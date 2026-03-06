夜を変える、この一灯。BougeRV、次世代「T1ランタン」登場

ISSYZONE JAPAN 株式会社

アウトドア生活ソリューションを提供するISSYZONE JAPAN株式会社（本社：東京都台東区、取締役社長：王冲衡、日本語読み：イシーゾン）が展開するアウトドア家電ブランド、BougeRV（日本語読み：ボージアールブィ）は、2026年3月6日（金）に、新商品「BougeRV T1ランタン」を発売することになりました。

「BougeRV T1ランタン」が、昨年発売の「BougeRV CL04ランタン」をベースに、全面的なリニューアルとアップグレードを施した新モデルです。ユーザーの皆様からいただいたご意見・ご要望をもとに改良を重ね、高く評価いただいた特長はさらに強化しました。より完成度を高め、アウトドア生活を一層快適で楽しいものにするランタンへと進化しています。

Amazon商品ページ：https://amzn.to/4clq3xv(https://amzn.to/4clq3xv)

公式サイト商品ページ：https://bit.ly/4b0WU8r(https://bit.ly/4b0WU8r)

楽天公式：https://item.rakuten.co.jp/issyzone-japan/yl015-bktych/(https://item.rakuten.co.jp/issyzone-japan/yl015-bktych/)

■「BougeRV T1ランタン」について

１.圧倒的な持続力。朝まで明るさが続く

15,600mAh大容量バッテリーを内蔵し、一度の充電で、最低輝度モードで最大102時間※連続点灯が可能。長時間のキャンプや車中泊、停電時でも安心して使用できます。

さらに、3本のぺネルが昼光色・最大輝度で照明しても8時間持ちこたえる。パワフルな明るさと優れた持続力を兼ね備えた一台です。

※1本のパネルが昼光色、最低輝度で点灯時。

２.街灯のような明るさ。高さ調整も自由自在

3つのパネルが放つ3,000ルーメンという圧倒的な明るさを実現。まるで街灯のように広範囲を照らします。また、内蔵ポールは168cmまで伸ばせるため、これ1台で100平方メートル の広さをカバーできます。そのため、夜のバーベキューやグループキャンプでも、足元から手元までしっかり照らし、安心して過ごせる明るさを確保できます。

３.独特なデザインでサイトの雰囲気を格上げ

「T1ランタン」のボディには、視線を惹きつける独自の「くり抜きデザイン」を採用。機能性だけでなく、細部までこだわったデザインが、夜のキャンプサイトに洗練されたアクセントを添えます。灯りとしてはもちろん、空間を演出するインテリアのような存在感を放ちます。

４.悪天候にも対応するタフ仕様

ボディと内蔵スタンドは、従来のプラスチック素材から、耐久性に優れた金属素材へと刷新しました。ぐらつきにくく、屋外でも安心して長時間使用できます。さらにIPX5の防水性能を備え、突然の雨や水しぶきにも対応。天候の変化がつきもののアウトドアシーンでも、頼れる存在としてしっかり活躍します。

５.光を思いのままに。自在な角度調整

内蔵ポールは最大168cmまで高さ調整が可能のほかに、ライトパネルは上下180°、左右270°の可動域を備え、シーンに合わせて照らしたい方向へ自由に調整できます。足元を広く照らすスタンドライトから、手元を集中的に照らすデスクライトまで、用途に応じた最適なライティングを実現します。

６.停電時や災害時にも頼れる、安心の備え

「T1ランタン」は、USB-C最大30W出力に対応し、スマホなどのデバイスを充電できるモバイルバッテリー機能を搭載。また、30W入力時、約3時間でフル充電が可能です。

さらに、緊急時に役立つSOSモードも備え、いざという時の安心をサポートします。本体は1.1kg、直径6.9×高さ29.2cmのコンパクト設計で、防災バッグにも収納しやすいサイズ。アウトドアはもちろん、防災備蓄としても活躍する一台です。

■製品の販売価格

※実際の販売価格と異なる可能性があります。

発売を記念し、Amazonおよび公式サイトにて、発売記念キャンペーンを実施いたします。通常小売価格15,980円（税込）のところ、25％OFFの11,984円（税込）でご提供。お得に手に入れられるこのチャンスをぜひお見逃しなく。

■製品スペック

■BougeRVについて

アウトドア派の冒険家たちによって誕生した "Bouge"は、アウトドア精神を象徴します。私たちは、すべてのアウトドアニーズに応える究極のワンストップ・ソリューションとして、旅の最高のパートナーになることを目指しています。

BougeRV（日本語読み：ボージアールブイ）は、ポータブル冷蔵庫をはじめ、ポータブルエアコン、LEDランタン、電動キャリーワゴン、ソーラーパネルおよび関連するアクセサリーやパーツを通して、アウトドアの旅をより遠くまで、より長く、そしてより快適に楽しめるようにサポートいたします。

公式サイト ：https://jp.bougerv.com/

公式X ：https://x.com/BougervJP

公式instagram ：https://www.instagram.com/bougerv_jp/

公式Facebook ：https://www.facebook.com/BougervJP

公式LINE ：https://page.line.me/bougervjp

■会社概要

会社名 ：ISSYZONE JAPAN株式会社（ISSYZONE読み方：イシーゾン）

所在地 ：〒110-0015 東京都台東区東上野2-9-1 MTKビル6F

電話番号 ：03-6802-4896

設立 ：2023年11月9日

取引銀行 ：楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行

主な取引先 ：楽天市場、Amazon

メールアドレス：カスタマーサポート support.jp@bougerv.com

メディア取材 marketing.jp@bougerv.com

法人のお客様 sales.jp@bougerv.com

事業内容 ：ポータブル冷蔵庫をはじめ、ポータブルエアコン、LEDランタン、電動キャリーワゴン、ソーラーパネル、および関連するアクセサリーやパーツ等の販売