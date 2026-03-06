マツリカ、SB C&S株式会社主催「AI Frontline」に出展

株式会社マツリカ

株式会社マツリカ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：黒佐英司、以下「当社」）3月12日（木）に開催される、SB C&S株式会社主催の最新AIソリューションを一堂に集めた展示・体験型イベント「AI Frontline」に出展いたします。当社は、営業特化型AI企業データベース「Mazrica Target」を展示し、企業の営業生産性向上と提案資料作成の高度化を支援する最新の活用事例をご紹介します。

■ 出展の背景

生成AIの台頭により、日常業務の効率化や資料作成への活用は急速に広がっています。

しかし営業現場に目を向けると、AI活用はまだ“部分最適”にとどまっているケースが少なくありません。

多くの営業現場では、「どの顧客に、どの商品を、どう話すか」という最も重要な判断が、個人の経験や勘に依存しています。必要な情報は社内外に分散しており、商談準備のたびに情報を探し直す状況が発生。その結果、提案は担当者の力量に左右されやすく、組織としての再現性を持ちにくいという構造的な課題を抱えています。

また、マネージャーは案件管理や組織運営に多くの時間を要し、メンバー一人ひとりへの十分な育成・サポートの時間を確保することが難しい状況が見受けられます。その結果、経験の浅いメンバーほど提案の組み立て方に迷いが生じやすく、成果創出までのプロセスが個人依存になりやすい傾向があります。

こうした背景のもと、

- 営業データの整備に多くの時間を取られている- お客様情報をまとめて報告する作業で1日が終わってしまう- 蓄積した営業データを十分に活用できていない

といった日常業務の負荷も重なり、営業組織全体としての生産性の向上が阻害されています。

当社はこれまで100社以上の営業部長・マネージャー及び営業担当に直接ヒアリングを重ねし、これらの構造課題を包括的に解決するため、営業特化型AI企業データベース「Mazrica Target」を開発しました。

本イベントでは、営業におけるAI活用を“効率化ツール”から“組織成果を底上げする基盤”へと進化させる具体的な活用方法をご紹介します。

■ 出展内容

「AI Frontline」における当社のブースでは、来場者が営業特化型AI企業データベース「Mazrica Target」を体験できるデモを展示します。

- AIによるターゲット企業の概要・組織・人物を簡単リサーチ- 個社ごとに特化した提案の作成&ブラッシュアップが可能- SFA/CRMデータを活用した営業リストの作成&データ補完

営業の経験・スキルを問わず、幅広く効率化・高度化できる最先端のAI活用を体験いただけます。

■ 「Mazrica Target」とは

営業特化型AI企業データベース「Mazrica Target」は、“今、話すべき人に、今、話すべきことを届ける” をコンセプトに開発された、営業特化型AI企業データベースです。データ統合からターゲット選定、提案作成、活動フィードバックまでのプロセスを一気通貫で支援します。

主な特徴

- 560万件の企業データベース × SFA/CRM連携Web公開情報・IR情報・財務データおよびSFA/CRM情報を統合し、ニーズの高いターゲット企業の抽出や企業分析を瞬時に実現。- AIによる組織・人物情報の自動可視化 企業の組織構造やキーパーソン情報をAIで整理し、提案対象の部署や意思決定者の理解を支援。- “個社特化”の提案作成を1クリックで生成顧客企業の動向や課題をAIが分析し、短時間で質の高い提案資料を自動生成。

これにより、営業担当者はデータ整備・リスト作成・提案準備に費やす時間を大幅に削減し、提案活動そのものに集中できるようになります。

■ イベント概要

「AI Frontline（エーアイ フロントライン）」は、SB C&S株式会社が主催する、最新の生成AIソリューションを一堂に集めた展示・体験型イベントです。

イベント名：AI Frontline

主催：SB C&S株式会社

開催日：2026年3月12日（木）

会場：ベルサール汐留（東京都中央区銀座8丁目21-1）

参加費：無料（事前登録制）

詳細：https://seminar.jp/cas-ai-frontline/?id=P0001

【会社概要】

「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」をビジョンに掲げるマツリカは、人とテクノロジーの力を掛け合わせることで、もっと自由で、もっと創造的で、充実したワークライフをこの世の中に生み出していきます。現在は、属人化の解消が急務である営業・マーケティング現場のユーザーに向き合い、次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica」と、国内初のデジタルセールスルーム「Mazrica DSR」、マーケティングAIエージェント「Mazrica Engage」、営業特化型AI企業データベース「Mazrica Target」を開発・提供しています。

▶︎組織の事業課題を解決するビジネスナレッジメディア「Mazrica Business Lab.」

- 社 名：株式会社マツリカ（https://mazrica.com）- 本 社：東京都中央区東日本橋２－７－１フロンティア東日本橋６F- 代表者：代表取締役CEO 黒佐英司- 設 立：2015年4月30日- 事業内容：次世代型営業DXプラットフォームMazricaの運営、営業活動におけるコンサルティング業務、その他インターネットインフラ事業の開発・運営

