LT枠に選出され、スリーシェイクエンジニアが「KubeCon + CloudNativeCon Europe 2026」に登壇、日本発のCNCFプロジェクト「youki」を紹介

株式会社スリーシェイク

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は、2026年3月23日（月）～3月26日（木）の間にRAI Amsterdam（オランダ・アムステルダム）で開催される「KubeCon + CloudNativeCon Europe 2026」でスリーシェイク エンジニアが登壇します。

https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-europe/(https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-europe/)

■KubeCon + CloudNativeConについて

https://www.cncf.io/kubecon-cloudnativecon-events/(https://www.cncf.io/kubecon-cloudnativecon-events/)

Cloud Native Computing Foundation（CNCF）が主催する、オープンソースおよびクラウドネイティブ・コミュニティにおける世界最大級のカンファレンスです。KubernetesをはじめとするCNCFのGraduated、Incubating、Sandboxプロジェクトのリーダーや開発者が一堂に会し、クラウドネイティブ・コンピューティングの未来を形作るための学習、コラボレーション、イノベーションの場となっています。

新しいオープンソースソフトウェア（OSS）技術とソリューションに注力する組織は、今日の経済的および社会的課題に起因するアプリケーションのモダナイゼーションへのプレッシャーに対応する上で有利な立場にあります。KubeCon + CloudNativeConは、KubernetesやDevOpsの幅広いトレンドに関する関連情報や洞察を交換するための、これまで以上に重要なフォーラムを提供します。



■KubeCon + CloudNativeCon Europe 2026について

https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-europe/(https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-europe/)

Cloud Native Computing Foundationの主要カンファレンスには、主要なオープンソースおよびクラウド ネイティブ コミュニティの採用者と技術者が 2026 年 3 月 23 日から 26 日までオランダのアムステルダムに集まります。CNCF のGraduated、Incubating、およびSandboxプロジェクトが 4 日間にわたって協力、学習、イノベーションを通じてクラウド ネイティブ コンピューティングの未来を推進する会話に参加しましょう。



開催日時：2026年3月23日（月）～3月26日（木）

開催場所：RAI Amsterdam（オランダ・アムステルダム）

主催：Cloud Native Computing Foundation (CNCF)

■登壇者情報

@saku3(https://github.com/saku3)

2022年に株式会社スリーシェイクに入社し、SREおよびプラットフォームエンジニアとして業務に従事。

Kubernetes を中心に、基盤運用と信頼性向上に取り組む。

低レイヤ領域や Cloud Native 技術に関心があり、OSS では CNCF Sandbox プロジェクトのOCIコンテナランタイムyoukiのメンテナーとして活動。

登壇概要：

「youki」はRustで開発されたOCIランタイムであり、CNCF（Cloud Native Computing Foundation）プロジェクトにおいて唯一の低レイヤーコンテナランタイムです。

一般的にOCIランタイムは、Kubernetesやcontainerdなどの上位コンポーネントから呼び出され、OCI標準仕様に基づいてLinux上での隔離されたプロセスの起動・管理を担います。「runc」や「crun」といったランタイムが広く知られていますが、「youki」もまた、活発なコントリビューションを通じて急速な進化を続けています。

本セッションでは、youkiのアーキテクチャ概要とともに、バージョン1.0.0のリリースに向けた現在の取り組みを共有します。また、実環境での採用や運用を見据え、runcとの互換性確保の戦略、セキュリティやパフォーマンスの向上といった実践的な観点についても詳説します。さらに、libkrunとの統合による「VMベースのコンテナ隔離」の実現など、先進的な試みについても紹介いたします。

最後に、現在の開発状況と課題、そしてユーザーやコントリビューターがより参画しやすくなるためのコミュニティの取り組みについてお伝えします。



登壇日時：2026年3月23日（月）16:41 - 16:46 CET

https://kccnceu2026.sched.com/event/2HGVh/project-lightning-talk-youki-whats-new-and-whats-next-yusuke-sakurai-reviewer?iframe=no&w=100%25&sidebar=yes&bg=no(https://kccnceu2026.sched.com/event/2HGVh/project-lightning-talk-youki-whats-new-and-whats-next-yusuke-sakurai-reviewer?iframe=no&w=100%25&sidebar=yes&bg=no)

