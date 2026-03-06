「KING OF TIME 電子契約」がJIIMA認証（スキャナ保存ソフト法的要件）を取得

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：家崎 晃一）は、自社で提供する電子契約サービス「KING OF TIME 電子契約」が、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が定める「スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得いたしましたことをお知らせいたします。

これにより、本サービスを導入いただく企業は、電子帳簿保存法に準拠したスキャナ保存をより安心に行うことが可能です。

※本認証ロゴは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会の許諾を受けて使用しています。■ 認証取得の背景

近年、電子帳簿保存法の改正により、スキャナ保存に関する要件遵守の重要性が高まっています。一方で、制度理解やシステム要件の確認に不安を抱える企業も少なくありません。

こうした状況を受け、「KING OF TIME 電子契約」では、第三者機関による客観的評価を通じて、導入企業がより安心して電帳法対応を実現できるよう、本認証を取得いたしました。





■ JIIMA認証について

JIIMA認証とは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が、電子帳簿保存法（電帳法）に定められた要件に適合しているかを第三者評価機関として審査し、要件を満たしている製品・サービスに付与する認証制度です。本認証を取得したサービスを導入することで、企業は電子帳簿保存法に定められたスキャナ保存の法的要件を満たす環境を整備しやすくなります。また、第三者機関による認証があることで、税務調査や社内監査時の説明負担軽減にもつながります。

KING OF TIME 電子契約が取得している各JIIMA認証は以下の通りです。

認証名称：電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証

認証団体：公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）

認証取得日：2026年2月6日

認証番号：020400-00

【 認証制度について 】

電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度 | JIIMA 公式サイト(https://www.jiima.or.jp/certification/denchouhou/)

【 認証製品一覧 】

電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証製品一覧｜JIIMA 公式サイト(https://www.jiima.or.jp/certification/denchouhou/software_list/)

認証名称：電子取引ソフト法的要件認証

認証団体：公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）

認証取得日：2025年12月19日

認証番号：627300-00

【 認証制度について 】

電子取引ソフト法的要件認証制度 | JIIMA 公式サイト(https://www.jiima.or.jp/certification/denshitorihiki/)

【 認証製品一覧 】

電子取引ソフト法的要件認証製品一覧｜JIIMA 公式サイト(https://www.jiima.or.jp/certification/denshitorihiki/list/)

■「KING OF TIME 電子契約」について

契約の締結から管理までを一元的に行える電子契約サービスです。

雇用契約書をはじめ、人事・労務手続きに関わる電子取引やワークフローを一元管理でき、これまで紙で行っていた契約業務をオンラインで効率的に完結できます。

契約書の郵送・保管にかかる手間や、印紙代・封筒代といったコストを削減できるほか、書類を電子化することで紛失リスクを回避でき、セキュリティ強化にもつながります。

また、サービス全体を弁護士および税理士が監修しているため、電子署名法や電帳法（電子取引・スキャナ保存）に則した適切な管理が可能です。

※「KING OF TIME 勤怠管理」をご契約いただいているお客様のみご利用いただけるオプションサービスです。

■「KING OF TIME」について

「KING OF TIME」は、導入企業数6万7千社以上、利用者数430万人以上（2026年1月時点）を誇る市場シェアNo.1（※）のクラウド勤怠管理・人事給与システムです。

PCやスマートフォン、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェックなど多様な方法で出退勤打刻ができ、休暇申請や残業承認もオンラインで完結。

変形労働時間制など複雑な勤務体系や最新の法改正にも対応し、企業ごとの就業ルールにも柔軟に対応可能です。

さらに、入社手続きや人事情報の管理を行う「KING OF TIME 人事労務」、給与・賞与・年末調整の計算を行う「KING OF TIME 給与」、PCログ管理の「KING OF TIME システムログ」、生産性を可視化する「KING OF TIME データ分析」まで、すべて追加料金なしでご利用いただけます。

また2025年2月にリリースした「KING OF TIME 電子契約」（有償オプション）では、煩雑な契約業務や書類管理を、法令に準拠したオンライン環境で完結できます。各シリーズサービスがシームレスに連携し、バックオフィス業務の効率化を支援します。

▶ 製品ホームページ：https://www.kingoftime.jp/

※ シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2024年度実績 ベンダーシェア

【企業概要】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者：代表取締役社長 家崎 晃一

資本金：860,661千円

設立：2001年11月

所在地：〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6

サイト：https://www.h-t.co.jp/



