DeepCool社製、木目調デザインのミニタワー型PCケース「CH260 WOOD」を発表

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、DeepCool社製のミニタワー型PCケース「CH260 WOOD」を発表いたします。

「CH260 WOOD」は、「CH260」シリーズのバリエーションモデルで、microATXマザーボードに対応したミニタワー型PCケースです。限られた内部スペースで最大413mmのグラフィックボードや水冷用360mmラジエーターに対応し、高いエアフローと互換性を備えています。デザインのアクセントとして、I/Oパネル部に木目調ステッカーを貼付しております。

木目調のデザインを採用

デザインのアクセントとして、I/Oパネル部に木目調を採用しています。他の家具等と合わせて、PCをインテリアにすることができます。

拡張性を実現したコンパクトなPCケース

フロント部に電源ユニットを配置することで、225×438×312.5mmのコンパクトサイズを実現。小型ながら最大413mmのグラフィックボードと全高174mmのCPUクーラーが搭載可能です。マザーボード裏のスペースは幅が29.6mmあり、余裕をもってケーブルを収納できます。

豊富な冷却オプション

最大6基の120mmファンを搭載可能。フロントおよびリアのメッシュデザインにより、優れたエアフローを実現します。トップには最大360mmの水冷用ラジエーターも取り付け可能です。

組み立てやすい分解可能シャーシ

組み立て作業がしやすいよう、フロント、両サイド、トップのパネルが着脱可能になっています。トップはさらにファン固定用のブラケットも外せるため、フレームで引っかることなくパーツを取り付けられます。

製品概要

メーカー：DeepCool

製品名：CH260 WOOD

型番：R-CH260-BKNWM0-G-1

JANコード：4537694376693

アスクコード：CS9713

予想市場価格：11,980円前後（税込）

発売時期：2026年 3月13日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/deepcool/minitower-pccase/ch260-wood.html

DeepCool社 概要

DeepCool社は、世界中のお客様に最高のパフォーマンスとヒューマナイズド・サーマル・ソリューションを提供するという使命をもって設立されました。1996年に創業し、本社所在地は北京、工場は中国深圳に設立されました。主な取扱い製品は冷却製品、シャーシ、パワーサプライ関連製品となり全世界70各国へ商品を流通しています。

「DeepCool」のブランド名は1997年にIBMのスーパーコンピュータ上で実行されるプログラム「ディープ・ブルー」が当時の世界チェスの覇者であったゲイリー・カスパロフに驚異的な勝利を収めたことに由来しています。

URL：https://jp.deepcool.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

