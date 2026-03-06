テレビ東京初！ウェルビーイングがテーマのリアルイベント『テレ東 ウェルビーイングってなんだ？パーク』 3月14日(土)・15日(日) 、東京ドームシティで開催

株式会社カヤック

テレビ東京は、2026年3月9日（月）よりスタートする特別週間「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK ～こころとカラダになんかいい～」の一環として、ウェルビーイングをテーマにしたリアルイベント『テレ東 ウェルビーイングってなんだ？パーク』を3月14日（土）・15日（日）の2日間、東京ドームシティ・セントラルパークにて開催します。

株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔）は、本イベントの体験コンテンツの企画・制作を担当。「ウェルビーイング」という少し難しく聞こえるテーマを、テレビ東京の人気番組を通して、日常の行動がウェルビーイングにつながるという発見を得られる場としてプロデュースしました。

会場では、人気ドラマ「孤独のグルメ」の世界に入り込めるブースや、「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」「世界卓球2026」などの人気番組とコラボした、多角的な視点でウェルビーイングを解釈した体験型ブース・ステージを展開します。

「食べる・知る・動く・つながる」で発見！人気４番組の世界観で、ウェルビーイング体験コンテンツが集合

『テレ東 ウェルビーイングってなんだ？パーク』では、難しく捉えられがちな「ウェルビーイング」を、テレ東系列で放送する人気番組が持つ独自の切り口で紐解きます。 番組のファンの方はもちろん、どなたでも「食べる・知る・動く・つながる」という日常の動作の中に潜む、自分にとってのウェルビーイングを発見できる体験コンテンツを提供します。

1. 『孤独のグルメ』：「美味しい」を想像するって、なんかいい。

「腹が、減った…！」でおなじみの、孤独のグルメ主人公・五郎さんのように「誰にも邪魔されず、自由に食べる」ことも、ウェルビーイングのひとつです。

本ブースでは、五郎さんの至極の名言が記された「名場面おみくじ」を引く体験と、あの「腹が、減った…。」のシーンを再現できる「顔はめパネル」での撮影体験という2つのユニークなコンテンツを用意。今一番食べたいものに思いを馳せ、五郎さんの境地に没入することで、食への感謝と多幸感を再確認できます。

【体験コンテンツ】

・「名場面おみくじ」

ドラマに登場した数々の名メニューと、五郎さんの至極の名言が記された特製高速おみくじ。お腹も心も空くような言葉に触れ、自分の「食欲」と素直に向き合うきっかけをつくります。

・「腹減ったーシャッター」

五郎さんになりきって写真を撮ることができる特製パネル。空腹さえも楽しみに変えてしまう、食のポジティブなパワーを体感いただけます。

番組情報：『孤独のグルメ Season11』4月3日（金）深夜24時12分スタート

2.『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』：知らないことを知るって、なんかいい。

一見くだらない「誰も調べたことがない疑問」を全力で調べる「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」。そんな本番組の知的好奇心を満たす喜びをそのまま体験できるようなブースです。本ブースでは、過去の放送から厳選された検証結果を解き明かす「3択クイズ体験」と、自分の体内時計のズレをゲーム感覚で楽しむ「10秒ピッタリ・ハカってみた体験」2つのコンテンツを展開。知的好奇心をくすぐる喜びが、ウェルビーイングへの一歩であることを提案します。

【体験コンテンツ】

・「ハカってみた！3択クイズ」

過去の放送から厳選した、誰も調べたことがない「驚きのハカってみた結果」をクイズ形式で出題。意外な真実を知ることで知的好奇心を刺激し、「知らないことを知る楽しみ」を体感いただきます。

・「10秒バカリハカってみた」

ストップウォッチを見ずに10秒ジャストを狙う、体内時計への挑戦です。成功した時の達成感はもちろん、実際の秒数とのズレを仲間と笑い合ったり、競い合ったりすることで、会話が弾むコミュニケーション体験を生み出します。

番組情報：『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』毎週水曜夜8時54分から放送中

3. 『世界卓球2026』 ：体を動かすって、なんかいい。

2026年5月の開幕に向け、卓球のスピード感を通じた健康的な爽快感を味わえます。本ブースでは、代表選手のサーブが体験できる「代表選手に挑戦！ ～サーブチャレンジ～」のアクティビティを用意。全力でボールを追い、集中して体を動かす爽快感が、心と体を健やかに整えます。

【体験コンテンツ】

・「代表選手に挑戦～サーブチャレンジ～」

代表選手のサーブを、実際にラケットを持って打ち返せるかに挑戦する体験型アクティビティです。目にも止まらぬ速さに立ち向かう「ゾーン」の感覚と、打ち返した際の達成感を味わえます。

番組情報：『世界卓球2026』5月2日（土）から連日放送

4. 『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』：人と繋がり、心が充電。なんかいい。

電動バイクで全国を巡り、人々の優しさに触れる本番組は、まさに人との「つながり」がもたらすウェルビーイングの象徴ともいえます。本ブースでは、実際にスマホが充電できる「充電スポット」を提供するとともに、日常に潜む小さな幸せを可視化した「あるあるボード」を展示。番組の「助け合い」の精神を感じながら、自分自身のウェルビーイング（幸福感）に改めて気づくきっかけを提供します。

【体験コンテンツ】

・「あるあるボード」

「地元がテレビに映ったとき」「テレビの時刻表示がゾロ目だったとき」など、日々の生活に溢れている「小さな幸せ（ウェルビーイングあるある）」をボードで紹介。展示を通じて、特別な出来事だけでなく、当たり前の日常こそが「心の充電」につながっていることに気づく体験を提案します。

・「リアル充電」スポット

「ヤバイよヤバイよ」と困った時に誰かに助けてもらう、番組さながらの温かさを形にしました。実際にスマートフォンの充電を行えるスペースを用意。デバイスのバッテリーを回復させながら、展示された「あるあるボード」を読みながら幸せのヒントに触れることで、心身ともにエネルギーを充填できる空間となっています。

番組情報：『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』毎週土曜日夜7時54分から放送中

「テレ東 ウェルビーイングってなんだ？パーク」概要

・開催日時：2026年3月14日（土）～3月15日（日）10:00 ～ 18:00

・会場：東京ドームシティ セントラルパーク

・入場料：無料

「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」概要

【タイトル】

「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」

【実施期間】

2026年3月9日（月）～2026年3月15日（日）

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

※一部の番組では、配信が無い可能性があります。あらかじめご了承ください。

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/well-beingweek2603/

【公式X（Twitter）】@TVTOKYO_SWGs https://x.com/TVTOKYO_SWGs

【コピーライト】(C)テレビ東京

