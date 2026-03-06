株式会社G-gen 上級執行役員 CRO 黒須 が 「Farmnote Summit 2026」のスポンサーセッションに登壇

株式会社G-gen

株式会社G-gen（本社：東京都新宿区、代表取締役：羽柴 孝、以下G-gen）は、2026年3月11日（水）に北海道帯広市で開催されるカンファレンス「Farmnote Summit 2026」で実施されるスポンサーセッションに登壇いたします。

本セッションでは「ツール導入で終わらせない経営戦略。AIを『働く人のため』に機能させるリーダーの条件」をテーマに、AIやクラウドなどのデジタル技術を実際の経営や現場に定着させるための組織づくりやリーダーシップについて、経営者・実務家の視点から議論します。

セッション概要

多くの企業でAIやクラウドなどのデジタル技術の導入が進む一方、「ツール導入に留まり、実際の業務や組織に定着しない」という課題も少なくありません。本セッションでは、テクノロジー導入を単なるIT施策としてではなく、組織や人材を含めた経営戦略としてどのように実装していくかをテーマに議論を行います。また、DXの推進によって生産性向上を実現した企業の事例なども交えながら、デジタル技術を実際の現場に根付かせるための考え方や取り組みについて紹介します。

G-genの上級執行役員CROである黒須義一がモデレーターを務め、登壇者とともにAI活用の実践やDX組織づくりについて深掘りします。

セッションタイトル：

ツール導入で終わらせない経営戦略。AIを「働く人のため」に機能させるリーダーの条件

日時：2026年3月11日（水）13:40～14:50

セッション形式：Q&Aセッション

セッション種別：3-C スポンサーセッション

登壇者：

・株式会社G-gen 上級執行役員 CRO 黒須 義一

・前田農産食品株式会社 取締役 前田 晶子

・株式会社ファームノートデーリィプラットフォーム 取締役 新宅 菜乃子

Farmnote Summit 2026 開催概要

Farmnote Summitは、食農・ビジネス・テクノロジーの領域を横断し、未来の産業や地域の可能性について議論するカンファレンスです。一次産業の現場からスタートアップ、企業リーダーまで多様な参加者が集い、新たな挑戦を生み出す場として開催されています。

イベント名：Farmnote Summit 2026

開催日時：2026年3月11日（水）

会場：森のスパリゾート 北海道ホテル（北海道帯広市）

イベント詳細：https://farmnotesummit2026.peatix.com/

株式会社G-gen について

G-gen は「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をミッションにお客様のクラウド導入を支援します。マルチクラウド、データ分析基盤、システム・アプリ開発などを得意とするクラウド専業インテグレーターです。Google Cloud を効果的にご利用いただけるように、利用支援やエンジニア サポート、デジタルプロダクト開発等のサービスを展開しております。

会社概要

社 名 : 株式会社G-gen

代表者 : 代表取締役 羽柴孝

本 社 : 東京都新宿区揚場町1番 21号 飯田橋升本ビル2階

資本金 : 5,000万円

事業内容 : Google Cloud、Google Workspace のリセール、インテグレーションおよび運用・保守

公式 Web サイト : https://g-gen.co.jp

Facebook : https://www.facebook.com/GgenCoLtd

X (旧 Twitter) : https://x.com/Ggen_cloud

技術ブログ : https://blog.g-gen.co.jp/

* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。