アールティ、AI×ロボットの実装人材育成に特化したハンズオン講座の2026年度開講分を公開

株式会社アールティ

株式会社アールティ（東京都千代田区、代表取締役：中川友紀子）は、AIロボットの実世界での活用に必要な技術を体系的に学べる「ROS 2入門セミナー」「フィジカルAI入門セミナー」を2026年度も開講いたします。

本セミナーは、Sim2Real（シミュレーションから実機への転移）やROS 2の実装技術者が国内企業で不足する状況を受け、創業以来20年にわたりAI×ロボットの実装と教育を行ってきたアールティが、「ロボットエンジニア」「フィジカルAI実装人材」育成に特化して提供するハンズオン講座です。ロボットの開発や、工場でのベンダーフリー産業用ロボットの活用場面で多用されるROS 2や、フィジカルAI開発では必須のNVIDIA Isaac Sim/Isaac LabとROS 2を連携させ、AIロボットを実世界で動かすための基礎から応用技術を、車輪型ロボット、小型マニピュレータ、人型上半身ロボット、四足歩行ロボットを題材に一日で体系的に習得できます。

アールティは、人型ロボット「Foodly」の工場導入や、研究用等身大ヒューマノイド、国産四足歩行ロボット「Mujina」など、多様な実機としてのAIロボットを自社開発し、研究開発や産業現場に提供してきた実績があります。特に、現場で確実に動かすためのフィジカルAI技術については、国内でも数少ない実装実績を持つロボット企業です。「Mujina」の開発では、点検・巡回の実証現場で顕在化したデータ管理、安全要件、Sim2Realのギャップといった課題に正面から向き合い、実地検証を通じて得られたノウハウを設計・制御・AIモデルに反映しています。

本セミナーでは、これらのプロジェクトを実際に担当してきたアールティのロボット開発エンジニアが講師を務め、リアル環境でAIロボットを動かすための独自のノウハウをカリキュラム全体に盛り込みます。実装段階でつまずきやすいポイントや、実機でしか分からないSim2Realの勘所についても、講師が経験談を交えて共有します。

■ 本セミナーの特徴

ROS 2の基礎から、初歩的な実装までを学びたい方向けに移動ロボット用、マニピュレータ（ロボットアーム）、メカ設計からROSにする際のURDF講座、IoT向けのROS 2であるマイクロROS 2までをセミナーとして提供。フィジカルAIでは、NVIDIA Isaac Sim/Isaac LabやROS 2の開発ノウハウを体系化し、基礎講座化しています。

１.基本的なROS 2の実装が学べる

２.強化学習、機械学習の基礎が学べる

３.AIロボット実機 × シミュレーション × ROS 2 × 開発要件をまとめて学べる

４.オープンハードウェア／Sim2Realの知見も取り込んだ実習内容

５.フィジカルAIでは人型上半身ロボット(Sciurus17）、四足歩行ロボット(Mujina)を題材に学べる

６.NVIDIA Isaac Sim/Isaac Labの使用方法と基本技術を習得

■ 受講をおすすめしたい方- ロボットは作ったことがあるけどROS 2は初めて触る方- AIエンジニア／ロボティクスエンジニア： Sim2Realの体得、AI×ROS×ロボットの実装までカバーしたい方- 現場系ロボティクスの新規事業担当者： 人型・四足ロボットのPoC準備、自社開発をしたい方- 研究者／大学院生： Isaac SimやIsaac Labを本格的に扱いたい方- インフラ・製造・通信分野の技術者： 国産ロボット導入を見据えた技術理解を深めたい方■ 開催日程・内容

●ROS 2入門セミナー

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69918/table/80_1_9a8d91ff5c65031ef22f9c0891dff93c.jpg?v=202603071251 ]

●フィジカルAI入門セミナー

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69918/table/80_2_6d41fd1cb4a6fecb17407f05f4260cba.jpg?v=202603071251 ]

その他の詳細はWebページをご確認ください。

各回：定員6名（最少催行2名）

料金：165,000円（税込）※レンタルPC利用時176,000円（税込）

■ お申込みはこちら

ROS 2入門セミナー申込フォームよりお申込みください。

https://rt-net.jp/service/ros-2-2026/

フィジカルAI入門セミナー申込フォームよりお申込みください。

https://rt-net.jp/service/physical-ai-2026-2/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社アールティ 営業部

TEL 03-6666-2566（代）

E-mail: sales@rt-net.jp