【ラスト青学を熱く盛り上げろ！】2025-26シーズン ホーム最終戦・4/25（土）・26（日）A千葉戦の概要およびチケット販売情報

本節は、2016年から10年間にわたりホームアリーナとして歩みをともにしてきた青山学院記念館で行う最後のレギュラーシーズンB.LEAGUE公式戦となります。



これまでお世話になった青山学院記念館、そして渋谷区へ感謝の気持ちを込めて、様々な企画をご用意しています。

25日（土）は渋谷区のPRソング「夢みる渋谷 YOU MAKE SHIBUYA」に合わせ、渋谷区で活動する団体によるスペシャルパフォーマンスを披露！

26日（日）はホーム・青山学院記念館で皆さんが撮影した写真を募集し、スライドショーを実施します。（※詳細は後日公開）

また、今節のキービジュアルは、2016年のBリーグ開幕から積み重ねた10シーズンの写真約2,000枚でつくった“モザイクアート”になっております。



ぜひ会場にお越しいただき、たくさんの青学の思い出を胸に、最後までともに戦いましょう！

■試合情報

＜りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON 第35節＞

試合日時： 2026年4月25日（土）17:05

2026年4月26日（日）14:05

会場： 青山学院記念館

対戦相手： アルティーリ千葉

冠パートナー：2026年4月25日（土）東京ジョイポリス

2026年4月26日（日）株式会社ほけんのぜんぶ



試合情報はこちら :https://www.sunrockers.jp/lp/game_20260425_20260426/

■チケット情報

・ファンクラブ先行販売：3月9日（月）～

・一般販売： 3月13日（金）～

チケットはこちら :https://bleague-ticket.psrv.jp/games/SR?_ga=2.174841250.1051970710.1772770122-1164446978.1769492910

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のクラブとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ