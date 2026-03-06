【シロカ】ファッションブランドSHIPS anyとのコラボレーション企画第4弾！“自分らしいちょうどよさ”をテーマにした限定商品やキャンペーンを展開

シロカ株式会社

シロカ株式会社（東京都・千代田区、以下シロカ）は、人気セレクトショップ「SHIPS」を運営する株式会社シップス（東京都・中央区、以下シップス）が展開するブランド「SHIPS any （シップス エニィ）」とのコラボレーション企画第4弾として、2026年3月6日(金)～4月2日(木)まで、限定商品の販売やキャンペーンを実施します。

特設ページ :https://www.shipsltd.co.jp/a/ashipsany20260306lp/

春は、始まりの季節。だからこそ他人基準ではなく、自分自身にとっての快適さや心地よさ＝“ちょうどいい”を選び取って、新生活や新年度を自分らしく楽しんでほしい。そんな想いを込めて、ファッションを通じて日々の暮らしを提案するブランド「SHIPS any」とのコラボ企画『シロカとエニィのある暮らし』第4弾を実施します。SHIPS anyの春らしく軽やかなファッションと、自分好みの温度に細かく調節できるシロカの「温度調節電気ケトル」を通じて、「“暮らしと私”のちょうどいい関係」をご提案します。

SHIPS anyブランドサイトにて公開されたWebコンテンツでは、さまざまな人の、自分自身にとって 「心地よいひととき、心地よいコト、ちょうどいいこと」をご紹介。また、本日3月6日（金）からは、“自分らしいスタートを応援したい”というメッセージを込めたSHIPS any別注KINTOタンブラーと、シロカの「温度調節電気ケトル」のセットを、シロカオンラインストア本店にて数量限定で販売します。

SHIPS any 各店舗では、3月6日(金)～4月2日(木)までの期間中、税込5,000円以上お買い上げで、ご応募いただいた方の中から5名様にシロカの「温度調節電気ケトル」が当たるプレゼントキャンペーン企画も実施中。期間中、SHIPS any 光が丘IMA店、ららぽーとTOKYO BAY WOMEN’S店、ららぽーと福岡店ではシロカ製品を展示し、Webコンテンツに掲載中のアイテムを実際にご覧いただけます。

『シロカとエニィのある暮らし』第4弾｜概要

1. スペシャルWEBコンテンツ

SHIPS any ブランドサイト内にて、スペシャルWebコンテンツを公開しています。

https://www.shipsltd.co.jp/a/ashipsany20260306lp/

2. 限定セット販売

SHIPS any別注KINTOタンブラーと、シロカの「温度調節電気ケトル」のセットを、シロカオンラインストア本店にて数量限定で販売します。

▼販売ページ

https://store.siroca.jp/products/sk-d271cps

「自分らしい新生活のスタートを応援したい」

「お気に入りのドリンクを入れたボトルと一緒に、心地の良い毎日を過ごしてほしい」

そんな想いを込めて、人気イラストレーター・

chottokakuhitoさんが描く、いろいろな人の“心地いい１日”のイラストがプリントされたKINTO製ステンレスタンブラー。真空二重構造で、飲み物本来の風味を守り、高い保温・保冷効果を発揮します。

chottokakuhito さん

イラストレーター。1993年、埼玉県生まれ。

ポップでどこか愛嬌のあるイラストと「＃」で添えられたひと言がInstagram上で人気に。

現在は、雑誌の挿絵や企業やブランドとのコラボグッズなども手がける。

Instagram： @chottokakuhito

3. プレゼントキャンペーン

「シロカの温度調節電気ケトルが当たる！SHIPS any プレゼントキャンペーン」

【キャンペーン概要】

期間中、SHIPS any店舗にて税込5,000円以上お買い上げで、本キャンペーンにご応募いただいた方の中から抽選で5名様に、シロカの「温度調節電気ケトル」をプレゼントします。

詳細は、下記ページをご覧ください。

https://www.shipsltd.co.jp/a/ashipsany20260306news/

【プレゼント対象商品】

温度調節電気ケトル（型番：SK-D271／カラー：ブラック）

https://www.siroca.co.jp/product/tce-kettle/

60℃～100℃の範囲で、1℃単位で自由に温度を設定できる電気ケトル。飲み物の種類や自分の好みに合わせた“ちょうどいい温度”で、いつでも理想の一杯を楽しめます。

よく使うお気に入りの温度は「お気に入りボタン」で2つまで登録可能。いつでもワンタッチで呼び出すことができます。また、カップ1杯分の140mlから使用できるため、自分の分だけを無駄なく沸かすことも可能です。

4. シロカ製品店頭展示

【開催日時】

3月6日(金)～4月2日(木)

【展開店舗】

SHIPS any 光が丘店

〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1 光が丘IMA イマミセ1F

SHIPS any ららぽーとTOKYO BAY WOMEN’S店

〒273-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 南館 2F

SHIPS any ららぽーと福岡店

〒812-8627 福岡県福岡市博多区那珂6-23-1 ららぽーと福岡2階 23010

SHIPS anyについて

SHIPS any （シップス エニィ）は、「どんな人にも、どんな場所にも、どんな時にも似合う服」をテーマにした等身大の自分らしさをスタイリングできるブランドで、エコフレンドリーな取り組み“少しのいいこと”も魅力のひとつです。

シップスが永く培ってきたDNAを引き継ぎながら、自分らしいスタイルを持つオトナからコドモに向けた、手頃な価格帯でカジュアルからビジネスウェアを展開します。

SHIPS any 公式ブランドサイト：https://www.shipsltd.co.jp/label/shipsany/

SHIPS any 公式Instagram：https://www.instagram.com/ships_any_official

SHIPS any 公式Facebook：https://www.facebook.com/shipsany/

シロカ株式会社について

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう

ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

