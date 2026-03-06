株式会社駅探

株式会社駅探（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：菊井健大、以下「当社」）は、2026年２月13日に公表(https://ekitan.co.jp/ir/irnews/)いたしましたとおり、株主優待制度の新設を行いましたことをお知らせいたします。

株主優待制度の目的

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、特に個人株主様に対する当社株式への投資魅力を高め、当社グループの事業内容へのご理解を一層深めていただくこと、より多くの皆様に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として、従来より株主還元として実施している現金配当に加え、株主優待制度を新設することといたしました。

株主優待制度の概要

対象となる株主様

毎年3月末日を基準日とし、当社株主名簿に記載された株主様のうち、500株以上を1年以 上継続保有（注1）する株主様を対象といたします。

なお、株主優待の進呈は2026年3月末日を基準日とする時より開始し、初回に限り、同一 株主番号で500株以上の保有を2回以上連続で記載又は記録される株主様（2026年3月末日 と2026年9月末日の2回において連続で記載又は記録される方）を対象といたします。

基本優待方針[表: https://prtimes.jp/data/corp/9579/table/100_1_f13b160ae829cfafa236cac73c56fa32.jpg?v=202603060951 ]

（注１）「1 年以上継続保有」とは、毎年 3 月末日を株主優待制度の基準日とし、9 月末日及び3 月末日の株主名簿に 3 回以上連続して、500 株以上の保有が同一株主番号にて記載又は記録される状態を指します

（注２）「2026年３月末日～９月末日の継続保有」とは、2026年3月末日を株主優待制度の基準日とし、2026 年３月末日及び 2026 年９月末日の株主名簿に２回連続して、500 株以上の保有が同一株主番号にて記載又は記録される状態を指します。

（注３）株式会社デジタルプラスが提供するデジタルギフト(R)を指します。株主様は交換品の中からお好きな優待品目をお選びいただけます。 対象となる交換品の例は以下のとおりです。なお、交換品の内容は今後変更される可能性があります。

Amazonギフトカード / Google playギフトカード / PayPayマネーライト / 楽天ポイントギフト / QUOカードPay / dポイント / au PAYギフトカード / プレイステーション(R)ストアチケット / Uber Taxiギフトカード / Uber Eatsギフトカード / Visa e ギフトvanilla / DMMプリペイドカード / すかいらーくご優待券 / 図書カードNEXT /ブックライブデジタルプリペイドカード / Huluチケット / Robloxギフトカード / U-NEXTギフトコード（ポイント）/ U-NEXTギフトコード（30days）/ 吉野家デジタルギフト / デジタルKFCカード

進呈の時期及び方法

株主名簿に記載された住所宛に基準日から3ヶ月以内を目途に発送いたします。

優待品の選択方法

対象株主様宛に「株主優待のご案内」を郵送いたします。「株主優待のご案内」に沿ってWEB 上でご希望の品目を選択していただき、受取手続きをお願いいたします。なお、選択期間を過ぎた場合は、受取手続きができなくなるため、選択期間内の受取手続き完了をお願いいたします。

業績への影響について

株主優待制度の導入に伴い発生する費用は、2026年１月30日に公表しました「新中期経営計画の策定について（事業計画及び成長可能性に関する事項）」の業績予測数値に織り込み済みです。

その他

今後につきましても当社の株主還元策を総合的に勘案し、中長期保有の株主様への還元を含め、継続的かつ積極的な株主還元を行っていく方針であります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社駅探 IR担当 E-mail: ir@ekitan.co.jp

URL: https://ekitan.co.jp/