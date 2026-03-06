アウトドア・防災シーンに最適な30Wソーラー充電器

多摩電子工業株式会社

多摩電子工業株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長 杉山一)は、アウトドアや防災用途に活躍する折りたたみ式ソーラー充電器 「TSK130K」 を発売いたしました。本製品は、太陽光を電力に変換し、電源の確保が困難な環境下でもスマートフォンやポータブル電源への充電を可能にするモデルです。価格は9,800円（税込）です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/72_1_49991c7210e8066d2c0c4f43757e4972.jpg?v=202603071251 ]

【製品概要】

●太陽光さえあれば電力を供給

単結晶シリコンパネル3枚を採用し、最大30Wの発電能力を実現。変換効率は最大23%と高効率で、スマートフォンなどのUSB対応機器に直接給電できます。

● アウトドアでも防災でも使いやすい設計

・折りたたみ式＆持ち手付きで携帯性抜群

・テント等に吊り下げられるフック穴

・ケーブルを収納できる専用ポケット

これらにより、キャンプ・停電・災害時など幅広いシーンで活躍します。

● 多摩電子工業製ポータブル電源にも対応

付属DCケーブルにより、同社製ポータブル電源

（TL107G、TL108OR、TL127GY-KW、TL127W-KW、TL152W-KW）へ直接充電が可能です。

【パッケージ画像】

【製品画像】

「太陽光」を高効率で電力に変換ソーラー発電能力最大30Wつり下げて使えるフック穴付高効率ソーラーパネル製品サイズ当社ポータブル電源専用DCケーブル付

【製品仕様】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/72_2_b585ad557b70111c4db3eb28d8f91291.jpg?v=202603071251 ]

【販売情報】

参考売価：9,800円（税込）

販売チャネル：家電量販店、ホームセンター など

【製品ページ】

https://tamadenco.co.jp/product/tsk130k/

【多摩電子工業とは】

バッテリーや充電器の国内市場において豊富な販売実績を有し、全国の大手コンビニエンスストアで取り扱われているほか、大手ディスカウントストアやホームセンター、スーパーマーケットなど、多様な流通チャネルを独自に開拓し、安定した供給体制を構築しています。