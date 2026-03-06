エリアが（マンションの）ブランドを飲み込む時：超高騰市場で起きている異変

調査の目的と分析手法

本分析では、各ブランドマンションが周辺相場に対してどの程度の価格プレミアムを有しているのかを定量的に把握することを目的としました。具体的には、各ブランドマンションを起点に半径800メートル以内、かつ築年数±2年の中古マンションを抽出し、それらを「対象相場」と定義しています。

立地と築年数を揃えることで、駅距離や建物の経年といった価格形成要因をできる限り均質化し、ブランドそのものが価格に与える影響を可視化する設計としました。これにより、単純な価格比較ではなく、より実態に即したブランド価値の測定を可能にしています。

価格差は三段階に分類しました。対象相場に対して20％以上の価格プレミアムがあるものを「赤色プロット」、0％以上20％未満のプレミアムがあるものを「黄色プロット」、対象相場を下回るものを「青色プロット」として地図上に落とし込み、エリア特性との関係を分析しました。

調査対象マンション

郊外エリアにおけるブランドプレミアムの限界

全体傾向として明確に表れたのは、ブランドマンションであってもエリアによってプレミアムの乗り方に差があるという点です。

特に郊外エリアでは青色プロットの割合が相対的に高く、ブランドであっても相場を上回りにくい傾向が確認されました。

これは、郊外市場では実需性が価格決定に強く影響し、専有面積や間取り、駅距離といった合理的要素が重視されやすいためです。

その結果、ブランドによる象徴的価値や希少性が価格に十分に転嫁されにくい構造が生じています。つまり、ブランド力が存在しないのではなく、市場構造上プレミアムとして顕在化しづらい環境にあると考えられます。

湾岸エリアに見る「プレミアムの吸収」

一方で興味深いのは、急激な価格上昇を経験したエリアにおける現象です。例えば東京湾岸エリアでは、近年の相場急騰によりエリア全体の価格水準が大きく切り上がりました。

その結果、ブランド物件が本来有していた超過価値が、エリア全体の上昇分に吸収される形となり、相対的なプレミアムが縮小しているケースが確認されました。

これはブランド力の低下を意味するものではありません。むしろ、エリア自体がブランド化したことで、価格差が統計上目立ちにくくなったと解釈できます。

市場全体が急騰局面にある場合、価格の分散が圧縮され、ブランド間の差異が視覚的に表れにくくなります。いわば「地位の上昇」がブランドの違いを覆い隠している状態です。

港区・城南エリアの構造的特徴

同様の傾向は、港区を中心とした城南エリアでも見られました。

もともと高価格帯で推移してきたこれらのエリアでは、再開発や富裕層需要の流入により、さらに価格水準が上昇しています。

このような局面では、エリアそのものが強いブランド力を持つため、個別ブランドのプレミアムが相対的に薄まる現象が生じます。青色プロットが一定数存在することは、ブランド力の弱体化ではなく、市場全体の上昇による相対差の縮小と捉えるべきです。

ブランド別分析が示す圧倒的存在感

ブランド別に集計した結果、いずれのブランドにおいても少なくとも6割以上が対象相場に対して価格プレミアムを有していることが確認されました。これは、ブランドという概念自体が価格形成において統計的に有意な影響力を持っていることを示唆しています。

中でも、パークマンションは全住戸がA評価（20％以上のプレミアム）となり、100％が明確な超過価値を維持している点が特筆されます。また、パークコートについてもA評価の割合が著しく高く、上位ブランドとしての安定した価格支配力が確認されました。

さらに重要なのは、港区のように市場全体が急激な高騰局面にあるエリアにおいても、これらのブランドが高いプレミアム水準を維持している点です。通常、市場全体が急上昇する局面ではエリア価格の押し上げ効果によりブランド間の価格差は相対的に縮小しやすくなります。しかし、本分析ではその環境下においても明確な超過価値が観測されました。

すなわち、価格上昇の恩恵を受けるだけでなく、市場環境が変化してもなお相対的優位を保持できる構造を持つブランドであることが、数字の上でも裏付けられたと言えます。

ブランドの本質的価値とは何か

本分析から導かれる示唆は大きく二つあります。

第一に、ブランドプレミアムは絶対的なものではなく、エリア相場や市場局面によって相対的に変動するという点です。市場全体が急騰すれば、ブランドの優位性は統計上目立ちにくくなります。

第二に、それでもなお上位ブランドは環境変化の中で相対的優位を維持しているという事実です。立地選定、商品企画、建物グレード、管理品質といった総合力が価格に反映され続けていることを示しています。

ブランドの価値とは「常に高いこと」ではなく、「市場環境が変化しても相対的優位を保ち続けられるかどうか」にあります。本調査は、その構造をデータで裏付ける結果となりました。

筆者プロフィール

福嶋 真司（ふくしましんじ）

不動産データ分析責任者

福嶋総研

代表研究員

福嶋総研代表研究員。早稲田大学理工学部卒。大手不動産会社にてマーケティング調査を担当後、

建築設計事務所にて法務・労務を担当。現在はマンションリサーチ株式会社にて不動産市場調査・評価指標の研究・開発等を行う一方で、顧客企業の不動産事業における意思決定等のサポートを行う。また大手メディア・学術機関等にもデータ及び分析結果を提供する。

