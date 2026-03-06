INSIGHT LAB、AIエージェントサービスの提供開始

INSIGHT LAB株式会社

INSIGHT LAB株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：遠山 功、証券コード：227A、以下「INSIGHT LAB」）は、企業が蓄積する膨大なデータを活用し、迅速かつ高精度な意思決定を可能にするAIエージェントサービスの提供を開始しました。本サービスは、AIエージェント技術と、INSIGHT LABが強みとするデータ基盤構築・データ可視化技術を融合することで、AI時代に求められる信頼性・安全性・業務定着性を兼ね備えたソリューションです。

サービス提供の背景

生成AIやAIエージェントの普及により、企業では業務自動化や意思決定支援への期待が急速に高まっています。一方で、『PoC（概念実証）で止まる』『現場に定着しない』『データ整備が追いつかず精度が安定しない』といった課題も顕在化しています。

これらの課題の多くは、AIそのものではなく、業務で利用されるデータの整備や運用が十分でないことに起因しています。INSIGHT LABは、累計600社・2,000件以上のデータ基盤構築・可視化・分析支援実績を通じて、企業のデータ活用を実務に根付かせてきました。また従業員の約7割がデータエンジニアという体制のもと、データ活用を構想で終わらせず、継続的な価値創出につなげる支援を行っています。その知見を活かし、AIを「導入する技術」ではなく「使い続けられる業務の仕組み」として提供するため、本AIエージェントサービスを開始しました。

サービスの特徴

■ データエンジニア集団としての強みを活かしたAI活用支援

当社がこれまで培ってきたデータバリューチェーン（戦略策定 → データ基盤構築 → データ活用・応用 → 運用改善）の考え方を本サービスにも適用。単発の導入に終わらず、信頼性の高いAI活用を実現します。

■ 上流工程へのコミットメントと技術力を用いた実行力

業務課題の特定、要件定義、プロセス設計といった上流工程に深くコミットし、AIエージェント活用を「PoCで終わらせず、本番で定着させる」ための仕組みづくりを支援します。

データ基盤構築・可視化で培った実績を活かし、AIエージェントと業務データの構造・品質を一体で設計。これにより、現場での継続利用を前提としたAI活用を実現し、既存業務工数の平均30～50％削減を目指します。

■ 自然言語で“結論と根拠“を同時に導く対話型AIエージェント

チャット形式で自然言語の質問を入力するだけで、業務データの検索・集計・分析からグラフなどの可視化までを一貫して実行。SQLやプログラミングの知識がなくても、誰もがデータに直接問いかけられる環境を実現します。AIが導き出した結論だけでなく、その判断に至った数値や指標、グラフを同時に提示することで、「なぜその判断なのか」を直感的に理解できる意思決定体験を提供します。

■ コミュニケーション重視の継続的な伴走支援

ユーザーに寄り添う伴走型支援として、現場で生じる課題や要望に対し、密なコミュニケーションを通じて迅速に対応します。外部ベンダーの枠にとどまらず、事業パートナーとして中長期的な視点で価値創出を支援します。

【本サービスに関するお問い合わせ】

INSIGHT LAB株式会社 戦略イノベーション部（AIエージェントサービス推進担当）

URL：https://insight-lab.co.jp/contact/service-contact/

【本リリースに関する報道機関からのお問い合わせ】

INSIGHT LAB株式会社 事業推進部 広報

pr@insight-lab.co.jp

ＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢ株式会社

INSIGHT LABは「ビッグデータを活用し、より豊かな社会を創る」をミッションに掲げています。お客様のニーズに合わせ、データ分析基盤構築、データ可視化、AIシステム開発など、データにまつわる各技術専門のスペシャリストチームが、コンサルティング・開発・運用保守まで一気通貫で支援いたします。





設立：2005年12月22日

本社所在地：東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル33階

代表者名：代表取締役 社長 CEO 遠山 功

URL：https://insight-lab.co.jp/