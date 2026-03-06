ギブリー、さくらインターネットと「テクニカルパートナー契約」を締結

株式会社ギブリー

生成AIの法人向け導入・活用およびデジタル人材の育成を支援する株式会社ギブリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 井手高志、以下「ギブリー」）は、デジタルインフラサービスを提供するさくらインターネット株式会社（以下「さくらインターネット」）と「テクニカルパートナー契約」を締結したことをお知らせいたします。

ギブリーは「デジタル大国として日本を再生させる」ことをミッションに掲げ、企業の「AIイネーブルメント」を推進しています。特定の業種におけるユースケースに特化した生成AIシステム開発支援のほか、戦略策定や人材／組織開発、業務変革コンサルティングなどを通じ、AI活用支援では1000社以上の企業を支援しています。

一方、さくらインターネットは、「『やりたいこと』を『できる』に変える」の企業理念のもと、生成AI向けビジネス基盤「さくらのAI」などのデジタルインフラサービスを、自社運営の国内データセンターから提供しています。クラウド基盤からアプリケーションまで「国内で完結できる」生成AIの活用環境を提供することで、日本のAI開発を支えています。



この度、ギブリーがさくらインターネットの「テクニカルパートナー」となることで、生成AI向けビジネス基盤「さくらのAI」を活用した開発ソリューションが提供可能となります。

さくらインターネットの堅牢なクラウドインフラと、ギブリーのAIシステムの開発・実装力を掛け合わせ、国内完結型の安心・安全なAI活用環境の実現を目指します。

■ さくらのAIについて

「さくらのAI」は、さくらインターネットが提供する国産の生成AI向けビジネス基盤です。生成AIアプリケーションとLLMをはじめとする基盤モデル、生成AI向けクラウドサービス「高火力」を繋ぐためのAPIとRAG向けのベクトルデータベースを提供するサービスです。ユーザーの選択次第では基盤からアプリケーションまでを国産サービスのみで揃えることも可能です。

■ ギブリーについて

会社名 ：株式会社ギブリー

所在地 ：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8F

代表者 ：代表取締役社長 井手高志

設 立 ：2009 年 4 月

事業内容：

‧HRテック事業（Track）

‧マーケティングDX事業（DECA）

‧オペレーションDX事業（MANA）

‧AI開発支援事業（Givery AI Lab）

‧サイバーセキュリティ事業

URL ：https://givery.co.jp/