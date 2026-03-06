役員人事に関するお知らせ　Hitachi Vantara CEO に 島田 朗伸 が 2026 年 4 月 1 日付で就任

日立ヴァンタラ株式会社

株式会社日立製作所（以下、日立）のグループ会社である Hitachi Vantara LLC および日立ヴァンタラ株式会社（以下、総称して Hitachi Vantara）は、本日Hitachi Vantara LLC の新たな CEO として 島田 朗伸 が 2026 年 4 月 1 日付で就任することを発表しました。

現 CEO のシーラ・ローラ（Sheila Rohra）は、一身上の都合により 2026 年 3 月 31 日付で退任します。島田 朗伸 は Hitachi Vantara LLC の CEO 就任後も、日本法人である日立ヴァンタラ株式会社の代表取締役 取締役社長を引き続き兼任いたします。

ローラは、テクノロジー企業において20年以上のリーダーシップ経験を持ち、2023年2月のHitachi Vantara入社以降、当社の重点戦略を明確化し、成長に貢献しました。彼女のリーダーシップのもと、Hitachi Vantaraは収益性向上、事業拡大を実現し、ストレージプラットフォームの拡充、AIインフラソリューション 「Hitachi iQ」の市場投入、NVIDIA および Supermicro との戦略的提携による AI とハイブリッドクラウド導入の加速など、データインフラ領域におけるイノベーションを力強く推進しました。また、パートナーエコシステムの拡大を通じ、グローバルなお客さまへの提供価値を広げる強固な基盤を築き上げました。ローラの退任にあたり、当社は彼女のリーダーシップ、戦略的ビジョン、そして組織への永続的な貢献に対し感謝の意を表します。

ローラは、「データインフラストラクチャーのポートフォリオ強化と、世界中の顧客への信頼性の高い、高付加価値ソリューション提供において、意義ある進展を遂げてきたことを誇りに思います。私は次のステージへと進みますが、島田のリーダーシップとビジョンが、Hitachi Vantaraを次の成長段階へと導き、お客さまのAIやミッションクリティカルなワークロードに不可欠な、強靭で信頼できるデータ基盤の構築を、これまで以上に力強く支援できると確信しています。」と述べています。

新CEOに就任し、日立ヴァンタラ株式会社の社長も引き続き務める島田 朗伸は、日立で30年以上にわたり、ストレージおよび関連ハードウェア・ソフトウェア事業における事業戦略、技術戦略、製品戦略、開発の主要な取り組みを牽引してきました。直近では、グローバルエグゼクティブ兼日立ヴァンタラ株式会社の社長として、ストレージを中核とする当社のデータインフラサービス事業のグローバル展開に大きく貢献しています。

日立のストレージ事業に深く根ざしたキャリアを通じ、その進化を牽引してきた第一人者として、ミッションクリティカルなビジネスに不可欠な信頼性とレジリエンスを支える強固な基盤を築き上げるとともに、データマネジメントの価値を再定義し、企業価値を新たな次元へと高めるデータイノベーションの戦略を主導してきました。

島田は、「近年、お客さまが直面するデータ管理の課題は一段と複雑化し、ミッションクリティカルな領域においても、信頼できるデータインフラ─とりわけ Hitachi Vantara に対する期待は、業界を超えて高まり続けています。このような重要なタイミングで CEO の役割を担うことは、大変光栄です。世界中のチームとともに成長し、当社が持つ知見、専門性、そして情熱を結集することで、世界で最も信頼されるデータインフラ の実現に全力で取り組み、お客さまの最も重要なビジネスに真の価値を提供してまいります。」と述べています。

日立製作所 執行役副社長の阿部 淳は、「新CEOの島田は、これまで日本で培った高い信頼性を誇るエンジニアリングとモノづくりの技術に、海外で磨かれたスピード感あるアジャイルなビジネスアプローチを融合させ、AI時代のITインフラストラクチャー事業を力強く牽引してきました。そのリーダーシップは、日立グループがデジタルを中核に据えた“真のOne Hitachi”を実現し、持続的なグローバル成長を加速する上で、極めて重要な役割を担うものと確信しています。また、ローラが日立およびHitachi Vantaraにもたらした多大なる貢献に感謝するとともに、今後のさらなる活躍を祈念します。」と述べています。

新CEO 島田 朗伸 略歴(https://www.hitachivantara.com/ja-jp/company/leadership/akinobu-shimada)

ストレージを核としたデータインフラストラクチャサービス事業をグローバルに推進。日立ヴァンタラ株式会社 代表取締役 取締役社長およびHitachi Vantara グローバルエグゼクティブを兼任。

1989年4月 株式会社 日立製作所 入社

2014年4月 Hitachi Data Systems Corporation出向（米国）

Senior Vice President of Corporate Strategy & Planning

2016年4月 ITプロダクツ統括本部 副統括本部長

2020年1月 Hitachi Vantara LLC出向（米国）Chief Product Planning Officer

2021年4月 理事/ITプロダクツ統括本部 統括本部長

