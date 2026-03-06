ナガオカ 厚さたった9.5mmの超薄型形状のコンパクトデジタルカメラ movio 「MSL600」を発売開始
ナガオカは、アウトドアデジタル製品を扱う「movio」ブランドから、厚さたった9.5mm超薄型形状のデジタルカメラ「MSL600」を全国の家電量販店・ECサイトにて、2026年3月13日より発売致します。 (モスベージュ色は4月下旬発売予定)
メーカー想定売価は 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)
■製品概要
「MSL600」は、厚さたった9.5mmの超薄型形状で79gの軽量設計です。ポケットやカバンにいれやすく持ち運びに最適です。オートフォーカス機能搭載でデジタルズーム4×まで拡大可能です。レトロエフェクト機能でSNS映えするレトロ感のある写真が撮影できます。
撮ったその場でスマホに転送できます。別売のTYPE-C to Cケーブルでダイレクト転送。
(全てのスマホとの接続を保証するものではありません。)
修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。
■カラーバリエーション(全5色)
・シルバー (SV)
・サクラピンク (SPK)
・フューシャピンク (FPK)
・ブルー (BL)
・モスベージュ (MBE) ※4月下旬発売予定
製品仕様
【品名】 movio デジタルカメラ
【型番】 MSL600SV/ MSL600SPK/MSL600FPK/MSL600BL /MSL600MBE
【JAN】 4967736084222/4967736084215/4967736084192/4967736084185/
4967736084208
【想定売価】 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)
【イメージセンサー】 1/3.2型CMOS
【総画素数】 812万画素
【有効画素数】 約800万画素
【レンズ】 F2.2,f=3.789mm
【ズーム】 デジタルズーム4×
【撮影距離】 静止画 : 約0.1m～ , 動画 : 約1.5m～
【スクリーンサイズ】 2.88インチ
【動画解像度/フレーム数】1920×1080/30fps, 1280×720/30fps
【写真解像度】 8M,5M,3M
【保存型式】 MOV(ビデオ) / JPEG (写真)
【記録媒体】 microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。
【ホワイトバランス】 オート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯
【セルフタイマー】 オフ, 2秒, 5秒, 10秒, 20秒
【電源】 リチウムイオン充電池 (内蔵)
【入出力ポート】 USB Type-C
【本体重量】 79g
【本体サイズ】 100×67×9.5mm (突起部含まず)
【充電時間】 約2時間
【パッケージ内容】 カメラ本体, ストラップ, 充電ケーブル, ポーチ, 取扱説明書兼保証書
【保証期間】 ご購入後12か月
製品URL
https://www.nagaoka.co.jp/item/msl600.html
プレスリリースURL
https://www.nagaoka.co.jp/release/202603001791.html
【問い合わせ先】
株式会社ナガオカトレーディング
Email ： info@nagaokatrd.co.jp
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-3-2
TEL: 03-3479-8181 FAX: 03-3479-8151
URL: https://www.nagaoka.co.jp/