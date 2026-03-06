動物病院向け業務改善プラットフォーム『Wonder』がオンライン診療・相談機能を提供開始

株式会社ワンダーテクノロジーズ

動物病院向け業務改善プラットフォーム「Wonder（ワンダー）」を運営する株式会社ワンダーテクノロジーズ（本社：東京都港区、代表取締役：松尾亮）は、新たに「オンライン診療・相談機能」をリリースをいたします。本機能により、飼い主様は使い慣れた「LINE」から簡単にオンライン診療・相談の予約・ビデオ通話・決済までをシームレスに行うことが可能になります。動物病院にとっては、通院が難しい飼い主様や来院前後の相談にも対応できる新たな相談窓口を設けることで、飼い主様との接点を増やし、満足度の向上と継続的な診療機会の創出を実現します。

■Wonderのオンライン診療・相談機能の特徴

1. LINEで完結するスムーズな動物医療体験を実現

飼い主様は、新たにアプリをインストールしたり会員登録をする必要がありません。普段利用しているLINE上で、「予約・事前問診・リマインド通知・ビデオ通話・決済」までを完結できます。これにより、飼い主様の利便性が大きく向上し、オンライン診療・相談のハードルを下げることで、継続的な利用を促進します。

2. 来院診療とオンライン診療を柔軟に管理

『Wonder』は、予約メニューごとに「所要時間・担当者・予約可能な時間帯」などを柔軟にカスタマイズすることができます。そのため、来院診療とオンライン診療・相談を同じ管理画面で一元管理することができ、担当者ごとのスケジュール調整もスムーズに行えます。

また、オンライン診療・相談の予約が確定した時は、ビデオ通話URLが自動発行・送付が行われるため、スタッフによる個別案内などの業務を削減し、診療や看護に集中できる環境を実現します。

3. 飼い主様との接点を増やし、来院頻度とLTVを向上

オンライン診療・相談を活用することで、来院だけでは難しかった継続的なコミュニケーションを実現できます。獣医師による「血液検査結果の説明」や「経過観察」「専門診療の相談」に加え、看護師による「食事相談」「しつけ相談」「シニアケアの相談」など、来院とオンラインを組み合わせた柔軟な対応が可能になります。さらに、診療後はWonderのオンラインDMを活用したアフターフォローにより、飼い主様の満足度向上と再診・来院のきっかけをつくり、動物病院の売上増加を狙います。

■オンライン診療・相談のイメージ

オンライン診療の詳細はこちら：https://lp.wonder-cloud.jp/service/online

■サービス概要

【動物病院向け業務改善プラットフォーム『Wonder』について】

「Wonder」は、予約・受付・問診・会計・連絡といった診療・看護以外の一般業務を自動化する動物病院向け業務改善プラットフォームです。業界屈指のスピードで導入数が拡大しており、顧客満足度・継続率ともに99%と非常に高い水準を維持しています。動物病院の省人化・自動化を推進することで、スタッフが診療や看護に専念できる環境を構築し、同時に飼い主様の利便性向上を実現します。

【Wonderの特徴】

1 どんな患者/診療でも柔軟に管理できる

患者タイプ（動物種・来院経験、多頭飼い等）や診療タイプ（一般診療・専門診療・予防接種・処方のみ等）に応じて、予約管理するメニューの所要時間・担当・予約可能な時間帯等を柔軟に個別設定でき

ます。手術や会議等の院内用の予定を一元管理することも可能です。

2 病院/患者ともにすぐに使いこなせる

病院側の管理画面は業界随一の操作性を誇り、シンプルで直感的に使えるため、ITに自信がない病院様でもすぐに使いこなせます。患者側は面倒な会員登録や専用アプリが不要で、普段お使いのLINE1つですべての操作をカンタンに行えるため、ご年配の方でも安心です。

3 コスト削減に加えて売上増加が狙える

病院側の予約枠が最適化されてスキマ時間が減ることに加え、患者側の予約・通院体験が改善されることで、診療件数向上による売上増加が狙えます。また、オンラインDM（詳細は次頁参照）を上手く活用することで、再来院促進による更なる売上増加も期待できます。

成功事例はこちら：https://lp.wonder-cloud.jp/case/interview

サービスサイトはこちら：https://lp.wonder-cloud.jp/

■会社概要

【会社名】株式会社ワンダーテクノロジーズ

【代表取締役CEO】松尾 亮

【HP】https://wonder-tech.jp/

【設立】2021年7月21日

【本社所在地】東京都港区南青山2-11-17

【事業内容】動物病院向け業務支援システムの開発・販売







