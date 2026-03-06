ナガオカ 厚さたった9.5mmの超薄型形状のコンパクトデジタルカメラ　movio 「MSL600」を発売開始

株式会社ナガオカトレーディング

ナガオカは、アウトドアデジタル製品を扱う「movio」ブランドから、厚さたった9.5mm超薄型形状のデジタルカメラ「MSL600」を全国の家電量販店・ECサイトにて、2026年3月13日より発売致します。 (モスベージュ色は4月下旬発売予定)

メーカー想定売価は 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)

■製品概要

「MSL600」は、厚さたった9.5mmの超薄型形状で79gの軽量設計です。ポケットやカバンにいれやすく持ち運びに最適です。オートフォーカス機能搭載でデジタルズーム4×まで拡大可能です。レトロエフェクト機能でSNS映えするレトロ感のある写真が撮影できます。

撮ったその場でスマホに転送できます。別売のTYPE-C to Cケーブルでダイレクト転送。

(全てのスマホとの接続を保証するものではありません。)

修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。

■カラーバリエーション(全5色)

・シルバー (SV)

・サクラピンク (SPK)

・フューシャピンク (FPK)

・ブルー (BL)

・モスベージュ (MBE) ※4月下旬発売予定

製品仕様

【品名】 movio デジタルカメラ

【型番】 MSL600SV/ MSL600SPK/MSL600FPK/MSL600BL /MSL600MBE

【JAN】 4967736084222/4967736084215/4967736084192/4967736084185/

4967736084208

【想定売価】 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)

【イメージセンサー】 1/3.2型CMOS

【総画素数】 812万画素

【有効画素数】 約800万画素

【レンズ】 F2.2,f=3.789mm

【ズーム】 デジタルズーム4×

【撮影距離】 静止画 : 約0.1m～ , 動画 : 約1.5m～

【スクリーンサイズ】 2.88インチ

【動画解像度/フレーム数】1920×1080/30fps, 1280×720/30fps

【写真解像度】 8M,5M,3M

【保存型式】 MOV(ビデオ) / JPEG (写真)

【記録媒体】 microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。

【ホワイトバランス】 オート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯

【セルフタイマー】 オフ, 2秒, 5秒, 10秒, 20秒

【電源】 リチウムイオン充電池 (内蔵)

【入出力ポート】 USB Type-C

【本体重量】 79g

【本体サイズ】 100×67×9.5mm (突起部含まず)

【充電時間】 約2時間

【パッケージ内容】 カメラ本体, ストラップ, 充電ケーブル, ポーチ, 取扱説明書兼保証書

【保証期間】 ご購入後12か月

製品URL

https://www.nagaoka.co.jp/item/msl600.html

プレスリリースURL

https://www.nagaoka.co.jp/release/202603001791.html

【問い合わせ先】

株式会社ナガオカトレーディング

Email ： info@nagaokatrd.co.jp

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-3-2

TEL: 03-3479-8181 FAX: 03-3479-8151

URL: https://www.nagaoka.co.jp/