徳島県警察による「詐欺被害防止イベント」を開催

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇、以下、ヤマダホールディングス）は、徳島県警察の犯罪被害防止に向けた取り組みに賛同し、2026年3月14日（土）にグループ企業である株式会社ヤマダデンキ「Tecc LIFE SELECT 徳島本店」において、「詐欺被害防止イベント」を開催いたします。

■イベント概要

名 称：詐欺被害防止イベント

開 催 日：2026年3月14日（土）

開催時間：13:00～16:00（参加受付締切 15:30）

会 場：ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 徳島本店

住 所：〒770-0804 徳島県徳島市中吉野町4-1-1

主 催：株式会社ヤマダデンキ

協 力：徳島県警察、トレンドマイクロ株式会社

参 加 費：無料

お問い合わせ：088-634-2711（Tecc LIFE SELECT 徳島本店）

〈開催内容〉

１.クイズラリー

２.こども警察制服試着体験&記念撮影コーナー

３.国際電話休止申込コーナー

４.詐欺体験コーナー

５.SNS映え（バレ）展

※内容は急遽変更になる場合がございます。

当日は、徳島県警察シンボルマスコット「うずしお君」も来店します。

ヤマダホールディングスは、安心・安全に住み続けることのできるまちづくりのために、今後も犯罪被害防止に向けた広報啓発活動を推進してまいります。