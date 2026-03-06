【フジテレビ】話題の霊視芸人シークエンスはやともによる初の冠番組！『シークエンスはやともの視える人には見える倶楽部』放送決定！

株式会社フジテレビジョン番組URL： https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/926200014.html

シークエンスはやともによる初の冠番組『シークエンスはやともの視える人には見える倶楽部』を、３月13日（金）24時～25時30分、フジテレビONE スポーツ・バラエティにて独占放送することが決定した。

芸能界において稀有な霊視芸人として話題のシークエンスはやとも。執筆活動や、YouTubeを中心に活躍する一方、2025年には渋谷、日本橋で開催されたオフラインイベント『視える人には見える展』に携わり約4万人を動員した。

本番組は熱狂的な支持者を持つそのMCの”視える“パワーで、生霊などによる不可解な現象や人生の方向性に悩むタレントの「魂」を視るだけではなく、癒し、前向きに生きるためのヒントを与えていくという内容で、「視の章」、「写の章」、「麺の章」、「解の章」からなる、4部構成という大満足のボリュームでお届けする。

「視の章」では悩みを抱えるタレントらが登場し、はやともによる霊視を行われる。身体にまといつく生霊を診断し、イラストベースで分かりやすく解説。悩める者たちを解決へと導き、更に状況に応じてヒーリングを行う。記念すべき初回放送では、芸人の鬼越トマホーク、声優の細谷佳正、ＳＮＳで話題の女優、東雲うみが人気者ならではの悩みを打ち明ける。

「写の章」では人気怪談師の響洋平を招き、彼が持参した不可思議な写真を、はやとも独自の「視」点で分析。視える人も視えない人も震え上がるような映像の数々をご覧いただく。

さらに「麺の章」では都内の人気ラーメン店をはやとも自らが訪問。意外な食レポ技術を披露するがもちろんそれだけでは終わらない。店主の深い悩みを彼の能力で解決に導いていく。

そして最後に「解の章」では今回の霊視、ヒーリングで人々を本当に正しい方向に導くことができたのか、後日、相談者へのロケを敢行。過去に例を見ない出演者へのアフターケアを行う。

生霊や憑きモノをただ祓うのではなく、人の心を視て、癒し、そしてまた逢う、スピリチュアルドキュメントバラエティーが誕生する。

■シークエンスはやとも コメント

「テレビで初の冠特番！

マジでありえない出来事、人生の夢が一つ叶いました！！

収録は楽しく、時に怖く、時に少し感動的な雰囲気で、多くの著名人を巻き込み撮り終えました。

普段見られない一面を"視る"ことができたかなと！

今できるオカルト・スピリチュアルの全てが詰まってますので、必ず楽しめます！

なので、絶対見て下さい！！」

■番組概要

番組タイトル：『シークエンスはやともの視える人には見える倶楽部』

放 送 日 時：3月13日（金）24時～25時30分

放送／配信：フジテレビONE スポーツ・バラエティ／フジテレビONEsmart

※FOD、スカパー!、J:COMなどの配信サービスでも視聴可能

配 信：FODプレミアム

https://fod.fujitv.co.jp/title/80zz （配信ページ）

出 演：シークエンスはやとも

鹿目凛

鬼越トマホーク

東雲うみ

細谷佳正

響洋平

番 組 URL：https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/926200044.html