒルズ 大屋根プラザ

場所：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ内

東京メトロ日比谷線「六本木駅」1C出口直結

概要：会場に設置された『ピュルーツの木』から商品をもぎ取る体験型イベント。

試食やくじ、フォトスポットを通じて、手軽にフルーツを楽しめる商品体験を提供します。

参加者：一般のお客様（参加無料）

■コンテンツ

１.ピュルーツ狩り

会場中央にはカラフルな『ピュルーツの木』が立ち並び、来場者は木に吊り下がった「ピュレフルーツ」をもぎ取る『ピュルーツ狩り』を体験できます。都心にいながら果物狩りのような体験ができることが本イベントの特徴です。

２.くじ付きピュルーツ

もぎ取った商品のパッケージには、特別な体験や新商品である「ピュレフルーツ すりおろしキウイミックス」が当たるくじを用意しています。当たりが出た来場者には豪華景品をプレゼントします。体験の楽しさを広げる仕掛けとして実施します。

３.ピュルーツがもらえる『フルーツスタンドカーフォトスポット』

会場内には、オリジナルの『フルーツスタンドカー』を模したフォトスポットを設置します。写真とともに投稿していただいた来場者には、「ピュレフルーツ」1種類をプレゼントします。

・会場アクセス

■キャラバン概要

タイトル『デルモンテ ピュレフルーツ ピュルーツ狩りキャラバン』

日程：

【１.東京エリア】 渋谷ヒカリエ1階 イベントスクエア／2026年3月28日(土)～29日(日) 11:00～18:00

【２.千葉エリア】 流山おおたかの森S.C／2026年4月18日(土)～19日(日) 11:00～18:00

【３.東京エリア】 南町田グランベリーパーク アートプラザ／2026年5月9日(土)～10日(日) 11:00～18:00

概要：

会場に設置された『ピュルーツの木』から「ピュレフルーツ」をもぎ取る体験型サンプリングイベント。

参加者：一般のお客様（参加無料）

※開催場所および開催時間は現時点での予定です。今後変更となる可能性がございますので、確定次第あらためてHP等でご案内いたします。

■商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/179202/table/1_1_cd536fa83756a25bf2a5a51c89eca4bf.jpg?v=202603060951 ]

「ピュレフルーツ」シリーズは、果実100％（生果実換算比）（＊1）で、1袋で果物摂取目標量（1日200g）（＊2）の1/2以上の果実をとることができるパウチ入りのすりおろし果実です。朝食や昼食はもちろん、おやつやデザートなど、好きな時に好きな場所で、気軽にすりおろし果実を楽しむことができます。

厚生労働省が展開する「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）（第3次）」において、2024年4月1日より方針が改定され、1日あたりの果物摂取量の目標値が200gと新たに定められています。

当社の調査（＊3）によると、毎日果物を食べている方は24％という結果となり、約7割以上の方が、果物を毎日食べられていないことが判明しました。果物を食べない理由として、「傷みやすく日持ちがしない」「皮をむく・切るのが面倒」などの回答が上位に挙がりました。

また、果物摂取量の目標値が２００g以上と知らない方が81.2%となり、日本人の大半の方が必要な果物摂取量について認知していない結果が分かりました。

デルモンテはこの「ピュレフルーツ」シリーズで、「持ち運びができて、いつでもどこでも楽しめるフルーツ」という新たなフルーツの楽しみ方をご提案します。これからもデルモンテは、「太陽を、おいしさに。」をスローガンに、世界中からよりすぐった野菜・果実からつくる高品質な商品で、健康的な食生活を応援してまいります。

（＊1）本品には濃縮果実原料を配合し、ストレート換算で100％以上にしています。果実原料以外の原材料は、品質調整の為に使用しています。

（＊2）厚生労働省「健康日本21」（第３次）より ※加工した果実の栄養価は生果実とは異なります。

（＊3）2025年4月 キッコーマン調べ（10～70代男女 n=18560）