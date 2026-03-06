ナガオカ 厚さたった9.5mmの超薄型形状のコンパクトデジタルカメラ　movio 「MSL600」を発売開始

株式会社ナガオカトレーディング

ナガオカは、アウトドアデジタル製品を扱う「movio」ブランドから、厚さたった9.5mm超薄型形状のデジタルカメラ「MSL600」を全国の家電量販店・ECサイトにて、2026年3月13日より発売致します。 (モスベージュ色は4月下旬発売予定)


メーカー想定売価は 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)













■製品概要


　「MSL600」は、厚さたった9.5mmの超薄型形状で79gの軽量設計です。ポケットやカバンにいれやすく持ち運びに最適です。オートフォーカス機能搭載でデジタルズーム4×まで拡大可能です。レトロエフェクト機能でSNS映えするレトロ感のある写真が撮影できます。


撮ったその場でスマホに転送できます。別売のTYPE-C to Cケーブルでダイレクト転送。


(全てのスマホとの接続を保証するものではありません。)


修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。



■カラーバリエーション(全5色)


・シルバー　　　　　(SV)


・サクラピンク　　　(SPK)


・フューシャピンク　(FPK)


・ブルー　　　　　　(BL)


・モスベージュ　　　(MBE) ※4月下旬発売予定













製品仕様


【品名】　　　　　　　 movio デジタルカメラ


【型番】　　　　　　　 MSL600SV/ MSL600SPK/MSL600FPK/MSL600BL /MSL600MBE


【JAN】 　　　　　　　4967736084222/4967736084215/4967736084192/4967736084185/


　　　　　　　　　　　4967736084208


【想定売価】 　　　　 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)


【イメージセンサー】　 1/3.2型CMOS


【総画素数】　　　　 　812万画素


【有効画素数】　　　　 約800万画素


【レンズ】　　　　　　 　F2.2,f=3.789mm


【ズーム】 　　　　　　　デジタルズーム4×


【撮影距離】　　　　　 　静止画　: 約0.1m～　, 動画　: 約1.5m～


【スクリーンサイズ】　 　2.88インチ


【動画解像度/フレーム数】1920×1080/30fps, 1280×720/30fps


【写真解像度】　　　　　 8M,5M,3M


【保存型式】　　　　　　 MOV(ビデオ) / JPEG (写真)


【記録媒体】　　　　　　 microSDカード　(SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 　　　　　　　　　　　　 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。


【ホワイトバランス】　　 オート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯


【セルフタイマー】　　　 オフ, 2秒, 5秒, 10秒,　20秒


【電源】　　　　　　　 　リチウムイオン充電池 (内蔵)


【入出力ポート】　　　　 USB Type-C　


【本体重量】　　　　　　 79g


【本体サイズ】　　　　　 100×67×9.5mm (突起部含まず)


【充電時間】　　　　　　 約2時間


【パッケージ内容】　　　 カメラ本体, ストラップ, 充電ケーブル, ポーチ, 取扱説明書兼保証書


【保証期間】　　　　　　 ご購入後12か月



製品URL


https://www.nagaoka.co.jp/item/msl600.html


プレスリリースURL


https://www.nagaoka.co.jp/release/202603001791.html



【問い合わせ先】


株式会社ナガオカトレーディング


Email ： info@nagaokatrd.co.jp


〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷4-3-2


TEL: 03-3479-8181 FAX: 03-3479-8151


URL: https://www.nagaoka.co.jp/