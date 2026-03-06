【開催報告】Pacific Metaとクレディセゾン、金融×ブロックチェーンの国際カンファレンス「Blockchain Summit 2026」を開催

株式会社Pacific Meta

株式会社Pacific Meta（本社：東京都港区、代表取締役：岩崎 翔太、以下「Pacific Meta」）と株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役（兼）社長執行役員 COO：水野 克己、以下「クレディセゾン」）は、2026年2月25日（水）に鉄鋼ビルディング（東京・八重洲）にて、ブロックチェーンに関する国際カンファレンス「Blockchain Summit 2026」を共同開催しました。

当日は、国内外の金融機関・事業会社・規制当局・ブロックチェーン事業者など幅広い関係者が世界11か国から来場し、来場者数約550名、事前登録者数約1,200名となりました。

当日は、国内のみならず海外からも多くの参加者が来場し、来場者全体の約20%が海外からの参加となりました。

本イベントは、金融庁主催「Japan Fintech Week 2026」の公式関連イベントとして、「ブロックチェーン×金融」の社会実装フェーズをテーマに、ステーブルコイン、RWA（実物資産のトークン化）、デジタル証券（セキュリティトークン）などの最新動向について議論しました。

■開催概要

■実績

- イベント名：Blockchain Summit 2026 by Credit Saison and Pacific Meta- 開催日時：2026年2月25日（水）10:00～18:00- 会場：鉄鋼ビルディング 南館4階（鉄鋼エグゼクティブラウンジ＆カンファレンスルーム）- 主催：株式会社Pacific Meta、株式会社クレディセゾン、Onigiri Capital- 認定：金融庁主催「Japan Fintech Week 2026」公式関連イベント- 公式サイト：https://pacific-meta.co.jp/bcs-2026/- 来場者数：約550名- 事前登録者数：約1,200名- 登壇者数：46名- メディア来場社数：14社- 海外来場者比率：約20％

【主な参加金融機関】（順不同・一部抜粋）

みずほフィナンシャルグループ / 三井住友フィナンシャルグループ / 農林中央金庫 / 野村ホールディングス / 千葉銀行 / しずおかフィナンシャルグループ / 秋田銀行 / イオンフィナンシャルサービス / PayPay銀行 / 東京金融取引所 ほか多数

■協賛企業一覧

プラチナスポンサー： Stellar Development Foundation / D3 Labs

ゴールドスポンサー： EMURGO / LayerZero / DFNS / Canton Foundation

シルバースポンサー： DigiFT / Libeara / Arbitrum / Indonesia Blockchain Week

■登壇企業・機関一覧（順不同）

【国内】

三井住友フィナンシャルグループ / みずほフィナンシャルグループ / 野村ホールディングス / SMBC日興証券 / 三井物産 / トヨタブロックチェーンラボ / ソニー銀行 / KDDI / メルコイン / Progmat / JPYC / 金融庁 / クレディセゾン / Pacific Meta

【海外】

Stellar Development Foundation / EMURGO / LayerZero / D3 Labs / DFNS / Ondo Finance / Circle / a16z crypto / DBS / BNY / Base / Valor Capital Group / Pruv Finance / SecondSwap / OpenAssets / AIsa / Sompo Digital Lab / Jugemu Labs / Indonesia Blockchain Council / Mishcon de Reya / Onigiri Capital

▮ 当日の様子

パネルディスカッション

パネルディスカッションには、国内外の金融機関やブロックチェーン事業者、規制当局など各領域の第一線で活躍する有識者が登壇しました。金融インフラの将来像とブロックチェーン技術の社会実装に向けた論点について議論が交わされたほか、海外の市場動向や先進的な実装事例が共有され、日本市場への示唆が提示されました。また、制度面とイノベーションの両立に向けて、実務的な観点から活発な意見交換が行われました。

基調講演／ファイヤサイド・チャット

基調講演およびファイヤサイド・チャットでは、主催・スポンサー企業が登壇し、ブロックチェーン技術を活用した金融変革への展望や、グローバル戦略を含む各社の最新の取り組みが共有されました。

Pacific Meta 代表取締役 岩崎 翔太クレディセゾン 取締役（兼）専務執行役員 森 航介D3 Labs CEO Lai Chung Ying氏LayerZero Head of APAC Alex Lim氏ファイヤサイド・チャットの様子ネットワーキング

国内外から多数の参加者が来場し、会場は終日活気に包まれました。開催後に行われた公式交流会においても、登壇者や参加者の交流や意見交換が活発に行われました。

■ 今後について

本イベントにおける各セッションの詳細や熱気あふれる議論の内容につきましては、Pacific Metaより開催レポートを公開しております。以下のリンクよりぜひご覧ください。

▼「Blockchain Summit 2026」各セッションの詳細レポートはこちら

https://pacific-meta.co.jp/magazine/?p=145473



両社は今後も、金融と新技術の融合によるイノベーションの推進に向けて、業界の垣根を越えた対話と共創の場の創出に取り組んでまいります。

▮ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Pacific Meta 広報担当

お問い合わせフォーム：https://pacific-meta.co.jp/contact/

▮ 主催

株式会社Pacific Meta

Pacific Metaは、事業戦略の立案からトークン設計、資金調達、マーケティングまで、ブロックチェーン事業の立ち上げと運営を包括的に支援しています。創業から3年で150件以上のプロジェクトを支援し、国内外41カ国以上のプロジェクトに携わるグローバルチームとして、日本発・海外発の双方からビジネスの展開をサポートしています。ブロックチェーンやトークンを活用した事業が、社会実装へと迅速に到達できるよう、人材・ノウハウ・ネットワーク・投資のあらゆる側面から伴走しています。



【会社概要】

所在地：東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX8階

代表者：代表取締役社長 岩崎 翔太

設立年月日：2022年8月10日

事業内容：ブロックチェーンアクセラレーター事業

・コンサルティング

・マーケティング

・パートナーシップ

・トークンコンサルティング

・資金調達支援

・セキュリティトークン発行支援

・ステーブルコイン発行支援

資本金：6.3億円（資本準備金含む）

公式サイト： https://pacific-meta.co.jp/

株式会社クレディセゾン

クレディセゾンは、「サービス先端企業」を経営理念に掲げ、「GLOBAL NEO

FINANCE COMPANY ～金融をコアとしたグローバルな総合生活サービスグループ～」を目

指しています。

クレジットカードを軸にしたペイメント事業を40年以上にわたり展開し、その実務基盤を

活かしてファイナンス事業、グローバル事業へと領域を拡大してきました。

2025年には、公募（自己募集）型不動産セキュリティ・トークン「セゾンのスマート不動

産投資」を発行するなど、次世代金融領域への取り組みも進めています。

また、独立系ノンバンクとしての強みを活かし、業界や資本関係にとらわれない多様なパー

トナーとの協業を通じて、さらなる顧客価値の創出に努めています。



公式サイト： https://corporate.saisoncard.co.jp/

Onigiri Capital

Onigiri Capital（オニギリ・キャピタル） は、クレディセゾンのコーポレート・ベンチャー

キャピタル部門である Saison Capital によって設立されたベンチャーキャピタルファンドで

す。

「次世代の金融を切り拓く」ことをミッションに、ステーブルコイン、決済、RWA（トー

クン化資産）、DeFi、金融インフラといった分野における、シードおよびシリーズA段階の

ブロックチェーンスタートアップへの投資を行っています。

クレディセゾンに加え、アジアの主要金融機関からの支援も受けており、金融およびブロ

ックチェーン分野における広範で信頼性の高いネットワークを活かして、大手金融機関とス

タートアップ間のスムーズな連携を支援しています。

公式サイト：https://www.onigiri.vc/