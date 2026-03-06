【在宅医療×AI】『AI は現場をどこまで救えるか？』現役医師が語る、在宅医療特化型AI×電子カルテ連携による業務改革の最前線。「Dr.MiRAI」× 電子カルテ連携セミナーを 3/26（木）に開催

株式会社プロアス

～2026 年 3 月 26 日（木）19:00～20:00 Zoom にてライブ配信～ 株式会社プロアス（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：伊藤泰充）と 医療法人はあと （拠点：愛知県清須市、理事長：渡邉 栄彦）は、2026 年 3 月 26 日（木）19:00～20:00 に在宅医療現場のAI活用最前線をテーマとしたオンライン（Zoom）セミナー「在宅医療AI導入の成功事例 ～医師開発者が語る、Dr.MiRAIと電子カルテ連携による現場変革～」を開催いたします。

専用申込ページ：https://us02web.zoom.us/webinar/register/8317727029630/WN_ijbnJcV5QRGizZ3UsZUU0w

■開催の背景

近年、診療報酬改定や働き方改革に伴い、在宅医療現場では「医療の質を維持しながら、極限までの効率化」が課題となっています。こうした背景を受け、本セミナーでは、実際に在宅医療に従事する医師でもある開発者が登壇し、「なぜ今、電子カルテとAI ツールの連携が必要なのか」「それによって現場の診療・事務フローはどう劇的に変わるのか」を解説します。

■セミナー概要

タイトル：在宅医療AI導入の成功事例

～医師開発者が語る、Dr.MiRAIと電子カルテ連携による現場変革～

日時：2026 年 3 月 26 日（木）19:00～20:00

開催方法：Zoom ウェビナー（オンライン配信）

参加費：無料

対象：在宅医療を行うクリニックの医師・経営者・事務長

■登壇者

渡邉 栄彦 (医療法人はあとグループ 理事長/『Dr.MiRAI』 開発者）

■講演内容

在宅医療対応のクラウド型電子カルテとAIシステム『Dr.MiRAI』のAPI連携によって実現する、診療記録作成の効率化・文書作成の自動化を紹介します。特にSOAP自動生成や患者情報の連携、訪問看護指示書・紹介状作成の高速化などをライブデモでお見せし、「AIによる業務改革」の具体像を理解できる内容です。

■セミナーの注目ポイント（ライブデモ実施）

本セッションでは、以下の機能を実際の操作画面を交えて実演紹介します。

・SOAP自動生成：診察中の会話や患者背景から、AIが瞬時に診療記録を構成。

・文書作成の高速化：訪問看護指示書や紹介状など、手間のかかる書類作成を自動化。

・学習機能による最適化：使えば使うほど、医師の思考やスタイルに馴染むAIの利便性。

・シームレスなデータ連携：Dr.MiRAIと電子カルテ連携による、二重入力のない情報管理。

■お申し込み方法

■AIアシスタント「Dr.MiRAI」とは

「Dr.MiRAI」は、医師が自ら開発・監修した在宅医療に特化のAIアシスタントです。診察中の音声データから、AIがカルテや文書、指導管理内容を自動生成します。煩雑な事務作業を大幅に効率化することで、医師が本来の対面診療に集中できる環境を構築。現場のニーズを反映した高い実用性が特徴で、現在お試し利用も可能です。AI の力で、持続可能な在宅医療の未来を支援します。

サービス名：Dr.MiRAI（ドクターミライ）

サービスサイト：https://dr-mirai.ai/

■会社概要

株式会社プロアス

所在地：大阪府大阪市淀川区西宮原 1-5-33 新大阪飯田ビル 4 階

代表取締役社長：伊藤泰充 設立：1978 年 10 月 4 日

事業内容：在宅医療支援サービス企画/開発システムの設計/開発・システム販売業務

URL：https://www.proas.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

Dr.MiRAI事務局

Email：mirai@proas.co.jp