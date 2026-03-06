【米Amazonで大人気】ペットカメラブランド「PETCUBE」が日本初上陸！離れていてもペットと遊び、つながる体験で、より安心なペットライフを

モダニティ株式会社

モダニティ株式会社(代表取締役：VERIN REGIS PIERRE、所在地：東京都港区東麻布1-23-5 PMCビル3階)は、このたびアメリカに本社を置くスマートペットカメラブランド「PETCUBE（ペットキューブ）」の日本正規輸入販売代理店として、同ブランド製品を日本国内で初めて展開いたします。2026年3月6日（金）より順次、Amazon、楽天公式ストアにて発売いたします。

PETCUBE一部ラインナップ

PETCUBEは、ペットを「見守る」だけでなく、「一緒に遊び、つながる」体験を提供するスマートペットデバイスとして、アメリカのAmazonをはじめ世界中で高い評価と人気を獲得しているペットカメラブランドです。モダニティは、ペットカメラの需要が高まる日本市場で、PETCUBEのユニークな魅力と価値を広く伝え、ペットと暮らす毎日をより豊かにする新しいライフスタイルを提案してまいります。

PETCUBEについて

PETCUBEはアメリカに本社を置くスマートペットカメラブランドです。離れている時間でもペットの様子を確認できる高性能カメラに加え、レーザーで遊べる機能や、おやつを遠隔で投げられる機能など、ユニークなアイデアとテクノロジーを融合。特にアメリカのAmazonでは高い人気を誇り、多くのペットオーナーから「ペットとの距離を縮めてくれる存在」として支持されています。

PETCUBE製品の特長 ～ ペットを『見守る』だけでなく『一緒に楽しめる』～

PETCUBEは、高画質カメラと専用アプリを通じて、外出先からでもペットの様子を確認できるスマートペットカメラです。最大の特長は、単なる見守りにとどまらず、ペットと双方向でコミュニケーションを楽しめることにあります。遠隔操作でレーザー遊びができる「Play 2」や、おやつを投げてコミュニケーションが取れる「Bites 2 Lite」など、留守中でもペットと『一緒に過ごす体験』を実現。

また、「Cam」「Cam 360」は、コンパクトなサイズながら高画質・100度以上の広視野角・最大8倍ズームに対応し、設置場所を選ばずペットの行動をしっかり捉えます。

PETCUBE 全モデル共通のスマート機能

PETCUBEの各モデルは、用途やライフスタイルに応じた機能差がありながらも、共通してスマートペットカメラとしての高い基本性能を備えています。iOS／Androidに対応した専用アプリを通じて、外出先からでもリアルタイムでペットの様子を確認でき、高画質なライブ映像の視聴に加え、写真や動画のキャプチャもワンタップで行えます。また、マイクとスピーカーを搭載した双方向音声機能により、離れていても声をかけることができ、ペットに安心感を与えるコミュニケーションが可能です。

さらに、クラウド録画サービス「Petcube Care」（※有料）に加入することで、留守中の様子を自動で記録できるほか、動体検知や音声検知によるアラート通知、対応機種では犬の鳴き声検知にも対応。ペットの異変や不安の兆候をリアルタイムで把握できます。撮影した映像はクラウド上に保存でき、カメラ共有機能を使えば、家族やパートナーと映像を共有することも可能です。Amazon Alexaにも対応しており、音声操作によるスマートな見守り体験を実現します。

※Petcube Careはサブスクリプションサービスです。

日本で展開する製品ラインアップ

日本市場では、ライフスタイルやペットとの関わり方に合わせて選べる4つのモデルを展開します。いずれもPETCUBEならではの高い操作性とデザイン性を兼ね備え、ペットとの距離を縮める体験を提供します。

Cam

Camは、初めてペットカメラを導入する方にも使いやすい、コンパクトかつ高性能なスタンダードモデルです。1080pフルHDの鮮明な映像と110°の広角レンズにより、室内をくまなくカバー。暗い場所では自動的にナイトビジョン機能に切り替わるので、昼夜を問わず、外出先からペットの様子をリアルタイムで見守ることが可能です。小型・軽量設計のため設置場所を選ばず、リビングや寝室などさまざまな空間に自然になじみます。「まずは見守りから始めたい」というペットオーナーに最適な一台です。

CamCam 360

Cam 360は、上下左右に首振り可能な360度ビューを搭載し、部屋全体を広範囲に見渡せるモデルです。1080pフルHDの高画質映像とパン・チルト回転を組み合わせることで、室内の隅々まで確認が可能。ペットが部屋の中を動き回っても、スマートフォン操作で視点を切り替えられるため、死角を最小限に抑えます。複数のペットを飼っているご家庭や、広いリビングでの使用にも最適です。

Cam 360Play 2

Play 2は、160°の超広角レンズと1080pフルHD映像による見守り機能に加えて、遠隔操作できるレーザー機能を搭載したインタラクティブモデルです。外出先からスマートフォンで内蔵のレーザーを動かし、猫や犬とリアルタイムで遊ぶことができます。

「一人でお留守番させるのが心配」「運動不足が気になる」といった悩みに応える、ユニークな体験が特長。ペットのストレス軽減や運動促進にも役立ち、遊びを通じた新しいコミュニケーションを実現します。

Play 2Bites 2 Lite

Bites 2 Liteは、ペットの様子を確認しながら、遠隔でおやつを投げられるコミュニケーションモデルです。アプリ操作で専用おやつを本体から発射でき、外出先からでもご褒美を与えたり、ポジティブなしつけに活用したりすることが可能です。

1080pフルHD映像と160°の広角レンズのカメラ・音声・おやつ機能を組み合わせることで、ペットにとって飼い主の存在をより身近に感じられる体験を提供します。留守番時間が長いご家庭や、ペットとの絆をより深めたい方におすすめのモデルです。

Bites 2 Lite

ペットを家族の一員として大切にするすべての方へ。 PETCUBEは、離れている時間さえも『一緒に過ごす時間』へと変えてくれます。

お買い求めはこちらまで

【楽天】

Cam：https://item.rakuten.co.jp/modernity/pc-0001/

Cam 360：https://item.rakuten.co.jp/modernity/pc-0002/

Play 2：https://item.rakuten.co.jp/modernity/pc-0003/

Bites 2 Lite：https://item.rakuten.co.jp/modernity/pc-0004/

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/stores/Petcube/page/1774A144-0F9F-49D1-9C5C-C688FEE323C5

商品詳細

Cam

希望小売価格：税込6,930円

解像度：1080p フルHD

視野角：110°

ズーム：最大8倍

ナイトビジョン：最大約9m

音声：双方向（マイク×1）

Wi-Fi：2.4GHz

サイズ：62×58×80mm

重量：110g

保証：1年

Cam

Cam 360

希望小売価格：税込9,900円

解像度：1080p フルHD

視野角：105°＋360°左右・上下回転

ズーム：最大8倍

ナイトビジョン：自動

プライバシーモード：対応

Wi-Fi：2.4GHz

サイズ：57×57×68mm

重量：130g

保証：1年

Cam 360

Play 2

希望小売価格：税込14,850円

解像度：1080p フルHD

視野角：160°

ズーム：最大8倍

機能：レーザートイ内蔵

ナイトビジョン：自動

Wi-Fi：2.4GHz

サイズ：90×82×90mm

重量：440g

保証：1年

Play 2

Bites 2 Lite

希望小売価格：税込19,800円

解像度：1080p HD

視野角：160°

ズーム：最大8倍

機能：おやつ給餌

ナイトビジョン：自動

Wi-Fi：2.4GHz

サイズ：268×145×73mm

重量：780g

保証：1年

Bites 2 Lite【モダニティ株式会社】

■モダニティ株式会社について

“DESIGN MEETS TECHNOLOGY” をコンセプトに世界中から先進的なデザインと機能を兼ね備えた製品をセレクトし、質の高いライフスタイルを提案しています。

HP: https://modernity.jp/

メディアサイト: https://media.modernity.jp/



■モダニティ公式SNS

Instagram: https://www.instagram.com/modernity_jp/

Facebook: https://www.facebook.com/modernity.jp/

X (旧Twitter): https://x.com/modernity_jp

YouTube: https://www.youtube.com/@ModernityChannel

Pinterest:https://jp.pinterest.com/modernitystore/