健康経営の積極的な取組みが評価　内田洋行ITソリューションズが健康優良企業「銀の認定」を9年連続で取得

株式会社内田洋行ITソリューションズ

株式会社内田洋行ITソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：内藤 祐介、以下 ITS）は、「健康企業宣言」を行い、健康経営・健康づくりの積極的な取り組みが評価され、健康優良企業に認定される「銀の認定」を取得しました。

健康企業宣言とは

健康企業宣言は、健康優良企業「銀の認定」「金の認定」を目指して、企業全体で健康づくりに取り組むことを宣言し、一定の成果を上げた場合は「健康優良企業」として認定される制度です。東京都に所在している医療保険者（協会けんぽ東京支部、健康保険組合等）に加入している企業が参加できます。

健康理念『健康がすべての基盤』

当社は「人と技術を大切にし、お客様の発展に貢献できる価値創造型企業を目指します」という企業理念を掲げています。時代の変化をキャッチアップし、お客様に価値とサービスを提供するというミッションを果たすためには、社員一人一人の健康が不可欠であると考え、内田洋行健康保険組合と連携し、社員の健康管理に努めています。

健康優良企業『銀の認定』認定へ向けた取り組み

体重・体組成計、血圧計の設置（全事業所）

体重だけでなく、「筋肉量」や「骨量」等の数値の変動をチェックできる体重・体組成計と血圧計を全事業所に設置しています。

禁煙サポート（全社員/希望者制）

禁煙は最大のがん予防策です。当社では健康保険組合と連携し、2016年よりニコチンガムやオンライン禁煙プログラムを提供して禁煙を推奨・サポートしています。さらに、オンライン禁煙外来では、健康保険組合との連携によって、初診からのオンライン受診を実現し、禁煙に取り組む社員の、通院の負担軽減に成功しています。

ストレスチェックの実施（全社員）

2015年12月に改正労働安全衛生法が施行され、年１回のストレスチェックを実施することが事業者の義務となりました。当社では50人以下の事業所にもストレスチェックを導入し、ストレスチェック受検率向上に努めるとともに、部門長を対象に組織分析のフィードバックを行っています。また、セルフケアとして、個別にストレス状況を随時WEB上でチェックすることが可能です。

＜当社の健康経営への取り組みについて＞

https://www.uchida-it.co.jp/corporate/health_management/(https://www.uchida-it.co.jp/corporate/health_management/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=its&argument=aOYoGgJf&dmai=a699fcb60b45b6)

健康優良企業『銀の認定』とは

健康保険組合連合会東京連合会が実施する健康優良企業認定制度において、一定の成果を収めた企業に与えられる認定です。認定は、健康企業宣言東京推進協議会が定めた「評価基準と確認方法」にもとづく審査で、80点以上の評価を得た企業に認定証が発行されます。

＜健康企業宣言「銀の認定」・「金の認定」を目指しましょう（健康保険組合連合会東京連合会）＞

https://www.kprt.jp/contents/health/index.html

株式会社内田洋行ITソリューションズについて

会社名 ： 株式会社内田洋行ITソリューションズ

所在地 ： 東京都江東区永代1丁目14-5 永代ダイヤビルディング

代表者 ： 内藤 祐介

設立 ： 1969年3月8日

資本金 ： 4億6,000万円

事業内容： 情報処理機器・通信機器およびこれらの周辺機器・関連機器の開発、販売、保守サービス

ソフトウェアの開発、販売、保守サービス

URL ： https://www.uchida-it.co.jp/(https://www.uchida-it.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=its&argument=aOYoGgJf&dmai=a699fcb60b45b6)