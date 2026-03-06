SDカードデータも丸ごと復元！Androidデータ復元アプリDroidKit Ver.2.3.7.3を公開

iMobie Inc.

2026年3月2日（月）、iMobie は Android 向け総合ソリューション DroidKit バージョン 2.3.7.3 をリリースしました。本バージョンでは、インストールパッケージを刷新して速度と安定性を大幅に改善したほか、新たにアンケートフォームを設置してユーザーフィードバックの迅速な収集を可能にしました。さらに、データ復元機能の操作フローとUIを最適化したことで、より直感的かつスムーズに大切なデータを救出できるよう進化し、一段と洗練された操作体験を実現しています。

▶iMobie DroidKit公式サイト：https://reurl.cc/O67LXR(https://reurl.cc/O67LXR)

▶アップデート内容

1.アンケートフォーム入口を新設

製品改善に向けたフィードバックを、より迅速かつ簡単に送信できるよう、アプリ内に有奖アンケートフォームの入口を新設しました。ご回答いただいたユーザー様には、限定クーポンやAmazonギフトカードを進呈いたします。お寄せいただいた貴重なご意見は、今後の製品開発およびサービス向上に積極的に活かしてまいります。

2.インストールパッケージを刷新

インストールパッケージを全面的に見直し、インストール速度と安定性を大幅に向上。初回導入時の利便性がさらに改善されました。

3.データ復元機能を最適化

データ復元機能の操作フローおよびユーザーインターフェースを最適化し、より分かりやすくスムーズな復元体験を提供します。

▶iMobie DroidKitについて

iMobie DroidKit(https://reurl.cc/O67LXR) は、写真・動画・連絡先・メッセージなどの削除データをスキャンし、状況に応じて柔軟に復元をサポートするAndroidデータ復元アプリです。端末本体からの直接スキャンだけでなく、バックアップデータの確認・抽出にも対応しており、必要なデータだけを選んで復元できるのが特長です。直感的で分かりやすい操作画面を採用しているため、専門知識がなくてもガイドに従うだけでデータのプレビューや復元作業を進められます。

iMobie DroidKitの主な特徴

1. 幅広いデータ復元に対応：写真・動画・連絡先・メッセージなど、多様なデータタイプの復元をサポートします。

2. 選択的な復元が可能：スキャン後にデータをプレビューし、必要な項目だけを選んで復元できます。

3. シンプルで分かりやすい操作：ガイド付きの操作画面により、初心者でもスムーズに作業を進められます。

4. 端末トラブルにも対応：システムクラッシュや起動不良などのOS不具合の修復に加え、画面ロック解除(https://www.imobie.jp/android-unlock/cant-recall-lock-pattern.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=dk_prtimes_android_recover_app)関連の問題にも対応し、さまざまなAndroidトラブルを総合的にサポートします。

5. 安全性と安定性を重視：データ保護を考慮した設計で、安心して利用できる環境を提供します。

iMobie DroidKitの使い方 - 写真・メッセージなどのデータを復元する方法

Step1：パソコンにDroidKit(https://reurl.cc/O67LXR)をインストールして起動し、ホーム画面から「データ復元」機能を選択します。

Step2：USBケーブルでAndroid端末をパソコンに接続します。画面の指示に従ってUSBデバッグを有効にします。

Step3：復元したいデータタイプ（写真・メッセージ・連絡先など）を選択し、「開始」をクリックしてスキャンを実行します。

Step4：スキャン完了後、検出されたデータを一覧で確認できます。必要なデータのみを選択可能です。

Step5：「復元」ボタンをクリックし、パソコンまたは端末へデータを保存します。

