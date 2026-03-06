【RODE（ロード）】対象のビデオマイクが最大20％OFF！！期間限定「良い音を手に入れる！RØDEオンカメラ＆ガンマイクお買い得キャンペーン」開催

銀一株式会社

2026年3月6日（金）～3月15日（日）に、RØDE Microphones（ロードマイクロフォンズ）の対象のビデオマイクを期間限定の特別価格でご提案をする、「良い音を手に入れる！RØDEオンカメラ＆ガンマイクお買い得キャンペーン」を開催いたします。

期間中、対象のRØDEオンカメラマイク、ガンマイクが最大20％OFFの大幅値引きとなります。

動画撮影においてもっとも重要な要素の一つとも言える「音」。

動画のクオリティを上げる「音」のポイントは、主にこの3つです。

良い音を録る3つのポイント

1. マイクをなるべく音源に近づける！

2. エアコンを切るなどノイズ（騒音/雑音）を減らす！

3. スペックの高いマイクを使う！

高品質なオーディオメーカーであるロードマイクロフォンズは、さまざまな用途に合わせたビデオマイクを幅広いラインナップで提案しています。

撮影目的に合わせたマイク選びや、ノイズの少ないクリアな録音、そして簡単な操作で音質を向上できるという全てを叶え、動画の完成度を次のレベルへと引き上げます。

映画撮影現場やドキュメンタリー映像でも活用されているロード製マイクを、大特価で手に入れるチャンスです。

この機会をお見逃しなく！！

▪️キャンペーン期間

2026年3月6日（金）～3月15日（日）23:59

▪️キャンペーン対象商品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50753/table/160_1_47ff17b2894f31d9b816799cd897bc61.jpg?v=202603071251 ]

▪️注目商品紹介

◆ ビデオマイク NTG

卓越したサウンドと豊富な機能を備え、あらゆる撮影環境へ対応

オンカメラでの使用に最適化されたショットガンマイクで、優れた音質と操作性を実現しました。良い音を録るための、ハイパスフィルターや高域のブースト、セーフティチャンネル、ピーク警告表示を搭載。アナログ出力とデジタル出力が可能です。

マイクの電源はリチウムイオン電池を内蔵し、USB経由で充電ができます。1回の充電でおよそ30時間以上使用可能です。

◆ ビデオマイク ゴー II ヘリックス

アナログ出力とデジタル出力が可能な、汎用性の高い超軽量オンカメラマイク

さまざまなレコーディングスタイルに適した汎用性の高い超軽量なショットガンマイクです。

独自に設計した画期的なマウントが、マイク本体を安定してホールドしながら、カメラや設置箇所からのノイズを効率的にカットします。

USB-C端子からのデジタル出力（※）にも対応します。

※別途、対応するロード製USBケーブルが必要です。

◆ NTG5 ロケーション レコーディング キット

「より軽く」「より短く」を実現した、プロ仕様のショットガンマイクキット

音質や指向性を犠牲にすることなく軽く短くすることにより、長時間のブームオペレーションや手持ちでも疲労を軽減できます。またRFバイアス回路を搭載し、悪環境下でもしっかりと性能を発揮します。狭めのポーラパターンとオフマイクのスムースな落ち方が、より聞こえの良い音声をピックアップします。

ファーウインドシールドやピストルグリップ型ショックマウントなどが同梱するキットです。

◆ NTG4+

内蔵リチウムイオンバッテリーで駆動。外部電源不要のショットガンマイク

低ノイズ、高感度、リッチでスムースな新しいコンデンサーカプセルを使用したショットガンマイクです。内蔵のハイパスフィルター、-10dBパッド、高周波数ブーストは、本体のプッシュスイッチで操作可能。

リチウムイオンバッテリーを内蔵し、2時間の充電で約150時間使用できます。

▪️関連記事

動画制作をレベルアップ！外付けマイク選びのコツ

https://www.ginichi.co.jp/information/topics/27532/

動画撮影においてもっとも重要な要素とも言える「音」。

良い音で撮影をする簡単なコツと、動画用オンカメラマイク・ワイヤレスマイクの選び方についてわかりやすく解説しています。

マイク選びの参考に、是非、ご覧ください。

※ワイヤレスマイクシリーズ、ステレオビデオマイクは、本キャンペーンの対象外です。

日本国内正規販売店

ロードマイクロフォンズ製品は、オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。

販売店詳細は、銀一株式会社のホームページをご覧ください。

銀一ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/support/shop/

注意事項

本キャンペーン対象品の取り扱い、在庫情報などについては、各販売店へお問い合わせください。

本キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合がございます。

製品の在庫状況は各販売店により異なりますので、万一品切れの場合はご容赦ください。

RØDE Microphones（ロード マイクロフォンズ）

ロードマイクロフォンズは、1990年代初頭に創業したオーストラリアのオーディオメーカーです。

高品質なコンデンサーマイクに定評があり、ボーカルマイクやスタジオ収録用マイクだけではなく、映像制作・報道・放送のためのガンマイクやオンカメラマイク、ワイヤレスマイクキットなど、幅広いラインナップを展開しています。2022年にはメーカー初となるヘッドホンを発売し、新たな挑戦を続けています。

彼らは創業時より最新の機械や技術に惜しみなく投資し、常にマーケットを牽引するアイテムを世に送り出しています。技術革新への情熱、品質へのこだわり、そしてすべてのコンテンツクリエイターへ素晴らしいサウンドを届けるという強い使命感が、ロードマイクロフォンズを常に成長させています。

ロードマイクロフォンズ製品については、ロードマイクロフォンズの国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/rode

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/(https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/)

※ 本リリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※ 本リリースに掲載している画像はイメージです。実物と色味が異なる場合がございます。

※ 本キャンペーンについてのご不明な点がございましたら、銀一株式会社までお問い合わせください。