PCI Express 5.1に対応し高い変換効率を実現するSFX電源ユニット、GamerStormブランド製「PS G」シリーズを発表
株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、GamerStormブランド製のSFX電源ユニット「PS G」シリーズを発表いたします。
「PS G」シリーズは、コンパクトで大容量を実現したSFX電源ユニットです。フルモジュラー方式のため、必要なケーブルだけを使用することでコンパクトPCの貴重な内部スペースを有効活用できます。Cybenetics ETA PLATINUM認証やPPLP（PSU Performance Level Plan） GOLD認証を取得しており、小型ながら高い変換効率を備えています。容量は650W、750W、850Wの3つをご用意しており、それぞれにブラックとホワイトのカラーバリエーションをラインアップしています。
Cybenetics PLATINUM認証取得の高効率設計
高い変換効率と安定性を提供するActive PFC回路を搭載。Cybenetics PLATINUM/Standard++以上の認証を取得しており、変換効率や力率、待機電力のほか、静音性にも優れています。また、PPLP（PSU Performance Level Plan）のGOLD認証も取得しています。
ATX 3.1に準拠、PCI Express 5.1に対応
最新のIntel ATX 3.1に準拠するほか、PCI Express 5.1に対応。安定してグラフィックボードに大電力を供給できる12V-2x6コネクタを備えています。最大450Wに対応する12V-2x6ケーブルを付属しています。
信頼性の高い日本メーカー製コンデンサ採用
メインのコンデンサに日本メーカー製コンデンサを搭載。DC/DCコンバータ回路を採用するほか、過電圧保護、ショート回路保護、過負荷保護などの保護回路を設けており、安定性を向上しています。
デュアルカラーの12V-2x6コネクター
12V-2x6ケーブルにはデュアルカラーコネクターを採用しています。奥までささっていることが視覚的に確認できるため、半挿し状態を防ぐことができます。
製品概要
ブランド：GamerStorm
製品名：PS650G
定格出力：650W
カラー：ブラック
型番：R-PS650G-FE0B-JGJP
JANコード：4537694376631
アスクコード：PS1739
予想市場価格：18,980円前後（税込）
発売時期：2026年 3月13日
製品名：PS750G
定格出力：750W
カラー：ブラック
型番：R-PS750G-FE0B-JGJP
JANコード：4537694376648
アスクコード：PS1740
予想市場価格：20,980円前後（税込）
発売時期：2026年 3月13日
製品名：PS850G
定格出力：850W
カラー：ブラック
型番：R-PS850G-FE0B-JGJP
JANコード：4537694376655
アスクコード：PS1741
予想市場価格：23,800円前後（税込）
発売時期：2026年 3月13日
製品名：PS650G WH
定格出力：650W
カラー：ホワイト
型番：R-PS650G-FE0W-JGJP
JANコード：4537694376662
アスクコード：PS1742
予想市場価格：19,580円前後（税込）
発売時期：2026年 3月13日
製品名：PS750G WH
定格出力：750W
カラー：ホワイト
型番：R-PS750G-FE0W-JGJP
JANコード：4537694376679
アスクコード：PS1743
予想市場価格：21,980円前後（税込）
発売時期：2026年 3月13日
製品名：PS850G WH
定格出力：850W
カラー：ホワイト
型番：R-PS850G-FE0W-JGJP
JANコード：4537694376686
アスクコード：PS1744
予想市場価格：24,480円前後（税込）
発売時期：2026年 3月13日
製品情報はこちら :
https://www.ask-corp.jp/products/deepcool/power-supply/ps-g.html
DeepCool社 概要
DeepCool社は、世界中のお客様に最高のパフォーマンスとヒューマナイズド・サーマル・ソリューションを提供するという使命をもって設立されました。1996年に創業し、本社所在地は北京、工場は中国深圳に設立されました。主な取扱い製品は冷却製品、シャーシ、パワーサプライ関連製品となり全世界70各国へ商品を流通しています。
「DeepCool」のブランド名は1997年にIBMのスーパーコンピュータ上で実行されるプログラム「ディープ・ブルー」が当時の世界チェスの覇者であったゲイリー・カスパロフに驚異的な勝利を収めたことに由来しています。
URL：https://jp.deepcool.com/
株式会社アスク 概要
株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。
URL：https://www.ask-corp.jp/
本ニュースリリースに関するお問い合せ先
株式会社アスク 担当：鈴木 誉人
TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階
Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/
株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/