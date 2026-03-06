脚の1本が一脚に変身！コンパクトに持ち運べる、5段トラベル型カーボン三脚「スリック ROVER c」

株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、脚を1本が一脚に変身！コンパクトに持ち運べる、5段トラベル型カーボン三脚「スリック ROVER c」の販売を、2026年3月13日より開始いたします。メーカー希望小売価格（税別）は46,500円です。

スリック ROVER c

脚が反転収納することで、さらにコンパクトに持ち運べる！

パイプ径25mmの中型タイプの5段カーボン三脚「スリック ROVER c」。

セット販売用の自由雲台には、アルカスイス互換のクイックシューを装備。脚伸縮は握りやすい大型ゴムローレットナットを採用。さらに空転防止のレール形状のARS（Anti Rotation System）パイプとともに、スムーズな伸縮を実現。

この三脚独自の機能として、脚の1本を取り外しエレベーターパイプと接続することで、一脚として使用することが可能です。エレベーター下部にウェイトフックがあり、荷物等を提げることで、重心を下げることができます。

三脚ケースも付属しています。

特長

脚の反転により、縮長370mmを実現！

大幅にサイズダウン

5段のカーボンパイプにより、縮長を短く設定しながら十分な全高を確保。

さらに通常の収納状態（上）に対し、脚取り付け部を180°反転させ、短い縮長を実現したトラベル型の三脚です。

アルミ削り出しによる、軽量本体

本体はアルミ削り出しパーツ

三脚の脚3本とエレベーターを支える三脚の「本体」には、アルミ削り出しのパーツを採用。

肉抜きにより、さらなる軽量化を実現しました。

カラーコーディネートされた、セット販売用自由雲台

カラーコーディネートされた、セット販売用自由雲台

ROVER cでのセット販売用として企画された自由雲台を装備。

大きなボール固定ノブでしっかり固定できるほか、ベース部に水平パンの独立回転機構を備えています。

2軸の水準器を装備

2軸の水準器

セット販売用の自由雲台には水平時用の1軸水準器に加え、縦位置での水平確認用にシューのクランプノブにも水準器を装備。

アルカスイス互換のクイックシュー

アルカスイス互換のクイックシュー

汎用性の高いアルカスイス互換のクイックシュー取り付け方式を採用。

また、クイックシューのカメラネジは蝶ネジ付きで、工具やコインがなくてもすぐにカメラを取り付けできます。

セミオートラチェット式の開脚ストッパー、開脚角度は3段階

セミオートラチェット式の開脚ストッパー

脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、開脚角度をハイ・ミドル・ローの3段階に調整が可能です。

ストッパーを引き出して開脚セット、脚を閉じると通常の開脚角度となる、セミオートラチェット式です。

エレベーター下部にウェイトフックを装備

エレベーター下部にウェイトフックを装備

エレベーター下部に伸縮式のウェイトフックを装備しています。

ウェイトを吊るすことで、三脚の重心を下げて安定性を高めることができます。

脚の1本を取り外し、一脚に変身！

脚の1本を取り外し、一脚に変身

三本の脚のうちの一本を取り外し、エレベーターパイプとつなげることで一脚として使えます。

移動が多い撮影時など、三脚で対応できないときに便利です。

詳しい仕様につきましては、製品ページをご覧ください。

製品ページ :https://www.kenko-tokina.co.jp/slik/carbon-series/roverc.html