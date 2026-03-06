あえて“買わない”一人暮らし──20～30代が選ぶ“持たない家電”と節約効果調査（2026年）
最近、初めての一人暮らしでは「家電を最初からすべてそろえる」のではなく、「必要になってから買う」という考え方も広がっています。部屋の広さや初期費用、生活スタイルの変化などを考え、あえて買わない選択をする人も増えているようです。
Song合同会社は、初めての一人暮らしを開始した、または開始予定の20～30代男女を対象に「持たない家電と節約効果」に関する調査を実施しました。 一人暮らし開始時に買わなかった家電、その理由、実際に生活してから感じた不便さや節約効果などを調査しています。
調査概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157151/table/24_1_189bc140eb682745680a1e455ccaac50.jpg?v=202603060552 ]
モデル世帯
ミニマル新社会人モデル
24歳・独身・都内賃貸1K（20平方メートル 前後）・新社会人（手取り月\220,000）・出社中心。 初期費用を抑えるため、必要最低限の家電のみ購入。
在宅ハイブリッドモデル
29歳・独身・地方中核市の賃貸1LDK（35平方メートル 前後）・会社員（手取り月\280,000）・在宅週2～3日。 生活に必要な家電は持ちつつ、乾燥機利用などは外部サービスを併用。
“持たない家電”ランキング──最初に買わなかった家電は？
一人暮らし開始時に「最初から購入しなかった家電」を聞いたところ、テレビやトースターなど、生活必需品ではないと感じられる家電が上位に入りました。
買わなかった家電ランキング TOP10
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/157151/table/24_2_fcda91e687de573b07fca40011ed8e61.jpg?v=202603060552 ]
買わなかった理由（複数回答）
- あまり使わなそうだった：48％
- 部屋のスペースが限られている：44％
- 最初にかかるお金を抑えたかった：41％
- スマホや外食などで代わりになる：35％
- 電気代が増えそう：28％
- 掃除や手入れが面倒：21％
買わずに困った経験
- 困ったことがある：31％
- 特に困らなかった：69％
困ったポイント TOP5
- 温かい食事を作るのが面倒（29％）
- 掃除に手間がかかる（26％）
- 洗濯に時間がかかる（21％）
- 来客時に不便（15％）
- 冬の乾燥対策（9％）
ユーザーコメント
- M.K.さん（26歳／営業）テレビは買いませんでした。動画はスマホで見ることが多いので問題ないです。部屋が広く使えるのは良かったと思っています。
- S.T.さん（23歳／販売）炊飯器はいらないと思って買わなかったんですが、コンビニご飯が増えてしまいました。食費がかさむので結局あとで買いました。
- Y.N.さん（28歳／ITエンジニア）掃除機はまだ買っていません。普段はワイパーで掃除していますが、細かいゴミが残ることはあるのがストレスです。
節約効果はいくら？初期費用・月間コスト
家電をすべて購入しない場合、引っ越し時の出費は一定程度抑えられる傾向がありました。
家電購入を回避した平均金額
- 平均回避額：\58,000
- 中央値：\45,000
家電関連コスト（月額）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/157151/table/24_3_a17f7347536b97018b95687d78701639.jpg?v=202603060552 ]
節約できた実感
- 節約できた：58％
- あまり変わらない：32％
- むしろ増えた：10％
モデル世帯 年間シミュレーション
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/157151/table/24_4_74b8cbf70f2ea300f90c66e26b77cdf9.jpg?v=202603060552 ]
ユーザーコメント
- K.A.さん（27歳／デザイナー）引っ越しのときにテレビを買わなかったので初期費用はかなり抑えられました。生活していても特に困っていません。
- H.M.さん（24歳／事務職）洗濯機を最初は買わずにコインランドリーを使っていました。乾燥までできるのは便利ですが、忙しいときは少し面倒でした。
- T.S.さん（29歳／公務員）家電を減らしたので引っ越しは楽でした。ただ後から買うと配送費などがかかるので、最初から買った方がよかったものもあります。
“買わない”を成立させる代替策──後から購入した家電
今回の調査では、「最初に買わなかった家電」と「生活してから購入した家電」に重複が見られました。 電子レンジや掃除機などは、引っ越し時には購入を見送る人がいる一方、実際に生活してから必要性を感じて購入するケースが多い家電といえます。
あとから購入した家電ランキング
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/157151/table/24_5_3d71a38e8351e4cd1fa40f5271e83ebb.jpg?v=202603060552 ]
家電の代替手段 利用率
- 動画配信サービス（テレビ代替）：61％
- コインランドリー（乾燥利用など）：28％
- 外食・ミールキット：23％
- 中古購入・フリマ活用：22％
- 家電レンタル：14％
買うか迷ったときのチェックポイント
- 週に3回以上使うか
- 部屋に置くスペースがあるか
- 外食やサービスで代わりになるか
- 中古で売却できそうか
- 電気代が大きく増えないか
ユーザーコメント
- A.S.さん（25歳／マーケター）テレビは今も持っていません。動画配信をスマホやタブレットで見ることが多いので特に必要性は感じていません。
- N.Y.さん（30歳／エンジニア）電子レンジを買わなかったんですが、冷凍食品が温められなくて不便でした。結局1か月くらいで買いました。
- R.K.さん（27歳／美容師）最初から全部そろえる必要はないと思いました。生活してみて必要だと思ったものだけ買っています。
まとめ
今回の調査から、一人暮らしでは「家電を最初からすべて購入する」のではなく、「必要になってから購入する」というスタイルを選ぶ人も一定数いることが分かりました。
テレビやトースターなどは最初から購入しない人が多い一方、電子レンジや掃除機などは生活してから必要性を感じて購入するケースも見られます。
一人暮らし開始時にはすべての家電をそろえる必要はなく、生活スタイルに合わせて段階的に購入していくことも現実的な選択肢といえるでしょう。
