デジタル機器を通じて、毎日をアップデートする「エンタメ基地（BASE）」『ゲオデジタルベース名古屋焼山店』3月25日（水）オープン

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：濱野敏郎）は、2026年3月25日（水）に、新業態1号店となる『ゲオデジタルベース名古屋焼山店』（愛知県名古屋市）をオープンします。

「ゲオデジタルベース（GEO DIGITAL BASE）」は、スマートフォンを中心としたさまざまなデジタルデバイスやゲームの販売・買取・貸出と、多様なサービスを融合させ、お客さまのデジタルライフにおける「ちょっとした困りごと」をワンストップで解決する、ゲオが手掛ける次世代のデジタル専門店です。

■新業態「ゲオデジタルベース」とは

国内約1,000店舗を展開する「ゲオ」は、昨今の市場やお客さまのニーズの変化を見据え、新たに「暮らしをアップデートするデジタル・スペシャルティ・ストア」として「ゲオデジタルベース」を立ち上げます。新屋号には、単なるお店（ストア）を超えて、お客さまの毎日の暮らしをアップデートする「発信基地（BASE）」になりたいという想いを込めました。新しいゲームやガジェットとの「出会い」や、修理や設定などデジタル生活の「困った」をその場でサポート。デジタルライフを楽しく、便利に、日々の暮らしに並走するパートナーとして、快適な環境づくりを支えるサービスを展開します。



■出店エリアの特徴について

ゲオデジタルベース1号店が誕生する名古屋市天白区焼山エリアは、名古屋市東部の丘陵地帯に位置しており、落ち着いた住宅街と豊かな緑が共存する郊外地域です。幹線道路である飯田街道（国道153号）や山手グリーンロードからのアクセスに優れることから、幅広い世代が日常的に行き交います。地域密着型でお客さまの日常の暮らしに寄り添うことを目指す新業態を出店するにあたり、1号店として最適な立地だと判断しました。

■店舗サービス内容

１．デジタルライフの「困った」を解決！専門クルーによるサポート

ゲオデジタルベースでは、「どのスマホを選べばいいのか聞きたい」「設定が難しい」といったお客さまの悩みに対し、高い商品知識とスキルを兼ね備えたスペシャリストスタッフ、通称『クルー』が対面で対応します。リアル店舗の強みを活かし、お客さまのデジタルライフを支えます。

２．即日、その場で対応！修理サービスを新設

iPhone（バッテリー・画面）やNintendo SwitchTMシリーズの修理サービスを新設。専門スタッフがその場で診断・修理を完了させるほか、「修理か、中古への買い替えか、レンタルか」をお客さまのメリットに合わせて提案するサービスも提供します。

※混雑時や閉店間際など、店舗の状況によって即日対応できない場合があります。あらかじめご了承ください

３．名古屋最大級品揃え！総在庫2万2千点以上

地域最大級の在庫量を誇る店内には、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムをラインアップ。新品ガジェット約1万点、ゲーム関連商品約1万点、中古スマホ・タブレット約1千点、中古PC・カメラ・周辺機器約1千点の合計約2万2千点を常時展開します。特に、昨今需要が高まっている以下のカテゴリーを大幅に強化します。

中古Apple製品： Apple Watch、AirPods、iPhone/iPadなどのラインアップを強化し、歴代のモデルを幅広く展開。

ゲーム： Nintendo SwitchTMシリーズなどの最新ハードだけでなく、根強い人気のレトロゲームまでゲオ最大級の品ぞろえを実現。

デジタルデバイス： PC、イヤホン、ヘッドホン、スピーカー、コンパクトデジタルカメラ、テレビなど、専門性の高いデジタルデバイスの取り扱い品種を大幅に拡大。

４．新しいガジェットライフを提案するエリアを設置

シーズナブルなテーマに合わせ、「何を買うか」だけでなく「どう使うか」を提案するVP（ビジュアル・プレゼンテーション）コーナーを設置します。オープン時には、「What’s In My Bag」をテーマに、最新デバイスと周辺機器を組み合わせた、現代のリアルなライフスタイルの提案展示を行う予定です。

５．モバイルバッテリーの無料回収を実施

2026年4月より施行されるモバイルバッテリーの回収・リサイクル義務化に先立ち、当店舗にて無料回収を開始します。今後、全国のゲオ・ゲオモバイルでの対応拡大も検討していきます。

■今後の国内出店の展望

既存のゲオ・ゲオモバイルと並行し、グループの新しい業態として出店を進めていきます。2026年4月中に、埼玉県川口市に2号店を出店する予定です。2036年度までに最大500～600店舗の展開を目指します。

■『ゲオデジタルベース名古屋焼山店』概要

所在地 ：愛知県名古屋市天白区焼山1丁目314番地

オープン日 ：2026年3月25日（水）

営業時間 ：9:00～22:00

（SIM即日開通受付時間 10:00～19:00）

（買取受付時間 9:00～21:30）

売場面積 ：約143坪

取扱商品 ：中古スマートフォン・タブレット・PC、各種デジタルデバイス（イヤホン・

ヘッドホン・スピーカー・カメラなど）、新品・中古ゲームなど 約23,000点

取扱サービス：修理サービス（iPhone画面交換、iPhoneバッテリー交換、Switch/Switch2修理）、 スマホ・タブレット・ゲーム機レンタルサービス、モバイルバッテリー無料回収 など

