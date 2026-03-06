「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！ 埼玉県内5店舗目！入間郡三芳町初出店！ FIT-EASY アクロスプラザ三芳店のオープンが決定！
当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。
FIT-EASY アクロスプラザ三芳店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。
現在、オープニングキャンペーンを実施中です。ご入会された方には、入会金や事務手数料、2026年4月分（日割）、5月分の月会費が無料となり、水素水サーバーを2カ月無料でお使いいただけるほか、4月14日までにご入会されますと「永久割」として、月会費が永久に550円（税込）割引になります。
当店は埼玉県内5店舗目、入間郡三芳町では初の出店となります。
食料品店、小売店、各種サービス施設があるショッピングモール「アクロスプラザ三芳」内にオープンいたします。
同県内にある「FIT-EASY 西浦和店」、5月12日にグランドオープン予定の「FIT-EASY 川越的場店」まで車で約35分でアクセス可能です。
FIT-EASYでは入会後31日経過で、すべての店舗をご利用いただけます。
相互利用により利便性が向上するだけでなく、各店舗で異なるマシンラインナップやサービスをぜひご体験ください。
◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理
当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。
- データに基づいた自動パーソナライズ：
独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。
- 「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：
アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。
FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。
▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977
▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)
FIT-EASYでの運動に留まらず、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。
◆FIT-EASY アクロスプラザ三芳 概要＆オープニングキャンペーン
住所：埼玉県入間郡三芳町藤久保855-403 アクロスプラザ三芳 2F
開業日：2026年4月15日（水）（3月31日～4月14日はプレオープン期間）
定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）
利用料金：月会費:7,678円（税込）
店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-saitama-acrossplazamiyoshi/
※本リリースに記載のオープン日等は、変更となる場合がございます。
※早期にご入会いただくことで以下の料金が無料になります
・入会金：3,300円（税込） ・事務手数料：2,200円（税込）
・月会費：2026年4月分（日割）、5月分
※早期入会で「永久割」として月会費が永久に最大550円（税込）割引となります
※キャンペーンについての詳細はホームページでご確認ください
◆フィットイージー 会社概要
社名：フィットイージー株式会社
本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1
事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業
資本金：1,357,449,180円
従業員数：238名 2025年10月31日現在
店舗数：259店舗 2026年3月6日現在
URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）
https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）
※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。