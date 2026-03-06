脚の1本が一脚に変身！コンパクトに持ち運べる、5段トラベル型カーボン三脚「スリック ROVER c」
株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、脚を1本が一脚に変身！コンパクトに持ち運べる、5段トラベル型カーボン三脚「スリック ROVER c」の販売を、2026年3月13日より開始いたします。メーカー希望小売価格（税別）は46,500円です。
スリック ROVER c
脚が反転収納することで、さらにコンパクトに持ち運べる！
パイプ径25mmの中型タイプの5段カーボン三脚「スリック ROVER c」。
セット販売用の自由雲台には、アルカスイス互換のクイックシューを装備。脚伸縮は握りやすい大型ゴムローレットナットを採用。さらに空転防止のレール形状のARS（Anti Rotation System）パイプとともに、スムーズな伸縮を実現。
この三脚独自の機能として、脚の1本を取り外しエレベーターパイプと接続することで、一脚として使用することが可能です。エレベーター下部にウェイトフックがあり、荷物等を提げることで、重心を下げることができます。
三脚ケースも付属しています。
特長
脚の反転により、縮長370mmを実現！
大幅にサイズダウン
5段のカーボンパイプにより、縮長を短く設定しながら十分な全高を確保。
さらに通常の収納状態（上）に対し、脚取り付け部を180°反転させ、短い縮長を実現したトラベル型の三脚です。
アルミ削り出しによる、軽量本体
本体はアルミ削り出しパーツ
三脚の脚3本とエレベーターを支える三脚の「本体」には、アルミ削り出しのパーツを採用。
肉抜きにより、さらなる軽量化を実現しました。
カラーコーディネートされた、セット販売用自由雲台
カラーコーディネートされた、セット販売用自由雲台
ROVER cでのセット販売用として企画された自由雲台を装備。
大きなボール固定ノブでしっかり固定できるほか、ベース部に水平パンの独立回転機構を備えています。
2軸の水準器を装備
2軸の水準器
セット販売用の自由雲台には水平時用の1軸水準器に加え、縦位置での水平確認用にシューのクランプノブにも水準器を装備。
アルカスイス互換のクイックシュー
アルカスイス互換のクイックシュー
汎用性の高いアルカスイス互換のクイックシュー取り付け方式を採用。
また、クイックシューのカメラネジは蝶ネジ付きで、工具やコインがなくてもすぐにカメラを取り付けできます。
セミオートラチェット式の開脚ストッパー、開脚角度は3段階
セミオートラチェット式の開脚ストッパー
脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、開脚角度をハイ・ミドル・ローの3段階に調整が可能です。
ストッパーを引き出して開脚セット、脚を閉じると通常の開脚角度となる、セミオートラチェット式です。
エレベーター下部にウェイトフックを装備
エレベーター下部にウェイトフックを装備
エレベーター下部に伸縮式のウェイトフックを装備しています。
ウェイトを吊るすことで、三脚の重心を下げて安定性を高めることができます。
脚の1本を取り外し、一脚に変身！
脚の1本を取り外し、一脚に変身
三本の脚のうちの一本を取り外し、エレベーターパイプとつなげることで一脚として使えます。
移動が多い撮影時など、三脚で対応できないときに便利です。
詳しい仕様につきましては、製品ページをご覧ください。
製品ページ :
https://www.kenko-tokina.co.jp/slik/carbon-series/roverc.html