AWGのyukakina選手が第20回アジア競技大会「Identity V 第五人格」日本代表候補選手に選出！！

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)は、日本で開催されるアジア最大級のスポーツ競技大会で、前回の杭州大会に引き続き、eスポーツが正式なメダル種目として実施されます。今回は国内の統括競技団体として、7種目9タイトルについてTEAM JAPAN（日本代表選手）候補となる選手の選考を進めています。

「Identity V 第五人格 - Asian Games Version（以下第五人格）」は、1人のハンターと4人のサバイバーの2つの陣営に別れてプレーする非対称対戦型システムです。2023年と2024年の全国都道府県対抗eスポーツ選手権にて、「第五人格」を正式種目として実施するなど、本格的にeスポーツの本種目定着が進んでおりました。

2025年秋季IJL公式大会におけるパフォーマンスや試合内容などを総合的に評価し決定した日本代表候補選手としてハンター枠で、株式会社LeGAME（本社：埼玉県川口市、代表取締役：向 雄大）が運営する「Arneb with WoG」所属のyukakina選手が推薦され、第20回アジア競技大会のTEAM JAPAN（日本代表選手団）を編成する公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）による承認を経て正式に決定する予定です。

yukakina（@yukainakinako_(https://x.com/yukainakinako_)）

Arneb with WoG（通称AWG）所属。2023年5月より第五人格部門所属ハンターとして加入し、結成当初よりチームに尽力してきた。使いこなすハンター数はプロでも随一で、観客を沸かせるハンターをプレイする事もしばし。愛称はきなちゃん、きな坊。弟キャラとしてチームメイトに愛されてきた。主な戦績として2024年秋期IJL公式大会準優勝の実績がある。またCOAVIII（世界大会）にて公式戦最長時間という珍記録を所持しゲーム仕様を変更させている。

本人コメント

「大きな舞台なので緊張もありますが、それ以上にこのステージで戦えることをワクワクしています。 深呼吸して気持ちを整えて、これまで積み上げてきたものをしっかり出し切りたいです！」

大会概要

アジア競技大会は、アジアオリンピック評議会が主催し、4年に1度開催される地域最大級の国際総合スポーツ競技大会です。第20回大会は32年ぶりに日本で開催され、アジア45ヶ国が参加し、2026年9月23日より、愛知・名古屋で開催予定です。eスポーツは、正式なメダル競技として、前回を上回る11種目13タイトルにて実施されます。

大会名称：第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）

開催都市：愛知県・名古屋市

eスポーツ競技会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場） 展示ホールD

大会日程：2026年9月23日～10月2日予定

公式サイト：https://www.aichi-nagoya2026.org/

https://www.joc.or.jp/games/asia/2026/



TITLE

対戦格闘団体戦 ( Street Fighter 6、鉄拳8、THE KING OF FIGHTERS XV )

ポケモンユナイト

PUBG Mobile

Identity V 第五人格

グランツーリスモ７

eFootball(TM)

ぷよぷよeスポーツ

Honor of Kings

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Naraka: Bladepoint