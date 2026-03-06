PCI Express 5.1に対応し高い変換効率を実現するSFX電源ユニット、GamerStormブランド製「PS G」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、GamerStormブランド製のSFX電源ユニット「PS G」シリーズを発表いたします。

「PS G」シリーズは、コンパクトで大容量を実現したSFX電源ユニットです。フルモジュラー方式のため、必要なケーブルだけを使用することでコンパクトPCの貴重な内部スペースを有効活用できます。Cybenetics ETA PLATINUM認証やPPLP（PSU Performance Level Plan） GOLD認証を取得しており、小型ながら高い変換効率を備えています。容量は650W、750W、850Wの3つをご用意しており、それぞれにブラックとホワイトのカラーバリエーションをラインアップしています。

Cybenetics PLATINUM認証取得の高効率設計

高い変換効率と安定性を提供するActive PFC回路を搭載。Cybenetics PLATINUM/Standard++以上の認証を取得しており、変換効率や力率、待機電力のほか、静音性にも優れています。また、PPLP（PSU Performance Level Plan）のGOLD認証も取得しています。

ATX 3.1に準拠、PCI Express 5.1に対応

最新のIntel ATX 3.1に準拠するほか、PCI Express 5.1に対応。安定してグラフィックボードに大電力を供給できる12V-2x6コネクタを備えています。最大450Wに対応する12V-2x6ケーブルを付属しています。

信頼性の高い日本メーカー製コンデンサ採用

メインのコンデンサに日本メーカー製コンデンサを搭載。DC/DCコンバータ回路を採用するほか、過電圧保護、ショート回路保護、過負荷保護などの保護回路を設けており、安定性を向上しています。

デュアルカラーの12V-2x6コネクター

12V-2x6ケーブルにはデュアルカラーコネクターを採用しています。奥までささっていることが視覚的に確認できるため、半挿し状態を防ぐことができます。

製品概要

ブランド：GamerStorm

製品名：PS650G

定格出力：650W

カラー：ブラック

型番：R-PS650G-FE0B-JGJP

JANコード：4537694376631

アスクコード：PS1739

予想市場価格：18,980円前後（税込）

発売時期：2026年 3月13日

製品名：PS750G

定格出力：750W

カラー：ブラック

型番：R-PS750G-FE0B-JGJP

JANコード：4537694376648

アスクコード：PS1740

予想市場価格：20,980円前後（税込）

発売時期：2026年 3月13日

製品名：PS850G

定格出力：850W

カラー：ブラック

型番：R-PS850G-FE0B-JGJP

JANコード：4537694376655

アスクコード：PS1741

予想市場価格：23,800円前後（税込）

発売時期：2026年 3月13日

製品名：PS650G WH

定格出力：650W

カラー：ホワイト

型番：R-PS650G-FE0W-JGJP

JANコード：4537694376662

アスクコード：PS1742

予想市場価格：19,580円前後（税込）

発売時期：2026年 3月13日

製品名：PS750G WH

定格出力：750W

カラー：ホワイト

型番：R-PS750G-FE0W-JGJP

JANコード：4537694376679

アスクコード：PS1743

予想市場価格：21,980円前後（税込）

発売時期：2026年 3月13日

製品名：PS850G WH

定格出力：850W

カラー：ホワイト

型番：R-PS850G-FE0W-JGJP

JANコード：4537694376686

アスクコード：PS1744

予想市場価格：24,480円前後（税込）

発売時期：2026年 3月13日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/deepcool/power-supply/ps-g.html

DeepCool社 概要

DeepCool社は、世界中のお客様に最高のパフォーマンスとヒューマナイズド・サーマル・ソリューションを提供するという使命をもって設立されました。1996年に創業し、本社所在地は北京、工場は中国深圳に設立されました。主な取扱い製品は冷却製品、シャーシ、パワーサプライ関連製品となり全世界70各国へ商品を流通しています。

「DeepCool」のブランド名は1997年にIBMのスーパーコンピュータ上で実行されるプログラム「ディープ・ブルー」が当時の世界チェスの覇者であったゲイリー・カスパロフに驚異的な勝利を収めたことに由来しています。

URL：https://jp.deepcool.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：鈴木 誉人

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/